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• 29 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika - Beşiktaş'ta Cenk Tosun gelişmesi! Transfer sözü aldı...

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündeminde golcü transferi bulunuyor. Everton'da forma giyen Cenk Tosun'u kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

• 29 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
1SERDAR SARIDAĞ
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SERDAR SARIDAĞ

Transfer çalışmalarını tamamen forvet hattı üzerinde yoğunlaştıran ve stoper takviyesini şimdilik askıya alan Beşiktaş’ın, Hulk için yapılan tüm girişimleri rafa kaldırabileceği iddia edildi.

2Maliyeti ve yaşı soru işareti yarattı

Maliyeti ve yaşı soru işareti yarattı

Siyah-beyazlı yönetim, maddi konularda henüz anlaşma sağlanamayan Brezilyalı oyuncunun yüksek maliyeti ve ilerleyen yaşı soru işareti yaratıyor.

3Cenkten söz aldı

Cenk'ten söz aldı

Bu yüzden Everton’da top koşturan eski golcüsü Cenk Tosun’u bir kez daha gündeme aldı.CSKA Moskova, Torino ve Celta Vigo’dan da teklif alan Cenk Tosun’u sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Beşiktaş, milli oyuncuyla söz kesmiş olsa da, Everton ile bir türlü anlaşma zemini bulamıyor.

4Maddi konularda görüşme sürüyor

Maddi konularda görüşme sürüyor

Mirin, Lens ve Douglas’ın takımdan ayrılmaması yüzünden transferde limit sorunu yaşayan siyah-beyazlılar, Cenk Tosun konusunda Everton’la maddi konulardaki görüşmelerini devam ettiriyor.

5Kadroya alınmadı

Kadroya alınmadı

Everton, Premier Lig’de önceki akşam Leicester City ile 1-1 berabere kalırken, Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Cenk Tosun’u kadroya dahil etmedi. İngiliz ekibiyle 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Cenk geçtiğimiz pazar günü Sheffield Wednesday ile oynanan FA Cup maçının kadrosuna da alınmamıştı.

6Koitayı listeden çıkardı

Koita'yı listeden çıkardı

Hulk transferinde sonradan devreye giren aracılar yüzünden istediği koşullarda anlaşma yapamayan Beşiktaş rotasını Cenk Tosun’a çevirirken, Koita’yı da listesinden tamamen çıkarmak zorunda kaldı.

7Bedelsiz bırakmıyor

Bedelsiz bırakmıyor

Kasımpaşa’nın sezon sonu sözleşmesi bitecek olsa da gözden çıkardığı Koita’yı bedelsiz bırakmadığı aktarıldı.

8Cenk olmazsa yabancı golcü

Cenk olmazsa yabancı golcü

Ara transfer dönemi 1 Şubat Pazartesi günü biteceği için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş’ın, Cenk Tosun’la anlaşma sağlanamaması durumunda, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın onay vereceği yabancı bir golcüyü kiralama bedeli ödemeden renklerine bağlamanın planlarını yaptığı vurgulandı.

9Mohamedi G.Saraya kaptırdı, hedef Larin

Mohamed'i G.Saray'a kaptırdı, hedef Larin

Mostafa Mohamed transferinde Galatasaray'a yenilen Fransız St. Etienne kulübünün yeni hedefinin Beşiktaşlı Cyle Larin olabileceği iddia edildi.

10Cenk gelirse transfer onaylanacak

Cenk gelirse transfer onaylanacak

Fransız basını Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Larin'in St. Etienne'in radarında olduğunu kaydetti. Oyuncunun transfer durumuyla ilgili gelişmeleri aktaran Fransız basını, Cenk Tosun'un Beşiktaş'a imza atması halinde Larin'in imzasının siyah beyazlı kulüp tarafından onaylanacağı kaydedildi

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