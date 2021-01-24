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• 24 Ocak 2021 - 12:13 • Son Güncelleme:

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil sürprizi! İşte ilk maçı...

Fenerbahçe'nin gündem yaratan transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli formayı giymek için geri sayıma geçti. Kanarya, ikinci koronavirüs testinin de negatif çıkması halinde yıldız futbolcuyla salı günü resmi sözleşme imzalayacak. Mesut Özil'in Fenerbahçe formasıyla çıkacağı ilk maç belli oldu. İşte detaylar...

• 24 Ocak 2021 - 12:13 • Son Güncelleme:
1FORMAYI GİYMEK İÇİN GÜN SAYIYOR
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FORMAYI GİYMEK İÇİN GÜN SAYIYOR

Fenerbahçe'nin dünyada gündem yaratan transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli formayı giymek için artık gün sayıyor...

2KARANTİNA SÜRESİ DOLDU

KARANTİNA SÜRESİ DOLDU

Türkiye'ye geldikten sonra corona virüs kuralları gereği eşi ve çocuğuyla birlikte karantinaya giren Mesut Özil'in bu süresi doldu.

3İLK ANTRENMANINA BU AKŞAM ÇIKABİLİR

İLK ANTRENMANINA BU AKŞAM ÇIKABİLİR

Mesut'un cumartesi günü yapılan corona virüsü test sonucu negatif çıkarken, gözler bugünkü sonuçlara çevrildi. Mesut'un bugünkü test sonucu da negatif çıkarsa yıldız isim sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına bu akşam Samandıra'da çıkacak.

4İMZA TÖRENİ KAYSERİSPOR MAÇINDAN SONRA

İMZA TÖRENİ KAYSERİSPOR MAÇINDAN SONRA

Mesut Özil'in, merakla beklenen imza töreninin ise Kayserispor karşılaşmasından sonra yapılması planlanıyor. Fenerbahçe kulübü, Mesut'a önümüzdeki salı günü eşi benzeri görülmemiş bir imza töreni yapmayı arzuluyor.

5PERFORMANS RAPORLARI ALINDI

PERFORMANS RAPORLARI ALINDI

Mesut konusunda tüm ayrıntılara dikkat eden Fenerbahçe'nin, Arsenal'den yıldız oyuncunun hem sağlık hem de performans raporlarını aldığı ortaya çıktı.

6DOKTORLAR DETAYLICA İNCELEDİ

DOKTORLAR DETAYLICA İNCELEDİ

Sporx'in derlediği habere göre; Kanarya'nın hem doktorları hem de teknik heyeti, bu raporları detaylı şekilde inceledi. Tecrübeli oyuncuya da bu doğrultuda bir antrenman programı hazırlandığı ve kendiyle de şimdiden paylaşıldığı bilgisine ulaşıldı.

73-4 HAFTA SONRA TAM OLARAK HAZIR HALE GELECEK

3-4 HAFTA SONRA TAM OLARAK HAZIR HALE GELECEK

32 yaşındaki oyuncunun Arsenal'den eski teknik direktörü Mikel Arteta, Mesut'un tam olarak hazır hale gelmesinin 3-4 hafta süreceğini Fenerbahçe cephesine bizzat iletti.

8İKİ HAZIRLIK MAÇI PLANLANIYOR

İKİ HAZIRLIK MAÇI PLANLANIYOR

Kanarya da oyuncunun daha çabuk bir şekilde istenen maç kondisyonuna ulaşması adına takvimdeki ilk boşlukta, iki hazırlık maçı oynamayı planladığı belirtildi.

9BULUT ISINDIRMAK İSTİYOR

BULUT ISINDIRMAK İSTİYOR

Teknik direktör Erol Bulut, Mesut Özil'in idmanlara başlamasının ardından dünyaca ünlü futbolcusunu 2 hafta içinde maçlarda yavaş yavaş oyuna sokarak, onu takıma ısındırmak istiyor.

10HEDEF G.SARAY DERBİSİ

HEDEF G.SARAY DERBİSİ

Mesut için konulan hedef ise 6 Şubat Cumartesi günü Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisi. Mesut'un mümkün olan en maksimum süreyi bu dev kapışmada alması amaçlanıyor.

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