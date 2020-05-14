• 14 Mayıs 2020 - 13:07 • Son Güncelleme:
Son dakika | Beşiktaş'ta 8 kişide pozitif vaka çıktı
Beşiktaş Futbol Takımı'nda sekiz kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Spor camiası da siyah-beyazlı kulübe geçmiş olsun mesajları gönderdi.
• 14 Mayıs 2020 - 13:07 • Son Güncelleme:
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İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:
13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır.Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.Dr. Tekin Kerem Ülkü
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