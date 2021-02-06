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• 06 Şubat 2021 - 18:34 • Son Güncelleme:

Son dakika - Fatih Terim'den derbide küfür tepkisi ve galibiyet yorumu...

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den küfür isyanı geldi. Tecrübeli hoca yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyoruz ama maalesef seyirci var. Neyini konuşacağız maçın?" diyerek tepkisini dile getirdi. Terim maçtan sonra basın toplantısında "3 puan yerinde ve bizi lider yaptı. Çok önemli takımlara ve deplasmanlara gittik. Fenerbahçe de öyleydi Başakşehir de. Bunların hepsini geçebilmek bizi mutlu etti" şeklinde konuştu.

• 06 Şubat 2021 - 18:34 • Son Güncelleme:
1Şampiyonluk yarışına direkt etki
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Şampiyonluk yarışına direkt etki

Süper Lig'in 24. haftası şampiyonluk yarışına direkt etki eden dev derbiye sahne oldu: Fenerbahçe-Galatasaray...

2Localar doldu

Localar doldu

Ülker Stadı'nda dev karşılaşmada locaların dolu olması dikkat çekerken, teknik direktör Fatih Terim'den tepki geldi.

3Bazı kişiler bize küfür etti

"Bazı kişiler bize küfür etti"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, tribünlerde bulunan bazı kişilerin kendilerine küfür ettiğini savundu.

4Maalesef seyirci var

"Maalesef seyirci var"

Tecrübeli hoca şöyle konuştu: "Karşılaşmayla ilgili konuşmadan başka şeylerle ilgili konuşalım. Seyircisiz oynadığımız tahmin ediyoruz ama maalesef seyirci var, bayağı var. Localar da dolu. Takımımıza çıkarken küfürler, çalışanlarımıza küfürler, yardımcılarımıza küfürler...

5Hepsini tespit ediyoruz biz ama...

"Hepsini tespit ediyoruz biz ama..."

Hepsini tespit ediyoruz biz ama hiçbir temsilcinin hiçbir şey yaptığı yok. Ben cezalıyken, Ali Sami Yen'de yanımdaki locayı yardımcılarıma bile vermediler. Demek ki birileri yardımcı oluyor federasyondan, bayağı yardım ediyorlar.

6Kimsenin hakkı yok

"Kimsenin hakkı yok"

Önce onu bir halledelim. Hadi seyirci varken alıştık ama seyirci yokken Galatasaraylı futbolcu ve hocalara bu kadar hakaret, küfür etmeye kimsenin hakkı yok. 6222 varsa ki Galatasaray dün Bakanlığa, Futbol Federasyonuna ve Valiliğe resmi olarak müracaat etmiştir.

7Maçın neyini konuşacağız

"Maçın neyini konuşacağız"

Buna rağmen bu kadar galiz küfür ve hakaretler... Bu hiç hoş bir şey değil. Maçın neyini konuşacağız. Belli ki federasyondan birileri yardımcı oluyor."

8Rakibimizi yormak en büyük amacımızdı

"Rakibimizi yormak en büyük amacımızdı"

Terim'in maç sonu açıklamaları ise şöyle: "Oyunun hakimi biz olacağız, domine edeceğiz, özellikle 1'inci bölgeden 2'nci bölgeye geçerken kaptıracağımız toplarda sıkıntı yaşayacağız. Bu senaryoya aykırı bir şey olmadı. Oyun anlayışımızla bize ait oyun şeklimizden ödün vermeden oynadık. Rakibimizi de yormak en büyük amacımızdı.

9Galatasaraylılara selam olsun

"Galatasaraylılar'a selam olsun"

Fenerbahçe'yi herhangi bir yerde yenmek Galatasaray için önemlidir. Yendiğinizde lider oluyorsanız bu da önemlidir. Oyuncularımın hepsini kutluyorum. Hepsi maçı yaşadı emeklerini verdiler. Derbiye yakışır bir futbol oynayarak kazandılar. 3 puan yerinde ve bizi lider yaptı. Çok önemli takımlara ve deplasmanlara gittik. Fenerbahçe de öyleydi Başakşehir de. Bunların hepsini geçebilmek bizi mutlu etti. Galatasaraylılara selam olsun, 3 puanı onlara gönderiyoruz."

10Mostafa çabuk G.Saraylı oldu

"Mostafa çabuk G.Saraylı oldu"

Fenerbahçe'nin sezon başı ve ortasında yaptığı transferlerin sorulması üzerine tecrübeli teknik adam, "Tabii kimsenin içişleri beni ilgilendirmez, o konuda bir şey söylemem. Saygı duyulması gerekir ya da biz kendi işimize bakalım demek gerekir. Biz kendi ekonomik durumumuza göre scout grubumuzla oyuncu arkadaşlarımızın genç olmasına dikkat ediyoruz. Mostafa da bugün attığı golle çabuk Galatasaraylı oldu. Daha iyi işler de yapacağına inanıyorum. Yarın ve sonraki gün karantina süresi bitince Gedson da gelecek" karşılığını verdi.

11Yeni transferlerimiz doğru diye düşünüyorum

"Yeni transferlerimiz doğru diye düşünüyorum"

Galip geldikleri için mutlu olduklarını belirten Terim, "Yeni aldığınız oyuncular da sizi mahcup etmemişse daha fazla haz duyuyorsunuz tabii. Yeni transferlerimiz doğru diye düşünüyorum, yüksek rakamlar da olmadığı için daha da mutluyum. Yönetimimiz ile birlikte bu direkt atışlar devam edecek. Müthiş çalışan, oyuncu tarayan bir oyuncu ekibimiz var. Her gün 2-3 saatimizi buna ayırıyoruz. Sportif direktör kurumunda da çok güzel bir ekip yaptık. Daha güzel sürprizlerimiz olacak ilerleyen zamanlarda" dedi.

12Ligin üst tarafını dengeye getirdik

"Ligin üst tarafını dengeye getirdik"

Terim, kaybettikleri puanları topladıklarını dile getirerek, "Lider olduk ama 1 puan farkımız anormal bir derecede değil. Olması ve alınması gereken yerde, alınması gereken önemli bir galibiyet. Ligin üst tarafını dengeye getirdik. Daha çok maç var, durun bakalım ne sürprizlerle karşılaşacağız. İnşallah da karşılaşmayız ama Türkiye ligi her maçın önceden kestirilemeyeceği bir lig oldu. Büyük-küçük takım kalmadı. Seyircinin de olmamasından dolayı her takım eşit. Böyle bir ortamda herkesin dikkatli olması lazım. Bakın bizim kaybettiğimiz puanlara, benim ne kadar haklı olduğumu göreceksiniz. Galibiyet bizim için değerli oluyor" ifadelerini kullandı.

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