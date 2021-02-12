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• 12 Şubat 2021 - 18:38 • Son Güncelleme:

Son dakika - Batuhan Karadeniz resmen açıkladı! Beşiktaş...

Hekimoğlu Trabzonspor'da forma giyen Batuhan Karadeniz gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Süper Lig devine dönmek isteyen Batuhan, Galatasaray'ı yeni transferi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

• 12 Şubat 2021 - 18:38 • Son Güncelleme:
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Batuhan Karadeniz gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Batuhan Karadeniz, "Hekimoğlu Trabzon FK'da hiç zorlanmadım, Hekimoğlu FK'yı tercih ettiğim için mutluyum. Performansa dayalı bir iş yaptığımız için devamlı performansımızı yüksek tutmalıyız. Şu ana kadar 15 gol attım, gollerime devam etmek istiyorum. Bundan sonra her maçımız final. Hoca değişikliği yaşadık, Bayram Hoca'nın (Toysal) bize çok şey katacağını düşünüyorum." dedi

2Hedefi tekrardan Beşiktaş

Hedefi tekrardan Beşiktaş

Beşiktaş'ta tekrardan oynamak istediğini ifade eden Batuhan, "Devre arasında Trabzonspor'dan bana gelen teklif gelmedi. Başkanımız Celil Hekimoğlu'nu beni Trabzonspor'a layık gördüğü için teşekkür ederim. Beşiktaş benim yuvam, ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ta oynama hedefim her zaman var. Siz de biliyorsunuz; Beşiktaş ve Trabzonspor'un bende yeri ayrıdır. Salih Kavrazlı aramıza devre arasında katıldı. Salih benim uzun zaman sonra çalıştığım en yetenekli oyunculardan birisi. Salih Kavrazlı gelişimini tamamlarsa, potansiyelini sahaya yansıtabilirse; A Milli Takımımızın değişilmez oyuncusu olabilir." şeklinde konuştu

3Sergen Yalçın ile çalışmak isterim

'Sergen Yalçın ile çalışmak isterim'

Sergen Yalçın'a ayrı bir parantez açan Batuhan Karadeniz, "Büyük takımların transferim için girişimleri oldu fakat işler bazen istediğiniz gibi olmuyor. Devre arasında Beşiktaş'tan transfer teklifi gelmedi. Sergen Yalçın ile ilgili de yorum yapmam gerekirse puan tablosu zaten her şeyi özetliyor. Beşiktaş'ın başarısının mimarı Sergen Yalçın'dır. Sergen Yalçın teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'ta mükemmel bir performans sergiliyor. Sergen Yalçın ile çalışmak isterim. Sergen Hoca futbolcuya özgüven verir, Sergen Hoca ile Sivasspor'da çalıştım, o dönem tekrardan A Milli Takımı yakalamıştım. Sezon başında kimse Beşiktaş'ın bu kadar iyi olacağını söyleyemezdi." diye konuştu.

4Gönlüm Beşiktaştan yana ama...

'Gönlüm Beşiktaş'tan yana ama...'

Süper Lig'deki şampiyonluk favorisi açıklayan Karadeniz, "Gönlüm Beşiktaş'ın şampiyon olmasından yana ama favorim Galatasaray. Muslera'nın dönüşünden sonra Galatasaray çok iyi bir reaksiyon gösterdi." İfadelerini kullandı.

5Mostafa Mohamedi bulana helal olsun

'Mostafa Mohamed'i bulana helal olsun'

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed için ise Batuhan Karadeniz, "Mostafa Mohamed'in ismini hiç duymamıştım fakat izledikten sonra hayran kaldım. Mostafa Mohamed transferini yapanı tebrik etmek lazım, bir de devre arasında böyle iyi bir oyuncu bulmak zor iştir. Mısır'dan bu oyuncuyu zor iş. Bulana helal olsun. Mostafa Mohamed'in çok iyi bir golcü olduğunu düşünüyorum, inşallah da yanılmam." açıklamasını yaptı.

6Mesut Özilin elinde sihirli değnek yok

'Mesut Özil'in elinde sihirli değnek yok'

Mesut Özil transferi hakkında da konuşan Karadeniz, "Mesut Özil dünya yıldızı ve Fenerbahçe için çok büyük transfer. Mesut Özil'in elinde sihirli değnek yok, Mesut'a zaman vermemiz lazım. Mesut Özil bu sezon değil, gelecek sezon kalitesini net bir şekilde gösterecektir. Mesut Özil'in ligimize gelmesi futbolumuzun kalitesi açısından da çok çok önemli.

7Mesut Özil dünyanın en büyük liglerinde oynadı

"Mesut Özil dünyanın en büyük liglerinde oynadı"

Mesut Özil dünyanın en büyük liglerinde oynadı, Fenerbahçe'de Mesut'un takım arkadaşları da çok önemli. Mesut, Real Madrid'de Ronaldo ve Benzama ile, Arsenal'da Aubameyang ve Alexandre Lacazette ile oynadı. Mesut'un toplarla buluşturulması lazım, oynadığı maçlarda bu olmalı. Mesut'un Fenerbahçe'de takım arkadaşları çok çok önemli. Futbolcuyu yıldız yapan takım arkadaşlarıdır. Süper Lig gerçekten zor bir lig. Anelka'yı buradan ıslıklarla yolladılar sonrasında Premier Lig'e gitti ve gol kralı oldu." şeklinde konuştu.

8Para varken yabancı futbolcu, para yokken bizim evladımızsın

'Para varken yabancı futbolcu, para yokken bizim evladımızsın'

Yabancı kuralı hakkında ise Batuhan Karadeniz, "Yabancı oyuncu sayımız artsın fakat ülkemize kaliteli yabancı oyuncular gelsin. Kulüpler sadece maddi sıkıntı yaşadıklarında altyapı oyuncularına yönelmemeli. Bursaspor'un 4 yıl önceki maddi olanakları olsaydı Ali Akman'ın oynaması mümkün değildi. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın Beşiktaş'ın altyapsında kaliteli oyuncuları var mı, var fakat bizim bunlardan haberimiz yok. Para varken yabancı futbolcu, para yokken sen bizim evladımızsın ama böyle olmaz ki. Bu mantaliteden kurtulmamız lazım." ifadesini kullandı.

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