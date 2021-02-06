Son dakika - FenerbahÃ§e - Galatasaray maÃ§Ä±nda CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r ve Mert Hakan arasÄ±nda olay diyalog!

â€¢ 06 Åžubat 2021 - 19:55 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Son dakika - Fenerbahçe - Galatasaray maçÄ±nda Cüneyt ÇakÄ±r ve Mert Hakan arasÄ±nda olay diyalog!
Son dakika derbi haberlerine gÃ¶re, SÃ¼per Lig'de FenerbahÃ§e evinde Galatasaray'Ä± konuk etti. Erol Bulut maÃ§ kadrosunda 1'i zorunlu 2 deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti. Galatasaray'da ise yeni transferi Mustafa Muhammed ilk 11'de sahaya Ã§Ä±ktÄ±. MaÃ§Ä±n ilk yarÄ±sÄ±nda FenerbahÃ§eli Mert Hakan ve hakem CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r arasÄ±nda sÃ¼rpriz bir diyalog yaÅŸandÄ±.
â€¢ 06 Åžubat 2021 - 19:55 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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FenerahÃ§e'de 2 deÄŸiÅŸiklik
SÃ¼per Lig'in 24. haftasÄ±ndaki derbide Galatasaray'Ä± konuk eden FenerbahÃ§e'nin teknik direktÃ¶rÃ¼ Erol Bulut, son oynadÄ±klarÄ± AtakaÅŸ Hatayspor maÃ§Ä±nÄ±n 11'ine gÃ¶re kadrosunda 1'i zorunlu 2 deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti.GenÃ§ teknik adam, AtakaÅŸ Hatayspor maÃ§Ä±nda ilk 11'de gÃ¶revlendirdiÄŸi Mame Thiam'Ä±n yerine Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±nda ileri uÃ§ta Mbwana Samatta'ya ÅŸans verdi. Bulut, AtakaÅŸ Hatayspor maÃ§Ä±nda sakatlÄ±k yaÅŸayarak oyuna devam edemeyen Luiz Gostavo'nun yerine ise Jose Sosa'yÄ± gÃ¶revlendirdi.
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Gustavo kadroda yok
FenerbahÃ§e'nin deneyimli futbolcusu Luiz Gustavo, sakatlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle Galatasaray maÃ§Ä±nÄ±n kadrosunda yer almadÄ±.Â Ligde son oynadÄ±klarÄ± AtakaÅŸ Hatayspor maÃ§Ä±nda sakatlanan yÄ±ldÄ±z oyuncunun oynayÄ±p oynamayacaÄŸÄ± uzun sÃ¼re kamuoyunu meÅŸgul etmiÅŸti.Â Son ana kadar mÃ¼cadeleye yetiÅŸtirilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan Gustavo, doktorlarÄ±n oynayamaz raporu Ã¼zerine kadroya dahil edilmedi.
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Sosa ligde 12 maÃ§ sonra 11'de
FenerbahÃ§e'nin sezon baÅŸÄ±nda Trabzonspor'dan renklerine baÄŸladÄ±ÄŸÄ± Jose Sosa, ligde 12 maÃ§ sonra 11'de ÅŸans buldu. Sezon baÅŸÄ±ndan beri hastalÄ±k ve sakatlÄ±klarla mÃ¼cadele eden Sosa, geÃ§en hafta AtakaÅŸ Hatayspor ile oynanan mÃ¼cadelede kadroya alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±. SÃ¶z konusu sÃ¼reÃ§te ligde 6 maÃ§ta sonradan forma giyen Sosa, ilk 11'de ise 12 maÃ§ sonra yer aldÄ±.
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Mustafa Muhammed ilk 11'deÂ
Galatasaray'Ä±n yeni transferi Mustafa Muhammed, derbi maÃ§ta ilk 11'de gÃ¶rev aldÄ±. MÄ±sÄ±r temsilcisi Zamalek'ten kiralanan 23 yaÅŸÄ±ndaki santrfor, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± forma altÄ±nda ilk 11'deki ilk maÃ§Ä±na FenerbahÃ§e karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±.Â Mustafa Muhammed geÃ§en hafta ikinci yarÄ±da oyuna dahil olduÄŸu Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±nda penaltÄ±dan bir gol kaydetti.Â
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Mesut ilk derbi heyecanÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±Â
FenerbahÃ§e'nin yÄ±ldÄ±z transferi Mesut Ã–zil, sarÄ±-lacivertli formayla ilk kez derbi heyecanÄ± yaÅŸadÄ±. Transferi uzun sÃ¼re konuÅŸulan Mesut, SÃ¼per Lig'de ilk derbisine Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±.Â Mesut'un yanÄ± sÄ±ra Bright Osayi-Samuel ve Attila Szalai de ilk kez derbi heyecanÄ±nÄ± Galatasaray'a karÅŸÄ± yaÅŸadÄ±.
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