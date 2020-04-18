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• 18 Nisan 2020 - 20:04 • Son Güncelleme:

Ronaldinho ev hapsinde canlı yayına çıktı!

Paraguay'a sahte pasaportla girdiği için ev hapsi cezası alan Ronaldinho'nun, kaldığı odasından ilk görüntüsü ortaya çıktı ancak bu görüntü hiç beklenmedik bir yerden geldi.

• 18 Nisan 2020 - 20:04 • Son Güncelleme:
1Onur Dinçer / Skorer

Onur Dinçer / Skorer

Yıldız futbolcu ülkeye girişteki sahtecilik nedeniyle önce abisiyle birlikte tutuklanarak cezaevine konmuş, ardından çıktıkları mahkemede ikilinin cezası belli bir para karşılığında ev hapsine çevrilmişti.

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Neşeli karakteriyle bilinen Ronaldinho, hapiste olmasına rağmen coşkusundan bir şey kaybetmediğini, en son ortaya çıkan görüntüsüyle bir kez daha ortaya koydu.

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Ülkenin başkenti Asuncion'da lüks bir otelde kalan Ronaldinho ve abisi, geceliğine 350 dolar verdikleri bu otelin lüks suitinde ev hapsi cezalarını çekiyorlar.

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Brezilya'nın ünlü müziği samba icra eden müzik grubu Revelacao'nun performans sergilediği televizyon yayınına yıldız futbolcu konuk olarak katıldı.

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Hotel Palmaroga'daki odasından online canlı bağlantı yapan Ronaldinho, yaptığı hareketlerle yayındakilere sevgilerini gönderdi ve kendisinin iyi olduğunu ifade etti.

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Grup üyeleri yıldız futbolcunun ekrana gelmesinden sonra kendisini "İşte corona virüse bile çalım atan futbolcu" şeklinde takdim ederek "Seni seviyoruz, hepimiz seninleyiz" şeklinde destek mesajı gönderdiler.

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Ronaldinho'nun daha önce bir çok kez bu grupla birlikte sahneye çıktığı, Rio de Janeiro'da yıllar önce grupla performans sergilediği vurgulandı.

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Bu görüntüler aynı zamanda oteldeki ev hapsine çıktıktan sonra, Ronaldinho'nun yüzünün odasından göründüğü ilk görüntüler oldu.

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32 gün cezaevinde kaldıktan sonra 1,6 milyon dolar kefaletle cezaları ev hapsine çevrilen ikili, 6 aylık hapis cezalarını burada tamamlayacak.

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https://www.misli.com/misli-kampanyalar/belarus-ligine-ozel-canli-iddaa-kaybina-10a-varan-iade-24

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