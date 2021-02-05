Son Dakika | Bursaspor'da kadro dışı kalan Ali Akman'a bir şok daha! Gerçek ortaya çıktı...

“Ömer Faruk Beyaz sanırım Fenerbahçe’de süre alamayacağını düşündüğü için Avrupa’ya geçmek istedi. Ama şunu bizzat biliyorum, hem Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hem de Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Ömer Faruk’un takımda kalması için, sözleşme yenilemesi için çok çaba harcadı. Ancak Ömer Faruk sanırım oynayamayacağı psikolojisinde olduğu için, öyle bir izlenimi olduğu için yurt dışını seçmek istedi. Ali Akman da benzer şekilde gelişimini yurt dışında yapmak istiyor.