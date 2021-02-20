• 20 Şubat 2021 - 17:12 • Son Güncelleme:
Son dakika - Cristiano Ronaldo'nun bir paylaşımı servet değerinde! İşte o liste...
Juventus'un yıldız ismi sahada kazandığı başarıların yanı sıra saha dışında kazandığı başarılar ile de kendinden söz ettiriyor. Portekizli yıldızın sosyal medyadaki bir paylaşımından kazancı servet değerinde...
• 20 Şubat 2021 - 17:12 • Son Güncelleme:
1
Cristiano Ronaldo, saha içinde olduğu kadar saha dışında da kazanıyor. Sosyal medyada en çok takip edilen sporcu olan Portekizlinin bir paylaşımı da kendisine küçük bir servet kazandırıyor.
3
5
7
4. LeBron James 384 bin Dolar
NBA'de harikalar yaratmaya devam eden LeBron James, geçtiğimiz günlerde 35 bin sayı barajını geçen 3. oyuncu oldu. Lakers ile şampiyonluk yaşayan James'in bir paylaşımı 384 bin Dolar.
8
3. Neymar 709 bin Dolar
Barcelona'dan rekor bedelle PSG'ye transfer olan Neymar şu an için sakatlıklarla uğraşsa da paylaşımlarıyla servet kazanmaya devam ediyor.
9