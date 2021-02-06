Son dakika - Fatih Terim'den derbide küfür tepkisi ve galibiyet yorumu...

"Ligin üst tarafını dengeye getirdik" Terim, kaybettikleri puanları topladıklarını dile getirerek, "Lider olduk ama 1 puan farkımız anormal bir derecede değil. Olması ve alınması gereken yerde, alınması gereken önemli bir galibiyet. Ligin üst tarafını dengeye getirdik. Daha çok maç var, durun bakalım ne sürprizlerle karşılaşacağız. İnşallah da karşılaşmayız ama Türkiye ligi her maçın önceden kestirilemeyeceği bir lig oldu. Büyük-küçük takım kalmadı. Seyircinin de olmamasından dolayı her takım eşit. Böyle bir ortamda herkesin dikkatli olması lazım. Bakın bizim kaybettiğimiz puanlara, benim ne kadar haklı olduğumu göreceksiniz. Galibiyet bizim için değerli oluyor" ifadelerini kullandı.