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Sabah
• 22 Şubat 2021 - 17:36 • Son Güncelleme:

Son dakika - Beşiktaş'ta gizli plan ortaya çıktı! Cenk Tosun...

Ara transfer döneminde Cenk Tosun'u kadrosuna katan Beşiktaş, sezon sonu için harekete geçti. Siyah-beyazlı ekibin gizli planı ortaya çıktı.

Sabah
• 22 Şubat 2021 - 17:36 • Son Güncelleme:
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Kiralık olarak kadroda bulunan oyunculardan Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın bonservislerini almak isteyen Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin yola birlikte devam etmek istediği diğer isim Cenk Tosun.

2Rekor bedelle satılmıştı

Rekor bedelle satılmıştı

29 yaşındaki milli futbolcuyu 3 yıl önce Everton'a rekor bedellere gönderen Beşiktaş, 25 milyon Euro'ya yakın parayı kasasına koymuştu.

3Cenk Tosun planı

Cenk Tosun planı

Avrupa Şampiyonası öncesi yeniden form tutmak ve yükselişe geçmek için Beşiktaş'a dönen Cenk ile gelecek yıl da devam etmenin planları yapılıyor.

4Larinden 15 milyon euroluk kaynak

Larin'den 15 milyon euroluk kaynak

Everton ile Haziran 2022'de sözleşmesi bitecek Cenk Tosun için kaynağı Cyle Larin yaratacak. Bu sezon resmi maçlarda 15 gole ulaşan ve Avrupa'dan talipleri artan 25 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda 12-15 milyon Euro arası bir bedelle transferi planlanıyor.

5Bonservis bedeli Cenk için kullanılacak

Bonservis bedeli Cenk için kullanılacak

Larin'in ayrılığının gerçekleşmesi halinde gelen rakamın bir kısmı Cenk'in bonservisini almak için kullanılacak.

6Kalmak istiyor

Kalmak istiyor

Çebi'nin birlikte uzun vadeli planlar yapmak istediği Tosun Paşa'nın Everton ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalacak olması sebebiyle transferin çözülebileceği düşünülüyor. Milli yıldızın da takımda kalmaya ve yoluna Beşiktaş ile devam etmeye gönüllü olduğu kaydedildi.

7Cenk için bekleyiş

Cenk için bekleyiş

29 yaşındaki oyuncunun Denizlispor maçında oynayıp oynamayacağı kısa sürede belli olacak. Gençlerbirliği maçında sol dizine aldığı darbe sonrası ödem sorunu yaşayan ve takımla idmanlara çıkamayan Cenk'in durumu netleşecek. Tecrübeli oyuncunun durumuyla ilgili kesin kanaatte bulunmak için dizindeki ödemin geçmesi bekleniyordu. Sol dizindeki şişliği kontrol edecek olan doktorların raporuna göre Cenk ya antrenmanlara çıkacak ya da tedavisine başlanacak.

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