Sporx
• 03 Şubat 2021 - 09:38 • Son Güncelleme:
Son dakika | DeAndre Yedlin tepkisi: "Hatalı karar!" Galatasaray...
Galatasaray yönetimi, ara transfer döneminin bitimine 1 gün kala DeAndre Yedlin'i renklerine katmıştı. ABD'li oyuncunun sarı-kırmızılı kulübe transferi, Newcastle United cephesinde üzüntüye ve tepkiye neden oldu. İşte detaylar...
Sporx
• 03 Şubat 2021 - 09:38 • Son Güncelleme:
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Omar'ın yerine transfer edildi
Yılbaşında yaşanan talihsiz kaza sonrası Omar'ın sözleşmesini donduran Galatasaray yönetimi, Norveçli sağ bekin yerine Newcastle United'tan De Andre Yedlin'i renklerine bağladı.
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