Geri Dön

Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | DeAndre Yedlin tepkisi: "Hatalı karar!" Galatasaray...
Sporx
• 03 Şubat 2021 - 09:38 • Son Güncelleme:

Son dakika | DeAndre Yedlin tepkisi: "Hatalı karar!" Galatasaray...

Galatasaray yönetimi, ara transfer döneminin bitimine 1 gün kala DeAndre Yedlin'i renklerine katmıştı. ABD'li oyuncunun sarı-kırmızılı kulübe transferi, Newcastle United cephesinde üzüntüye ve tepkiye neden oldu. İşte detaylar...

Sporx
• 03 Şubat 2021 - 09:38 • Son Güncelleme:
1Omarın yerine transfer edildi
ABONE OL

Omar'ın yerine transfer edildi

Yılbaşında yaşanan talihsiz kaza sonrası Omar'ın sözleşmesini donduran Galatasaray yönetimi, Norveçli sağ bekin yerine Newcastle United'tan De Andre Yedlin'i renklerine bağladı.

2Newcastleda tepki ve üzüntü

Newcastle'da tepki ve üzüntü

ABD'li oyuncunun sarı-kırmızılı kulübe transferi, Premier Lig ekibi Newcastle United'ta tepki ve üzüntüyle karşılandı. İşte İngiliz taraftarların sosyal medyada yaptığı bazı yorumlar...

3Bu hafta daha kötü olamazdı

"Bu hafta daha kötü olamazdı"

Bu hafta daha kötü olamazdı.

4Yedlin farklı şeyler katabilirdi

"Yedlin farklı şeyler katabilirdi"

Krafth'ın gitmesini tercih ederdim, bize katkısı olmayacak. Yedlin en azından hızlı, farklı şeyler katabilirdi.

5En iyi sağ bek oyuncumuzdu

"En iyi sağ bek oyuncumuzdu"

İyi oyuncu. Bizim en iyi sağ bek oyuncumuzdu. İyi şanslar.

6Onun gitmesi hatamız

"Onun gitmesi hatamız"

Onun gitmesine izin vermek yeni hatamız.

7100 metrede sprint attığını görmeyi severdim

"100 metrede sprint attığını görmeyi severdim"

Ayrıldığı için hayal kırıklığı yaşıyorum. En iyi oyuncumuz değildi ancak hep bir şeyler ortaya koyardı. İyi olmayan oyuncuyu affedebilirsin ancak mücadele etmeyen affedilemez. 100 metrede sprint attığını görmeyi severdim.

8Gittiği için üzgünüm

"Gittiği için üzgünüm"

Onu gerçekten sevmiştim, gittiği için üzgünüm.

9Neden gittiğini anlamadım

"Neden gittiğini anlamadım"

Neden gittiğini anlamadım. Biri gidecekse, Krafth gitse olmaz mıydı? Kuzey İrlanda Ligi'nde bile oynayamaz.

10

250 TL'ye varan hoş geldin bonusu Misli.com'da Hemen oynamak için buraya tıklayın!

İLGİLİ SKORER GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

Son dakika | DeAndre Yedlin tepkisi: "Hatalı karar!" Galatasaray...

Son dakika haberleri: Mbaye Diagne, Premier Lig'e hızlı başladı!

Lindsey Pelas Instagram'a savaş ilan etti! Çıplak pozları yüzünden...

Galatasaray-Başakşehir maçının ardından olay yaratan sözler! 'Artık tarihe karıştı...'

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet