• 29 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika - Beşiktaş'ta Cenk Tosun gelişmesi! Transfer sözü aldı...
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündeminde golcü transferi bulunuyor. Everton'da forma giyen Cenk Tosun'u kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.
• 29 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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SERDAR SARIDAĞ
Transfer çalışmalarını tamamen forvet hattı üzerinde yoğunlaştıran ve stoper takviyesini şimdilik askıya alan Beşiktaş’ın, Hulk için yapılan tüm girişimleri rafa kaldırabileceği iddia edildi.
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Cenk'ten söz aldı
Bu yüzden Everton’da top koşturan eski golcüsü Cenk Tosun’u bir kez daha gündeme aldı.CSKA Moskova, Torino ve Celta Vigo’dan da teklif alan Cenk Tosun’u sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Beşiktaş, milli oyuncuyla söz kesmiş olsa da, Everton ile bir türlü anlaşma zemini bulamıyor.
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Kadroya alınmadı
Everton, Premier Lig’de önceki akşam Leicester City ile 1-1 berabere kalırken, Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Cenk Tosun’u kadroya dahil etmedi. İngiliz ekibiyle 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Cenk geçtiğimiz pazar günü Sheffield Wednesday ile oynanan FA Cup maçının kadrosuna da alınmamıştı.
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Cenk olmazsa yabancı golcü
Ara transfer dönemi 1 Şubat Pazartesi günü biteceği için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş’ın, Cenk Tosun’la anlaşma sağlanamaması durumunda, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın onay vereceği yabancı bir golcüyü kiralama bedeli ödemeden renklerine bağlamanın planlarını yaptığı vurgulandı.
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