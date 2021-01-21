Sivasspor - Fenerbahçe maçından görüntüler

Ozan'ın yanı sıra sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci, Sivas'a getirilmedi. Yeni transfer Attila Szalai ile Gökhan Gönül ve Ömer Faruk Beyaz da kadroya alınmayan diğer isimler oldu.