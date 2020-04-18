• 18 Nisan 2020 - 20:04 • Son Güncelleme:
Ronaldinho ev hapsinde canlı yayına çıktı!
Paraguay'a sahte pasaportla girdiği için ev hapsi cezası alan Ronaldinho'nun, kaldığı odasından ilk görüntüsü ortaya çıktı ancak bu görüntü hiç beklenmedik bir yerden geldi.
• 18 Nisan 2020 - 20:04 • Son Güncelleme:
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Onur Dinçer / Skorer
Yıldız futbolcu ülkeye girişteki sahtecilik nedeniyle önce abisiyle birlikte tutuklanarak cezaevine konmuş, ardından çıktıkları mahkemede ikilinin cezası belli bir para karşılığında ev hapsine çevrilmişti.
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