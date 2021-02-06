Son dakika - FenerbahÃ§e - Galatasaray maÃ§Ä±nda CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r ve Mert Hakan arasÄ±nda olay diyalog!

Sosa ligde 12 maÃ§ sonra 11'de FenerbahÃ§e'nin sezon baÅŸÄ±nda Trabzonspor'dan renklerine baÄŸladÄ±ÄŸÄ± Jose Sosa, ligde 12 maÃ§ sonra 11'de ÅŸans buldu. Sezon baÅŸÄ±ndan beri hastalÄ±k ve sakatlÄ±klarla mÃ¼cadele eden Sosa, geÃ§en hafta AtakaÅŸ Hatayspor ile oynanan mÃ¼cadelede kadroya alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±. SÃ¶z konusu sÃ¼reÃ§te ligde 6 maÃ§ta sonradan forma giyen Sosa, ilk 11'de ise 12 maÃ§ sonra yer aldÄ±.