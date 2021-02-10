Geri Dön

Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Beşiktaş'ta 2 futbolcudan UEFA hamlesi! Şikayet için...
• 10 Şubat 2021 - 18:06 • Son Güncelleme:

Son dakika - Beşiktaş'ta 2 futbolcudan UEFA hamlesi! Şikayet için...

Süper Lig'de zirvenin ortaklarından Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor maçına odaklandı. Devre arasında Cenk ve Bilal Ceylan'ı kadrosuna katan siyah-beyazlı takıma iki futbolcusundan kötü haber geldi.

• 10 Şubat 2021 - 18:06 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, devre arası transfer döneminde Cenk Tosun ve Bilal Ceylan'ı kadrosuna kattı.

2Hedef yarı final

Hedef yarı final

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile deplasmanda yarı finale çıkma mücadelesi verecek olan Beşiktaş'ta, takım hedefe konsantre olmuş durumda.

310 kişiyle kazandı

10 kişiyle kazandı

Konya'yı geçtiğimiz günlerde 71 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta bazı isimlerin yorgunluk durumu da göz önüne alınarak kulübeye çekileceği kaydedildi. Öte yandan kadro dışı kalan futbolculardan sürpriz bir hamle geldi.

4Kadro dışı kalan Douglas ve Oktaydan hamle

Kadro dışı kalan Douglas ve Oktay'dan hamle

Asist Analiz'in haberine göre; Beşiktaş’ta bu sezonki takım planlamasında yer almayan ve teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılan Brezilyalı savunmacı Douglas ve Ümit Milli orta saha oyuncusu Muhayer Oktay, flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

5Problem çıktı

Problem çıktı

Her iki oyuncu da Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun kararı ile bir süredir günde çift antrenman programı dahilinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ndeki çalışmalarını sürdürürken bu durum yeni bir probleme neden olma noktasına geldi.

6UEFAya şikayet

UEFA'ya şikayet

Alınan bilgiye göre; Douglas ve Muhayer Oktay, siyah-beyazlıların kendileri için uyguladığı çift antrenman programının UEFA talimatlarına uygun olmadığı gerekçesi ile kulübü bu uygulamasından dolayı şikâyete hazırlanıyor.

7Talimatlar ne diyor

Talimatlar ne diyor?

Öte yandan, UEFA ise bu konu ile ilgili kadro dışı kalan futbolcular için takımdan ayrı bir antrenman programı uygulanmasına izin vermiyor. Buna göre; Douglas ve Muhayer Oktay’ın takımdan ayrı günde iki antrenman programı ile çalışmalarını sürdürmesine UEFA Talimatları tarafından olanak tanınmıyor.

8

250 TL'ye varan hoş geldin bonusu Misli.com'da Hemen oynamak için buraya tıklayın!

    İLGİLİ SKORER GALERİLERİ

    Sıradaki Galeri

    Son dakika - Beşiktaş'ta 2 futbolcudan UEFA hamlesi! Şikayet için...

    Son dakika - Galatasaray'da yıldız isimle ayrılık kapıda! Yeni adresini açıkladı...

    Son dakika haberleri - Fransa futbolunda deprem! Hükümete acil çağrı...

    Fatih Terim’den derbi ile ilgili suç duyurusu! İşte o dilekçe...

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet