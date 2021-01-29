Son dakika - Beşiktaş'ta Cenk Tosun gelişmesi! Transfer sözü aldı...

Cenk'ten söz aldı Bu yüzden Everton’da top koşturan eski golcüsü Cenk Tosun’u bir kez daha gündeme aldı.CSKA Moskova, Torino ve Celta Vigo’dan da teklif alan Cenk Tosun’u sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Beşiktaş, milli oyuncuyla söz kesmiş olsa da, Everton ile bir türlü anlaşma zemini bulamıyor.