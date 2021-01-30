Son dakika - Boupendza SÃ¼per Lig'i sallamaya devam ediyor! YapÄ±lan teklif aÃ§Ä±klandÄ±...

â€¢ 30 Ocak 2021 - 19:10 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Son dakika - Boupendza Süper Lig'i sallamaya devam ediyor! YapÄ±lan teklif açÄ±klandÄ±...
Medipol BaÅŸakakÅŸehir, SÃ¼per Lig'in 22. haftasÄ±nda konuk ettiÄŸi AtakaÅŸ Hatayspor'a 5-1 maÄŸlup oldu.Â MÃ¼cadeleye damga vuran ise son haftalarÄ±n formda ismi Boupendza oldu. Boupendza ile ilgili maÃ§ sonu sÃ¼rpriz bir aÃ§Ä±klama geldi. Ã–te yandan BaÅŸakÅŸehir bu yenilgiyle tarihe geÃ§ti.
â€¢ 30 Ocak 2021 - 19:10 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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Teknik direktÃ¶r Okan Buruk ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran Medipol BaÅŸakakÅŸehir, SÃ¼per Lig'in 22. haftasÄ±nda konuk ettiÄŸi AtakaÅŸ Hatayspor'a 5-1 maÄŸlup oldu.Â
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Galibiyet hasreti 4 maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Boupendza (2), Diouf (2) ve Akintola attÄ±. Medipol BaÅŸakÅŸehir'in tek golÃ¼, Hataysporlu Kamara'nÄ±n ters vuruÅŸuyla geldi. Ligde iki maÃ§ sonra kazanan AtakaÅŸ Hatayspor puanÄ±nÄ± 35'e yÃ¼kseltirken, galibiyet Ã¶zlemi 4 maÃ§a Ã§Ä±kan Medipol BaÅŸakÅŸehir ise 24 puanda kaldÄ±.Â Â Turuncu-lacivertli takÄ±m, ligin 23. haftasÄ±nda deplasmanda Galatasaray'a konuk olurken, AtakaÅŸ Hatayspor evinde FenerbahÃ§e'yi aÄŸÄ±rlayacak.
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"Bopendza'ya teklif var"
Onursal BaÅŸkan LÃ¼tfÃ¼ SavaÅŸ, Hatayspor'un 24 yaÅŸÄ±ndaki Gabonlu golcÃ¼sÃ¼ Aaron Boupendza'ya gelen tekliflerle ilgili ise ÅŸunlarÄ± kaydetti:"Bopendza'ya teklif var. 5 milyon 150 bin Euro ve 5 milyon 250 bin Euro'yu gÃ¶rdÃ¼. Rusya ve Ä°talya'dan teklif geldi. Biz satmadÄ±k. Boupendza Ã§ok teknik gÃ¼Ã§lÃ¼ ve hÄ±zlÄ± bir oyuncu. Ekstra bir oyuncu. Bu futbolcunun maliyeti bize Ã§ok uygun bir fiyata geldi ama bu futbolcu deÄŸerini bulmadan satmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz. 10 milyon Euro'dan aÅŸaÄŸÄ±ya satmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz. Biz Hatayspor'a gÃ¼zel bir tesis yapmak istiyoruz. FarkÄ±ndaysanÄ±z Kamara'yÄ± da aldÄ±k. Ä°nÅŸallah o da Hatayspor'a renk katacaktÄ±r."
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