• 10 Şubat 2021 - 18:06 • Son Güncelleme:
Son dakika - Beşiktaş'ta 2 futbolcudan UEFA hamlesi! Şikayet için...
Süper Lig'de zirvenin ortaklarından Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor maçına odaklandı. Devre arasında Cenk ve Bilal Ceylan'ı kadrosuna katan siyah-beyazlı takıma iki futbolcusundan kötü haber geldi.
• 10 Şubat 2021 - 18:06 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, devre arası transfer döneminde Cenk Tosun ve Bilal Ceylan'ı kadrosuna kattı.
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Kadro dışı kalan Douglas ve Oktay'dan hamle
Asist Analiz'in haberine göre; Beşiktaş’ta bu sezonki takım planlamasında yer almayan ve teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılan Brezilyalı savunmacı Douglas ve Ümit Milli orta saha oyuncusu Muhayer Oktay, flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
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UEFA'ya şikayet
Alınan bilgiye göre; Douglas ve Muhayer Oktay, siyah-beyazlıların kendileri için uyguladığı çift antrenman programının UEFA talimatlarına uygun olmadığı gerekçesi ile kulübü bu uygulamasından dolayı şikâyete hazırlanıyor.
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Talimatlar ne diyor?
Öte yandan, UEFA ise bu konu ile ilgili kadro dışı kalan futbolcular için takımdan ayrı bir antrenman programı uygulanmasına izin vermiyor. Buna göre; Douglas ve Muhayer Oktay’ın takımdan ayrı günde iki antrenman programı ile çalışmalarını sürdürmesine UEFA Talimatları tarafından olanak tanınmıyor.
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