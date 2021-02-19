Son dakika - BaÅŸakÅŸehir'de Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§ depremi! MaÃ§a damga vurdu...

â€¢ 19 Åžubat 2021 - 20:11 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Son dakika - BaÅŸakÅŸehir'de Deniz Türüç depremi! Maça damga vurdu...
SÃ¼per Lig'de Trabzonspor'u konuk eden BaÅŸakÅŸehir'de Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§ ÅŸoku yaÅŸandÄ±. MÃ¼cadelenin ilk yarÄ±sÄ±nda sahalarda ender gÃ¶rÃ¼len bir olay meydana geldi. Ã–te yandan Trabzonspor'un genÃ§ kalecisi KaÄŸan MoradaoÄŸlu tarihe geÃ§ti.
â€¢ 19 Åžubat 2021 - 20:11 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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SÃ¼per Lig'in 26. haftasÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir'e konuk olan Trabzonspor'da teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ±, eski takÄ±mÄ±na karÅŸÄ± Gaziantep maÃ§Ä± kadrosuna gÃ¶re 3 deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±. AvcÄ±, UÄŸurcan Ã‡akÄ±r, Anthony Nwakaeme, Marlon Rodrigues'in yokluÄŸunda genÃ§ oyunculara ÅŸans verdi. UÄŸurcan'Ä±n yerine kalede KaÄŸan MoradaoÄŸlu'na eldivenleri teslim eden AvcÄ±, defansÄ±n solunda Faruk Can GenÃ§'e, orta sahada ise Yunus MallÄ±'ya forma verdi.
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KaÄŸan MoradaoÄŸlu tarihe geÃ§ti
UÄŸurcan Ã‡akÄ±r, Erce KardeÅŸler ve Arda Akbulut'un yokluÄŸunda Trabzonspor'un kalesini koruyan 2003 doÄŸumlu oyuncu KaÄŸan MoradaoÄŸlu ilk resmi maÃ§Ä±na Medipol BaÅŸakÅŸehir deplasmanÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±.Â BÃ¶ylelikle ligin en genÃ§ oyuncularÄ± arasÄ±na giren KaÄŸan lig tarihinde Trabzonspor'un kalesine geÃ§en en genÃ§ futbolcu oldu.Â MoradaoÄŸlu, Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±nda UÄŸurcan Ã‡akÄ±r'Ä±n eldivenleriyle Ã§Ä±ktÄ±.
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Egemen Korkmaz kulÃ¼beye geri dÃ¶ndÃ¼Â
Medipol BaÅŸakÅŸehir ile oynanan SÃ¼per Kupa maÃ§Ä±nda kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶ren Trabzonspor YardÄ±mcÄ± AntrenÃ¶rÃ¼ Egemen Korkmaz, 4 maÃ§lÄ±k cezasÄ±nÄ± tamamlayarak yeniden kulÃ¼beye dÃ¶ndÃ¼. BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±yla cezasÄ± dolan Korkmaz baÅŸka bir BaÅŸakÅŸehir karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda gÃ¶rev alanÄ±nda yer aldÄ±.
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Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§ ÅŸoku
MÃ¼cadelenin 30. dakikasÄ±nda Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§ sakatlÄ±k geÃ§irdi. Kenara gelen Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§ oyuna dahil oldu ve kendini yere bÄ±raktÄ±.
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Abdullah AvcÄ±, BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'na ilk kez rakip olarak Ã§Ä±ktÄ±
Trabzonspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Abdullah AvcÄ±, BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda ilk kez eski takÄ±mÄ±na karÅŸÄ± rakip olarak saha kenarÄ±nda yer aldÄ±.Â Turuncu-lacivertli takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda 10 yÄ±l gÃ¶rev yapan AvcÄ±, geÃ§tiÄŸimiz sezon ise ilk kez BeÅŸiktaÅŸ ile Vodafone Park'ta eski takÄ±mÄ±na karÅŸÄ± saha kenarÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±. O mÃ¼cadele 1-1 sona ermiÅŸti.
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