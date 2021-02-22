Sabah
• 22 Şubat 2021 - 17:36 • Son Güncelleme:
Son dakika - Beşiktaş'ta gizli plan ortaya çıktı! Cenk Tosun...
Ara transfer döneminde Cenk Tosun'u kadrosuna katan Beşiktaş, sezon sonu için harekete geçti. Siyah-beyazlı ekibin gizli planı ortaya çıktı.
Sabah
• 22 Şubat 2021 - 17:36 • Son Güncelleme:
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Kiralık olarak kadroda bulunan oyunculardan Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın bonservislerini almak isteyen Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin yola birlikte devam etmek istediği diğer isim Cenk Tosun.
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Cenk için bekleyiş
29 yaşındaki oyuncunun Denizlispor maçında oynayıp oynamayacağı kısa sürede belli olacak. Gençlerbirliği maçında sol dizine aldığı darbe sonrası ödem sorunu yaşayan ve takımla idmanlara çıkamayan Cenk'in durumu netleşecek. Tecrübeli oyuncunun durumuyla ilgili kesin kanaatte bulunmak için dizindeki ödemin geçmesi bekleniyordu. Sol dizindeki şişliği kontrol edecek olan doktorların raporuna göre Cenk ya antrenmanlara çıkacak ya da tedavisine başlanacak.
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