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Sporx
• 19 Şubat 2021 - 18:30 • Son Güncelleme:

Son dakika - Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! 10 futbolcu...

Süper Lig'de Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluk isteyen Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarına başladı. Operasyon için düğmeye basan Beşiktaş yönetimi sözleşmesi bitecek ve kiralık futbolcularla masaya oturdu, teklifini yaptı.

Sporx
• 19 Şubat 2021 - 18:30 • Son Güncelleme:
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Bir yandan Süper Lig şampiyonluğunu, bir yandan da Ziraat Türkiye Kupası'nı alabilmek için tüm gücüyle savaşan Kartal, diğer yandan da sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek 10 oyuncunun durumlarını netleştirmek için uğraşıyor.

2Kadro çalışması

Kadro çalışması

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş gelecek sezon kadrosunu kurmak için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar bazı isimlerle masaya oturup sözleşme yenileme teklifinde bulunurken, bir yandan da kiralık olarak forma giyen futbolcuları kadroda tutmak için yoğun mesai harcıyor.

3Aboubakar

Aboubakar

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Aboubakar için opsiyonlu sözleşme imzalanmıştı. Sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahip olan siyah-beyazlı yöneticiler, sezon sonunda Aboubakar'ın sözleşmesini uzatacak.

4Cenk Tosun

Cenk Tosun

Kartal'ın 6 aylık kiraladığı Cenk'te planlar farklı işleyebilir. Kartal sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek futbolcu için Everton'a beklediği teklif gelmezse, 1 sene daha kiralık olarak kadrosunda tutabilir.

5Gökhan Töre

Gökhan Töre

Beşiktaş'ın sezon başında 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladığı Gökhan Töre ile sezon sonunda yolların ayrılma ihtimali bulunuyor. Yuvaya geri dönen yıldız, bu sezon sakatlıklar nedeniyle 17 karşılaşmada forma giyemedi.

6Ghezzal

Ghezzal

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralık olarak kadroya katılan ve asistleriyle yıldızlaşan Rachid Ghezzal kadroda tutulmak istenen isimlerden. Yıldız futbolcu için Leicester ile görüşmeler yakında başlayacak.

7Atiba

Atiba

Beşiktaş'ın 38 yaşındaki yıldızı Atiba, futbola devam etmek isterse, Beşiktaş'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Kanadalı futbolcunun futbol yaşantısını noktaladığı takdirde teknik heyette görev alması bekleniyor.

8Mensah

Mensah

Kartal'ın Kayserispor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bernard Mensah'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Satın alma opsiyonu 4.5 milyon euro olan Bernard Mensah'ın opsuyonunu kullanmak zorunlu değil.

9Dorukhan

Dorukhan

Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı yılan hikayesine dönen isimlerden biri de Dorukhan Toköz. Beşiktaş'ın sözleşme uzatmak için teklifte bulunduğu futbolcunun sezon sonunda Avrupa'ya transfer olma ihtimali var.

10Utku

Utku

Kartal'ın 2017 yılında kadrosuna dahil ettiği kaleci Utku'nun da sözleşmesi sona eriyor. Tecrübeli bir kaleci alması gündeme gelen Beşiktaş'ın, 23 yaşındaki file bekçisi ile sözleşme uzatıp uzatmayacağı netlik kazanmadı.

11Montero

Montero

Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı Montero ile 1+1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı. Kara Kartal 22 yaşındaki savunmacı ile isterse sözleşmesini uzatabilecek, isterse 4.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katabilecek.

12Rosier

Rosier

Kartal'a geldiği ilk günden bu yana gösterdiği iyi performansla dikkatleri üzerine çeken Valentin Rosier için Portekiz ekibi Sporting ile görüşmeler başladı. Kara Kartal Fransız futbolcuyu kadroda tutmak istiyor.

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