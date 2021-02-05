• 05 Şubat 2021 - 08:29 • Son Güncelleme:
Son Dakika | Bursaspor'da kadro dışı kalan Ali Akman'a bir şok daha! Gerçek ortaya çıktı...
Türk futbolunda son dönemde 20 yaş altı genç yıldızların, kulüpleri yerine Avrupa’yı tercih etmesi yeni bir tartışma başlattı. Akman'ın Frankfurt takımına imza atması ve ardından kadro dışı kalması, kulüp mü yoksa futbolcunun mu haklı olduğu sorusunu akıllara getirirken şoke eden gerçek ortaya çıktı.
• 05 Şubat 2021 - 08:29 • Son Güncelleme:
CELAL UMUT EREN
CELAL UMUT EREN
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Galatasaray’da 17 yaşındaki Mustafa Kapı ile geçen yıl başlayan süreç, bu sezon Fenerbahçe’de aynı yaştaki Ömer Faruk Beyaz’la devam etti. Son olarak Bursaspor’un 18 yaşındaki golcüsü Ali Akman’ın Eintracht Frankfurt takımına imza atması ve ardından kadro dışı kalması, kulüp mü yoksa futbolcunun mu haklı olduğu sorusunu akıllara getirdi.
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Türk futbolunda son dönemde yeni bir tartışma konusu başladı. 20 yaş altı genç yıldızların kulüplerinde kalmak yerine Avrupa liglerine bir bir gitmesi herkesin gündemine girmeye başladı. Geçen sene Galatasaray’da 17 yaşındaki Mustafa Kapı’nın sözleşme yenilememesi ve ardından bu sezon başında Fransa’nın Lille takımına gitmesiyle bu süreç tam anlamıyla gündeme girdi.
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Kadro dışı kaldı
1 Temmuz 2021’den itibaren geçerli olacak 4 yıllık anlaşma yapan 18 yaşındaki golcü, Bursaspor’da kadro dışı bırakıldı. Kulüpler altyapıdan yetişen genç yıldızların özellikle hiç para kazandırmadan gitmesine bozulurken, oyuncular ise daha fazla forma şansı bulmak ve gelişimlerini tamamlamak için Avrupa’ya açılmak istiyor.
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Merih Demiral’ın Fenerbahçe’den giderek Juventus’a kadar yükselmesi, Çağlar Söyüncü ve Zeki Çelik gibi isimlerin Süper Lig’de oynamadan direkt Avrupa’da başarı yakalamaları, Ozan Kabak’ın Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Liverpool’a kadar tırmanışı, özellikle 20 yaş altındaki genç yıldız adaylarını heyecanlandırıyor.
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Filiz lisansının çıkarıldığı ve 12. yaşına girdiği ilk kulüp olan İnegölspor, bir yıllık süre için 10 bin euro alacak. Bunun sonrasında 15 yaşına kadar geçen 3 yıl için yeşil-beyazlılara 30 bin euro, bundan sonra geçirdiği dört sezon için de yıllık 90’ar bin eurodan 360 bin euro, toplamda 390 bin euro kazanacak.
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Ama Bursaspor Yönetimi ve taraftar da haklı. Sadece duygusal olarak değil profesyonel anlamda da bu böyle. Sizi yetiştiren kulübünüze kazandırmak durumundasınız. Bursaspor çok büyük bir camia. Vakıfköy örneği var, Ozan Tufan örneği var mesela... İlk benim dönemimde oynadı, daha sonra Fenerbahçe’ye gitti. 7.5 milyon euro kazandırdı Bursaspor’a...
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Ozan Kabak para kazandırdı
Son dönemde 20 yaş altı genç yıldızların bir bir Avrupa’ya gitmesi sonrası akıllara Ozan Kabak örneği de geldi. 17 Ocak 2019 tarihinde henüz 18 yaşındayken ve Galatasaray ile sözleşmesinin bitmesine 1.5 sene varken Almanya’dan Stuttgart’tan teklif alan genç stoper hem Avrupa hayalini gerçekleştirdi hem de yetiştiği kulübüne ciddi bir gelir getirdi.
