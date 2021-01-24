Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil sürprizi! İşte ilk maçı...

DOKTORLAR DETAYLICA İNCELEDİ Sporx'in derlediği habere göre; Kanarya'nın hem doktorları hem de teknik heyeti, bu raporları detaylı şekilde inceledi. Tecrübeli oyuncuya da bu doğrultuda bir antrenman programı hazırlandığı ve kendiyle de şimdiden paylaşıldığı bilgisine ulaşıldı.