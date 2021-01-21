• 21 Ocak 2021 - 20:12 • Son Güncelleme:
Sivasspor - Fenerbahçe maçından görüntüler
Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son MKE Ankaragücü maçının 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 2 değişiklik yaptı.
• 21 Ocak 2021 - 20:12 • Son Güncelleme:
1
Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son MKE Ankaragücü maçının 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 2 değişiklik yaptı.
3