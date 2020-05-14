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• 14 Mayıs 2020 - 13:07 • Son Güncelleme:

Son dakika | Beşiktaş'ta 8 kişide pozitif vaka çıktı

Beşiktaş Futbol Takımı'nda sekiz kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Spor camiası da siyah-beyazlı kulübe geçmiş olsun mesajları gönderdi.

• 14 Mayıs 2020 - 13:07 • Son Güncelleme:
1İşte Beşiktaştan yapılan açıklama:
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İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır.Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.Dr. Tekin Kerem Ülkü

2Trabzonspordan geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor'dan geçmiş olsun mesajı

"Sevgili Beşiktaş camiası;Yapılan COVID-19 testleri sonucunda sekiz kişide pozitif vakaya rastlandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. #BirlikteBaşaracağız"

3Fenerbahçeden geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı

"Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcuları, teknik ekibi ve tesis çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Besiktas"

4Gençlerbirliğinden geçmiş olsun mesajı

Gençlerbirliği'nden geçmiş olsun mesajı

"Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, testi pozitif çıkan 8 kişinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

5Ankaragücünden geçmiş olsun mesajı

Ankaragücü'nden geçmiş olsun mesajı

Geçmiş olsun BesiktasKavuşturulmuş ellerKoronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını umut ediyoruz.

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