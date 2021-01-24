• 24 Ocak 2021 - 12:13 • Son Güncelleme:
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil sürprizi! İşte ilk maçı...
Fenerbahçe'nin gündem yaratan transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli formayı giymek için geri sayıma geçti. Kanarya, ikinci koronavirüs testinin de negatif çıkması halinde yıldız futbolcuyla salı günü resmi sözleşme imzalayacak. Mesut Özil'in Fenerbahçe formasıyla çıkacağı ilk maç belli oldu. İşte detaylar...
• 24 Ocak 2021 - 12:13 • Son Güncelleme:
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FORMAYI GİYMEK İÇİN GÜN SAYIYOR
Fenerbahçe'nin dünyada gündem yaratan transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli formayı giymek için artık gün sayıyor...
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