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• 20 Şubat 2021 - 17:12 • Son Güncelleme:

Son dakika - Cristiano Ronaldo'nun bir paylaşımı servet değerinde! İşte o liste...

Juventus'un yıldız ismi sahada kazandığı başarıların yanı sıra saha dışında kazandığı başarılar ile de kendinden söz ettiriyor. Portekizli yıldızın sosyal medyadaki bir paylaşımından kazancı servet değerinde...

• 20 Şubat 2021 - 17:12 • Son Güncelleme:
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Cristiano Ronaldo, saha içinde olduğu kadar saha dışında da kazanıyor. Sosyal medyada en çok takip edilen sporcu olan Portekizlinin bir paylaşımı da kendisine küçük bir servet kazandırıyor.

2En çok kazanan futbolcu

En çok kazanan futbolcu

5 Ballon d'Or ödüllü Ronaldo, Juventus'tan aldığı parayla da dünyanın en çok kazanan futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor.

3Bir paylaşımı 1 milyon 250 bin Dolar

Bir paylaşımı 1 milyon 250 bin Dolar

Sosyal medyayı aktif kulanan Portekizli yıldız Ronaldo'nun Instagram'dan bir paylaşımının değeri 1 milyon 250 bin Dolar (yaklaşık 9 milyon TL)değerinde..

4Toplam 500 milyon kişi takip ediyor

Toplam 500 milyon kişi takip ediyor

Juventus'ta forma giyen 36 yaşındaki futbolcuyu sosyal medya hesaplarından ise toplam 500 milyon kişi takip ediyor. Instagram'dan yaptığı paylaşım başına en çok kazanan sporcular ise şöyle:

56. James Rodriguez 228 bin Dolar

6. James Rodriguez 228 bin Dolar

Real Madrid'den Everton'a bedelsiz transfer olan Kolombiyalı yıldız James Rodriguez listede 6. sırada bulunuyor.

65. David Beckham 319 bin Dolar

5. David Beckham 319 bin Dolar

Dünyanın en çok ilgi çeken isimlerinden biri olan David Beckham futbolu bırakmasına rağmen ününden bir şey kaybetmedi. MLS'te Inter Miami'nin ortaklarından olan David Beckham paylaşımlarıyla en çok kazananlar listesinde bulunuyor.

74. LeBron James 384 bin Dolar

4. LeBron James 384 bin Dolar

NBA'de harikalar yaratmaya devam eden LeBron James, geçtiğimiz günlerde 35 bin sayı barajını geçen 3. oyuncu oldu. Lakers ile şampiyonluk yaşayan James'in bir paylaşımı 384 bin Dolar.

83. Neymar 709 bin Dolar

3. Neymar 709 bin Dolar

Barcelona'dan rekor bedelle PSG'ye transfer olan Neymar şu an için sakatlıklarla uğraşsa da paylaşımlarıyla servet kazanmaya devam ediyor.

92. Lionel Messi 881 bin Dolar

2. Lionel Messi 881 bin Dolar

Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan Lionel Messi listede 2. sırada bulunuyor. Arjantinli yıldızın bir paylaşımı 881 bin Dolar değerinde.

101. Cristiano Ronaldo 1 milyon 250 bin Dolar

1. Cristiano Ronaldo 1 milyon 250 bin Dolar

Sosyal medyadan en çok kazanan sporcu unvanını Cristiano Ronaldo elinde bulunduruyor. Portekizli yıldızın bir paylaşımı yaklaşık 9 milyon TL değerinde...

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