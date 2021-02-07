Son dakika - Beşiktaş - Konyaspor maçında çok konuşulan görüntü! Anlamlı hareket...

SERGEN YALÇIN'DAN 2 DEĞİŞLİKLİK Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmana 1-1 sona eren Fraport TAV Antalyaspor maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam; Atiba'nın yerine Necip Uysal'ı, N'Koudou'nun yerine ise Ghezzal'ı 11'de görevlendirdi. Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton, Vida ve N'Sakala'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef'i sahaya süren Sergen Yalçın, hücum hattının sağında Ghezzal, solunda ise Larin'i oynattı. Orta alanda Necip Uysal, Adem Ljajic'i görevlendiren Yalçın'ın gol yollarındaki tercihi ise Abuobakar oldu. Siyah-beyazlıların Konyaspor karşısındaki 11'i şöyle: "Ersin Destanoğlu - Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Neecip Uysal, Ljajic, Larin, Abuobakar."