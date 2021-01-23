• 23 Ocak 2021 - 10:20 • Son Güncelleme:
Son Dakika | Canlı yayında olay İrfan Can Kahveci açıklaması! 'Onun için bazıları satılacak...'
Galatasaray'ın transfer gündemindeki bir numaralı isim olan İrfan Can Kahveci için Sarı Kırmızılılar ile oyuncunun kulübü Başakşehir arasında kıyasıya pazarlık sürerken, canlı yayında sarf edilen sözler gündeme bomba gibi düştü.
• 23 Ocak 2021 - 10:20 • Son Güncelleme:
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BAŞKAN'IN AÇIKLAMALARININ ARDINDAN...
Galatasaray camiasında en büyük gündem maddesi takıma katılacak oyuncular oldu... Başkan Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz gün kulüp televizyonunda yaptığı 'transfer' açıklamalarının ardından camiada tüm gözler yeni takviyelere çevrilirken, Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru kadroya katıldı.
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"TÜRKİYE'DEKİ MİSYONUNU TAMAMLADI"
Daha diri olmaya başladı, daha mücadeleci olmaya ve top kapmaya başladı. Hücum olarak şut atabilen, duvar olabilen, asist yapabilen bir oyuncu profiline dönüştü. Keşke Avrupadan bir takım talip olsaydı da oraya gitseydi. İrfan Can Kahveci'nin Türkiye'de misyonunu tamamladığını düşünüyorum.
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