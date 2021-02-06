• 06 Şubat 2021 - 18:34 • Son Güncelleme:
Son dakika - Fatih Terim'den derbide küfür tepkisi ve galibiyet yorumu...
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den küfür isyanı geldi. Tecrübeli hoca yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyoruz ama maalesef seyirci var. Neyini konuşacağız maçın?" diyerek tepkisini dile getirdi. Terim maçtan sonra basın toplantısında "3 puan yerinde ve bizi lider yaptı. Çok önemli takımlara ve deplasmanlara gittik. Fenerbahçe de öyleydi Başakşehir de. Bunların hepsini geçebilmek bizi mutlu etti" şeklinde konuştu.
• 06 Şubat 2021 - 18:34 • Son Güncelleme:
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"Rakibimizi yormak en büyük amacımızdı"
Terim'in maç sonu açıklamaları ise şöyle: "Oyunun hakimi biz olacağız, domine edeceğiz, özellikle 1'inci bölgeden 2'nci bölgeye geçerken kaptıracağımız toplarda sıkıntı yaşayacağız. Bu senaryoya aykırı bir şey olmadı. Oyun anlayışımızla bize ait oyun şeklimizden ödün vermeden oynadık. Rakibimizi de yormak en büyük amacımızdı.
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"Galatasaraylılar'a selam olsun"
Fenerbahçe'yi herhangi bir yerde yenmek Galatasaray için önemlidir. Yendiğinizde lider oluyorsanız bu da önemlidir. Oyuncularımın hepsini kutluyorum. Hepsi maçı yaşadı emeklerini verdiler. Derbiye yakışır bir futbol oynayarak kazandılar. 3 puan yerinde ve bizi lider yaptı. Çok önemli takımlara ve deplasmanlara gittik. Fenerbahçe de öyleydi Başakşehir de. Bunların hepsini geçebilmek bizi mutlu etti. Galatasaraylılara selam olsun, 3 puanı onlara gönderiyoruz."
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"Mostafa çabuk G.Saraylı oldu"
Fenerbahçe'nin sezon başı ve ortasında yaptığı transferlerin sorulması üzerine tecrübeli teknik adam, "Tabii kimsenin içişleri beni ilgilendirmez, o konuda bir şey söylemem. Saygı duyulması gerekir ya da biz kendi işimize bakalım demek gerekir. Biz kendi ekonomik durumumuza göre scout grubumuzla oyuncu arkadaşlarımızın genç olmasına dikkat ediyoruz. Mostafa da bugün attığı golle çabuk Galatasaraylı oldu. Daha iyi işler de yapacağına inanıyorum. Yarın ve sonraki gün karantina süresi bitince Gedson da gelecek" karşılığını verdi.
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"Yeni transferlerimiz doğru diye düşünüyorum"
Galip geldikleri için mutlu olduklarını belirten Terim, "Yeni aldığınız oyuncular da sizi mahcup etmemişse daha fazla haz duyuyorsunuz tabii. Yeni transferlerimiz doğru diye düşünüyorum, yüksek rakamlar da olmadığı için daha da mutluyum. Yönetimimiz ile birlikte bu direkt atışlar devam edecek. Müthiş çalışan, oyuncu tarayan bir oyuncu ekibimiz var. Her gün 2-3 saatimizi buna ayırıyoruz. Sportif direktör kurumunda da çok güzel bir ekip yaptık. Daha güzel sürprizlerimiz olacak ilerleyen zamanlarda" dedi.
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