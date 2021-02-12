Son dakika - Batuhan Karadeniz resmen açıkladı! Beşiktaş...

'Sergen Yalçın ile çalışmak isterim' Sergen Yalçın'a ayrı bir parantez açan Batuhan Karadeniz, "Büyük takımların transferim için girişimleri oldu fakat işler bazen istediğiniz gibi olmuyor. Devre arasında Beşiktaş'tan transfer teklifi gelmedi. Sergen Yalçın ile ilgili de yorum yapmam gerekirse puan tablosu zaten her şeyi özetliyor. Beşiktaş'ın başarısının mimarı Sergen Yalçın'dır. Sergen Yalçın teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'ta mükemmel bir performans sergiliyor. Sergen Yalçın ile çalışmak isterim. Sergen Hoca futbolcuya özgüven verir, Sergen Hoca ile Sivasspor'da çalıştım, o dönem tekrardan A Milli Takımı yakalamıştım. Sezon başında kimse Beşiktaş'ın bu kadar iyi olacağını söyleyemezdi." diye konuştu.