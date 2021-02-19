Sporx
• 19 Şubat 2021 - 18:30 • Son Güncelleme:
Son dakika - Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! 10 futbolcu...
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Bir yandan Süper Lig şampiyonluğunu, bir yandan da Ziraat Türkiye Kupası'nı alabilmek için tüm gücüyle savaşan Kartal, diğer yandan da sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek 10 oyuncunun durumlarını netleştirmek için uğraşıyor.
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Kadro çalışması
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş gelecek sezon kadrosunu kurmak için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar bazı isimlerle masaya oturup sözleşme yenileme teklifinde bulunurken, bir yandan da kiralık olarak forma giyen futbolcuları kadroda tutmak için yoğun mesai harcıyor.
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Dorukhan
Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı yılan hikayesine dönen isimlerden biri de Dorukhan Toköz. Beşiktaş'ın sözleşme uzatmak için teklifte bulunduğu futbolcunun sezon sonunda Avrupa'ya transfer olma ihtimali var.
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