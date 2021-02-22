• 22 Şubat 2021 - 10:06 • Son Güncelleme:
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serhat Akın, Erol Bulut'u topa tuttu! Yeni hoca için isim verdi....
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, Göztepe yenilgisinin ardından teknik direktör Erol Bulut'u eleştiri yağmuruna tuttu.
• 22 Şubat 2021 - 10:06 • Son Güncelleme:
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AKIN'DAN BULUT'A SERT TEPKİ
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, Göztepe'nin Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Sarı Lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut'u sert sözlerle eleştirdi. İşte detaylar...
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YENİ HOCA İÇİN İSİM VERDİ
Akın, "Biz inanıyoruz hocamıza' dendi. Ben yine diyorum; yarın çok geç, bugün Daum. Bence gördüğüm en anlamsız oyuncu değişiklikleri ya da ben anlamıyorum futboldan. Bir de her çıkan oyuncu trip atıyor, bir şeyler söylüyor, bence içeride çok ciddi sorunlar var." yorumunda bulundu.
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