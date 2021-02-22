Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serhat Akın, Erol Bulut'u topa tuttu! Yeni hoca için isim verdi....

YENİ HOCA İÇİN İSİM VERDİ Akın, "Biz inanıyoruz hocamıza' dendi. Ben yine diyorum; yarın çok geç, bugün Daum. Bence gördüğüm en anlamsız oyuncu değişiklikleri ya da ben anlamıyorum futboldan. Bir de her çıkan oyuncu trip atıyor, bir şeyler söylüyor, bence içeride çok ciddi sorunlar var." yorumunda bulundu.