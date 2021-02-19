Son dakika - BaÅŸakÅŸehir'de Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§ depremi! MaÃ§a damga vurdu...

Abdullah AvcÄ±, BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'na ilk kez rakip olarak Ã§Ä±ktÄ± Trabzonspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Abdullah AvcÄ±, BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda ilk kez eski takÄ±mÄ±na karÅŸÄ± rakip olarak saha kenarÄ±nda yer aldÄ±.Â Turuncu-lacivertli takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda 10 yÄ±l gÃ¶rev yapan AvcÄ±, geÃ§tiÄŸimiz sezon ise ilk kez BeÅŸiktaÅŸ ile Vodafone Park'ta eski takÄ±mÄ±na karÅŸÄ± saha kenarÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±. O mÃ¼cadele 1-1 sona ermiÅŸti.