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Kafkas: ‘Bu süreçler iyi yönetilmeli’
TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, MİLLİYET için son dönemde genç yıldızlar ve kulüplerde yaşanan sözleşme durumunu değerlendirdi. TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, MİLLİYET için son dönemde genç yıldızlar ve kulüplerde yaşanan sözleşme durumunu değerlendirdi. Ali Akman, Ömer Faruk Beyaz ve Mustafa Kapı gibi oyuncuların gelecekte A Milli Takımı’nın iskeletini oluşturacağını vurgulayan Tolunay Kafkas’ın görüşleri şöyle oldu:
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“Ömer Faruk Beyaz sanırım Fenerbahçe’de süre alamayacağını düşündüğü için Avrupa’ya geçmek istedi. Ama şunu bizzat biliyorum, hem Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hem de Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Ömer Faruk’un takımda kalması için, sözleşme yenilemesi için çok çaba harcadı. Ancak Ömer Faruk sanırım oynayamayacağı psikolojisinde olduğu için, öyle bir izlenimi olduğu için yurt dışını seçmek istedi. Ali Akman da benzer şekilde gelişimini yurt dışında yapmak istiyor.
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Ali’nin de tabii mukavelesi bitiyordu. Bursaspor benim çok sevdiğim, kaptanlık yaptığım güzel bir camia. Kulüpler de yatırım yaptıkları için bu tip durumlarda oyuncular kazandırsın istiyor. Ama süreci iyi yönetmek lazım. Kadro dışı kalmasına kadar giden bir süreç var. Bu süreçler iyi yönetilmeli. Çünkü Ömer Faruk olsun, Ali Akman olsun hepsi gelecekte A Milli Takımımızın iskeletini oluşturabilecek elit seviyede oyuncular.”
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‘Gurur duyuyoruz’
İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool’a transfer olan Ozan Kabak’a da değinen Tolunay Kafkas, “Ozan Kabak zaten potansiyelli ve değerli bir oyuncumuzdu. Genç milli takımlarda da beraber çalışmıştık. Örneğin menajeriyle konuştum en son, Liverpool’dan övgüyle bahsetti. Tesislerde altyapıdan üst yapıya kadar her şeyin hazır, son derece modern ve eksiksiz olduğunu belirtti. Ben Ozan Kabak’ın başarılı olacağını düşünüyorum ve kendisiyle gurur duyuyoruz” dedi.
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‘Yetti artık’
Ali Akman, Ömer Faruk Beyaz ve Mustafa Kapı konusunda yaşanan son süreç herkesin dikkatini çekerken, Türkiye’de altyapı sistemiyle başarı kazanan Altınordu Kulübü de benzer durumlardan geçmekte...Tesisleşmesi ve altyapı sistemiyle Türkiye’ye örnek olan Altınordu’da Başkan Seyit Mehmet Özkan, benzer olaylar nedeniyle 6 Temmuz 2020 tarihinde resmi internet sitelerinde bir yazı yayınladı ve “Yetti artık” çıkışıyla görüşlerini dile getirdi.İşte o yazı:
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Sadece Muhammet Taha helalleşti
Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın resmi internet sitesinde 6 Temmuz 2020 tarihli yazısında verdiği örnekler gözlerden kaçmadı. Altınordu Başkanı tarafından geçen yıl kaleme alınan örneklerde, 2001 doğumlu Atakan Gündüz, 2002 doğumlu Salih Kavrazlı ve 2003 doğumlu Efe Mustafa Çetin’in ayrılış şekillerine değinerek, “Helalleşmediler! Allah’a havale ettik, Allah Büyük’tür” diyerek bahsetti.
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Sadece 2001 doğumlu Muhammet Taha Tepe’yi bunlardan ayıran Seyit Mehmet Özkan, “Trabzonspor talip oldu. 2.3 milyon TL bonservis bedeli ödediler. İkinci satışından da pay aldık. Trabzonspor’a hayırlı olsun. Muhammet Taha ve babası helalleşerek gittiler. Allah yollarını açık etsin. Muhammet Taha’yı daima bizim bir “Evladımız” olarak anacağım ve onun iyiliği için her zaman dua edeceğim” dedi.
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