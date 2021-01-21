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• 21 Ocak 2021 - 20:12 • Son Güncelleme:

Sivasspor - Fenerbahçe maçından görüntüler

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son MKE Ankaragücü maçının 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 2 değişiklik yaptı.

• 21 Ocak 2021 - 20:12 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son MKE Ankaragücü maçının 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 2 değişiklik yaptı.

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Bulut, Sivasspor karşısında, MKE Ankaragücü müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen milli futbolcu Ozan Tufan'ın yerine Mert Hakan Yandaş'a, Serdar Aziz'in yerine de Sadık Çiftpınar'a şans verdi.

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Fenerbahçe sahaya Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar, Filip Novak, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Dimitrios Pelkas, Mbwana Samatta ve Mame Thiam ilk 11'iyle çıktı. 

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Ozan'ın yanı sıra sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci, Sivas'a getirilmedi. Yeni transfer Attila Szalai ile Gökhan Gönül ve Ömer Faruk Beyaz da kadroya alınmayan diğer isimler oldu.

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