Son dakika - BaÅŸakÅŸehir'de Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§ depremi! MaÃ§a damga vurdu...

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â€¢ 19 Åžubat 2021 - 20:11 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika - BaÅŸakÅŸehir'de Deniz Türüç depremi! Maça damga vurdu...

SÃ¼per Lig'de Trabzonspor'u konuk eden BaÅŸakÅŸehir'de Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§ ÅŸoku yaÅŸandÄ±. MÃ¼cadelenin ilk yarÄ±sÄ±nda sahalarda ender gÃ¶rÃ¼len bir olay meydana geldi. Ã–te yandan Trabzonspor'un genÃ§ kalecisi KaÄŸan MoradaoÄŸlu tarihe geÃ§ti.

â€¢ 19 Åžubat 2021 - 20:11 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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SÃ¼per Lig'in 26. haftasÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir'e konuk olan Trabzonspor'da teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ±, eski takÄ±mÄ±na karÅŸÄ± Gaziantep maÃ§Ä± kadrosuna gÃ¶re 3 deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±. AvcÄ±, UÄŸurcan Ã‡akÄ±r, Anthony Nwakaeme, Marlon Rodrigues'in yokluÄŸunda genÃ§ oyunculara ÅŸans verdi. UÄŸurcan'Ä±n yerine kalede KaÄŸan MoradaoÄŸlu'na eldivenleri teslim eden AvcÄ±, defansÄ±n solunda Faruk Can GenÃ§'e, orta sahada ise Yunus MallÄ±'ya forma verdi.

2KaÄŸan MoradaoÄŸlu tarihe geÃ§ti

KaÄŸan MoradaoÄŸlu tarihe geÃ§ti

UÄŸurcan Ã‡akÄ±r, Erce KardeÅŸler ve Arda Akbulut'un yokluÄŸunda Trabzonspor'un kalesini koruyan 2003 doÄŸumlu oyuncu KaÄŸan MoradaoÄŸlu ilk resmi maÃ§Ä±na Medipol BaÅŸakÅŸehir deplasmanÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±.Â BÃ¶ylelikle ligin en genÃ§ oyuncularÄ± arasÄ±na giren KaÄŸan lig tarihinde Trabzonspor'un kalesine geÃ§en en genÃ§ futbolcu oldu.Â MoradaoÄŸlu, Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±nda UÄŸurcan Ã‡akÄ±r'Ä±n eldivenleriyle Ã§Ä±ktÄ±.

3Yunus MallÄ± ilk kez on birde

Yunus MallÄ± ilk kez on birde

Trabzonspor'un devre arasÄ±nda Wolfsburg'tan kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± Yunus MallÄ±, bordo-mavili formayla ilk kez on birde gÃ¶rev aldÄ±.Â Trabzonspor'da Ã¼Ã§ maÃ§ta oynayan Yunus, toplamda 13 dakika forma giydi.

4Egemen Korkmaz kulÃ¼beye geri dÃ¶ndÃ¼

Egemen Korkmaz kulÃ¼beye geri dÃ¶ndÃ¼Â

Medipol BaÅŸakÅŸehir ile oynanan SÃ¼per Kupa maÃ§Ä±nda kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶ren Trabzonspor YardÄ±mcÄ± AntrenÃ¶rÃ¼ Egemen Korkmaz, 4 maÃ§lÄ±k cezasÄ±nÄ± tamamlayarak yeniden kulÃ¼beye dÃ¶ndÃ¼. BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±yla cezasÄ± dolan Korkmaz baÅŸka bir BaÅŸakÅŸehir karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda gÃ¶rev alanÄ±nda yer aldÄ±.

5Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§ ÅŸoku

Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§ ÅŸoku

MÃ¼cadelenin 30. dakikasÄ±nda Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§ sakatlÄ±k geÃ§irdi. Kenara gelen Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§ oyuna dahil oldu ve kendini yere bÄ±raktÄ±.

6Kenarda iÄŸne oldu

Kenarda iÄŸne oldu

Tekrar kenara gelen Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§ kenarda tedavi gÃ¶rdÃ¼. AÄŸrÄ± kesici iÄŸne yapÄ±lan Deniz tekrar oyuna girerek kendini denedi

7Sedye ile Ã§Ä±ktÄ±

Sedye ile Ã§Ä±ktÄ±

Oyuna girmekte direnen Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§ 38. dakikaya kadar dayanabildi. Daha fazla dayanamayan Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§ kenara deÄŸiÅŸiklik iÅŸareti yaptÄ±. Sedye ile kenara gelen Deniz'in yerine Gulbrandsen oyuna dahil oldu.

8Abdullah AvcÄ±, BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±na ilk kez rakip olarak Ã§Ä±ktÄ±

Abdullah AvcÄ±, BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'na ilk kez rakip olarak Ã§Ä±ktÄ±

Trabzonspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Abdullah AvcÄ±, BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda ilk kez eski takÄ±mÄ±na karÅŸÄ± rakip olarak saha kenarÄ±nda yer aldÄ±.Â Turuncu-lacivertli takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda 10 yÄ±l gÃ¶rev yapan AvcÄ±, geÃ§tiÄŸimiz sezon ise ilk kez BeÅŸiktaÅŸ ile Vodafone Park'ta eski takÄ±mÄ±na karÅŸÄ± saha kenarÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±. O mÃ¼cadele 1-1 sona ermiÅŸti.

9Ä°lk yarÄ±da isabetli ÅŸut yok

Ä°lk yarÄ±da isabetli ÅŸut yok

BaÅŸakÅŸehir - Trabzonspor maÃ§Ä±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda iki takÄ±m da rakip kaleyi bulan bir ÅŸut atamadÄ±.

10Ã–zcan ArkoÃ§ anÄ±sÄ±na saygÄ± duruÅŸu

Ã–zcan ArkoÃ§ anÄ±sÄ±na saygÄ± duruÅŸuÂ

Ä°ki gÃ¼n Ã¶nce yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n ve TÃ¼rk futbolunun efsane kalecilerinden Ã–zkan ArkoÃ§ anÄ±sÄ±na maÃ§ Ã¶ncesinde saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu.Â ArkoÃ§, 9'u A Milli olmak Ã¼zere toplam 28 maÃ§ta ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± formayÄ± giymiÅŸti. TÃ¼rkiye'de Vefa, FenerbahÃ§e ve BeÅŸiktaÅŸ formalarÄ±nÄ± terleten ArkoÃ§, Avusturya'da Austria Wien, Almanya'da da Hamburg takÄ±mlarÄ±nda gÃ¶rev almÄ±ÅŸtÄ±.

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