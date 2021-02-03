Son dakika | DeAndre Yedlin tepkisi: "Hatalı karar!" Galatasaray...

"100 metrede sprint attığını görmeyi severdim" Ayrıldığı için hayal kırıklığı yaşıyorum. En iyi oyuncumuz değildi ancak hep bir şeyler ortaya koyardı. İyi olmayan oyuncuyu affedebilirsin ancak mücadele etmeyen affedilemez. 100 metrede sprint attığını görmeyi severdim.