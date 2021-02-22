Son dakika - Beşiktaş'ta gizli plan ortaya çıktı! Cenk Tosun...

Cenk için bekleyiş 29 yaşındaki oyuncunun Denizlispor maçında oynayıp oynamayacağı kısa sürede belli olacak. Gençlerbirliği maçında sol dizine aldığı darbe sonrası ödem sorunu yaşayan ve takımla idmanlara çıkamayan Cenk'in durumu netleşecek. Tecrübeli oyuncunun durumuyla ilgili kesin kanaatte bulunmak için dizindeki ödemin geçmesi bekleniyordu. Sol dizindeki şişliği kontrol edecek olan doktorların raporuna göre Cenk ya antrenmanlara çıkacak ya da tedavisine başlanacak.