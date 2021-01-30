Son dakika - Boupendza SÃ¼per Lig'i sallamaya devam ediyor! YapÄ±lan teklif aÃ§Ä±klandÄ±...

"Bopendza'ya teklif var" Onursal BaÅŸkan LÃ¼tfÃ¼ SavaÅŸ, Hatayspor'un 24 yaÅŸÄ±ndaki Gabonlu golcÃ¼sÃ¼ Aaron Boupendza'ya gelen tekliflerle ilgili ise ÅŸunlarÄ± kaydetti:"Bopendza'ya teklif var. 5 milyon 150 bin Euro ve 5 milyon 250 bin Euro'yu gÃ¶rdÃ¼. Rusya ve Ä°talya'dan teklif geldi. Biz satmadÄ±k. Boupendza Ã§ok teknik gÃ¼Ã§lÃ¼ ve hÄ±zlÄ± bir oyuncu. Ekstra bir oyuncu. Bu futbolcunun maliyeti bize Ã§ok uygun bir fiyata geldi ama bu futbolcu deÄŸerini bulmadan satmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz. 10 milyon Euro'dan aÅŸaÄŸÄ±ya satmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz. Biz Hatayspor'a gÃ¼zel bir tesis yapmak istiyoruz. FarkÄ±ndaysanÄ±z Kamara'yÄ± da aldÄ±k. Ä°nÅŸallah o da Hatayspor'a renk katacaktÄ±r."