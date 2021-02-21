• 21 Şubat 2021 - 16:32 • Son Güncelleme:
Son dakika | Fenerbahçe Göztepe karşılaşmasında Erol Bulut'tan büyük sürpriz! Muhtemel ilk 11'ler...
Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Sarı-lacivertli takımda Dimitris Pelkas'ın sakatlığı iyileşti. Teknik direktör Erol Bulut, dünya yıldızı Mesut Özil'le birlikte Yunan oyuncuya da ilk 11'de görev verecek. Dizilişte değişiklikler olması bekleniyor. İşte detaylar...
• 21 Şubat 2021 - 16:32 • Son Güncelleme:
SENAD OK
SENAD OK
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Göztepe maçında parola 3 puan
Süper Lig'de lider Galatasaray, Alanyaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Fenerbahçe 26. haftada ezeli rakibini yeniden yakalamak için Göztepe karşısında 3 puan arıyor.
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Pelkas ile Mesut ilk kez yan yana geliyor
Sezonun ilk yarısında sarı-lacivertlilerin yıldızı olan Dimitris Pelkas ile Fatih Karagümrük maçında ilk kez 11’de yer alan Mesut Özil nihayet yan yana geliyor. Sakatlığını atlatan Pelkas ile artık kadroya adını yazdıran Özil’in bugünkü 90 dakikada takımın anahtar isimleri olması planlanıyor.
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Mesut'un en beğendiği isim Pelkas
Dünya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yaratıcı orta sahalardan biri olan Mesut, imza töreninde yaptığı açıklamada takımda en çok beğendiği ismin Pelkas olduğunu ifade etmişti. Bu hafta Mesut ve Pelkas ikilisi ilk kez gerçek anlamda birlikte çalışabildi.
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Altay Bayındır
Fenerbahçe'de kalede yine Altay Bayındır olacak. Genç eldiven Hatayspor ve Karagümrük maçlarında yaptığı kurtarışlarıyla takımının galibiyet almasında önemli rol oynamıştı. İşte: 4-2-3-1 dizilişine göre sarı-lacivertli takımın muhtemel 11'i...
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Göztepe'nin muhtemel 11'i
Geçen hafta kendi sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ilk galibiyetini elde eden Göztepe'nin muhtemel 11'i ise şöyle: İrfan Can Eğribayat, Murat, Alpaslan, Atınç, Burekovic, Nwobodo, Soner, Diabate, Halil Akbunar, Ndiaye, Jahovic...
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