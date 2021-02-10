Son dakika - Beşiktaş'ta 2 futbolcudan UEFA hamlesi! Şikayet için...

Talimatlar ne diyor? Öte yandan, UEFA ise bu konu ile ilgili kadro dışı kalan futbolcular için takımdan ayrı bir antrenman programı uygulanmasına izin vermiyor. Buna göre; Douglas ve Muhayer Oktay’ın takımdan ayrı günde iki antrenman programı ile çalışmalarını sürdürmesine UEFA Talimatları tarafından olanak tanınmıyor.