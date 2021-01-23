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HaberlerGalatasaray Haberleri Son Dakika | Canlı yayında olay İrfan Can Kahveci açıklaması! 'Onun için bazıları satılacak...'
• 23 Ocak 2021 - 10:20 • Son Güncelleme:

Son Dakika | Canlı yayında olay İrfan Can Kahveci açıklaması! 'Onun için bazıları satılacak...'

Galatasaray'ın transfer gündemindeki bir numaralı isim olan İrfan Can Kahveci için Sarı Kırmızılılar ile oyuncunun kulübü Başakşehir arasında kıyasıya pazarlık sürerken, canlı yayında sarf edilen sözler gündeme bomba gibi düştü.

• 23 Ocak 2021 - 10:20 • Son Güncelleme:
1BAŞKANIN AÇIKLAMALARININ ARDINDAN...
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BAŞKAN'IN AÇIKLAMALARININ ARDINDAN...

Galatasaray camiasında en büyük gündem maddesi takıma katılacak oyuncular oldu... Başkan Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz gün kulüp televizyonunda yaptığı 'transfer' açıklamalarının ardından camiada tüm gözler yeni takviyelere çevrilirken, Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru kadroya katıldı.

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Başkan Mustafa Cengiz'in 'Her an transfer açıklayabiliriz' açıklamalarının ardından duyurulan 2 transferin ardından Başakşehir ile hali hazırda devam eden İrfan Can Kahveci pazarlığında da yeni gelişmeler kaydedilmeye devam ediyor.

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CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Türkiye'nin tecrübeli teknik adamlarından Yılmaz Vural, İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'a olası tranferini TivibuSpor canlı yayınında değerlendirdi.

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İşte Yılmaz Vural'ın canlı yayındaki açıklamaları:

5CANLI İZLEDİM

"CANLI İZLEDİM"

İrfan'ın oynadığı Manchester United ve PSG maçlarını izledim. Leipzig maçında da oradaydım. Hakikaten iyi oynadı. Gençlerbirliği'nde birlikte çalıştık. Gelişimi belliydi. Bu çocuğun yeteneklerini Gençlerbirliği dışına çıkaracağı o zaman belli oluyordu.

6TÜRKİYEDEKİ MİSYONUNU TAMAMLADI

"TÜRKİYE'DEKİ MİSYONUNU TAMAMLADI"

Daha diri olmaya başladı, daha mücadeleci olmaya ve top kapmaya başladı. Hücum olarak şut atabilen, duvar olabilen, asist yapabilen bir oyuncu profiline dönüştü. Keşke Avrupadan bir takım talip olsaydı da oraya gitseydi. İrfan Can Kahveci'nin Türkiye'de misyonunu tamamladığını düşünüyorum.

7KATKIDA BULUNUR

KATKIDA BULUNUR

Şimdi Galatasaray'a gelirse tabii ki katkıda bulunur. 10 numarada da oynuyor, 8 numarada da oynuyor. Alıp topu öne taşımaya da çalışıyor. Kaleye yakın oynaması, özelliklerini ortaya koyması anlamında çok önemli. Kaleden uzaklaştıkça etkisi büyük olmaz diye düşünenlerdenim.

8İRFAN BİR TIK FAZLASI

"İRFAN BİR TIK FAZLASI"

İrfan, Galatasaray için değişiklik olur ama Galatasaray'da o pozisyonda oynayan oyuncular fena değil. Belhanda'lar, Emreler fena değil. İrfan da onların bir tık fazlası olsun farz edin.

9SATMAK ZORUNDA...

"SATMAK ZORUNDA..."

Yani illa bu transfer Galatasaray için olsun mu derseniz bence çok büyük para isteniyor. Galatasaray da bu parayı ödeyecek durumda değil. Bu transferde limitleri aşmak durumunda kalacak ve kendi içerisinden birilerini satmak zorunda kalacak.

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Yılmaz Vural'ın bu açıklamaları sonrasında gözler Galatasaray'da gözden çıkarılan oyunculara çevrildi.

11MALİYETLERİ YÜZÜNDEN...

MALİYETLERİ YÜZÜNDEN...

Fatih Terim'in sezon başında yüksek maliyetleri nedeniyle gözden çıkarılan ancak beklenen tekliflerin gelmemesi sebebiyle takımda kalan Belhanda ve Feghouli'nin yanı sıra Galatasaray'a imza attığı günden beri sakatlıklar yüzünden formasından uzak kalan Kolombiyalı golcü Falcao, devre arasında uygun teklifler gelmesi halinde İrfan Can Kahveci'nin maliyetini karşılamak amacıyla satılacak.

12LUYINDAMA VE DIAGNE...

LUYINDAMA VE DIAGNE...

Bu oyuncuların yanı sıra sezon içindeki tavırları ve performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Luyindama ile birlikte forvet hattında beklenen performansı gösteremeyen Diagne de uygun tekliflerin gelmesi halinde gönderilecek oyuncular arasında yer alıyor.

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