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• 22 Şubat 2021 - 10:06 • Son Güncelleme:

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serhat Akın, Erol Bulut'u topa tuttu! Yeni hoca için isim verdi....

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, Göztepe yenilgisinin ardından teknik direktör Erol Bulut'u eleştiri yağmuruna tuttu.

• 22 Şubat 2021 - 10:06 • Son Güncelleme:
1AKINDAN BULUTA SERT TEPKİ
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AKIN'DAN BULUT'A SERT TEPKİ

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, Göztepe'nin Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Sarı Lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut'u sert sözlerle eleştirdi. İşte detaylar...

2EVİNDE MAĞLUP

EVİNDE MAĞLUP

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Kadıköy'de Göztepe'yi konuk etti. Sarı Lacivertliler, Halil Akbunar'ın golüne engel olamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

3MORALLER BOZULDU

MORALLER BOZULDU

Şampiyonluk yarışındaki en büyük rakiplerinden Galatasaray'ın zorlu Aytemiz Alanyaspor deplasmanında galip geldiği haftada 3 puan kaybeden Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi moraller bozuldu.

4KÖTÜ FUTBOL ELEŞTİRİ TOPLADI

KÖTÜ FUTBOL ELEŞTİRİ TOPLADI

Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında oynadığı kötü futbol eleştirilere neden oldu. Bu sezon Kadıköy'de 5. mağlubiyetini alan ve 28 yıl sonra sahasında aldığı yenilgi rekorunu tekrar eden Sarı Lacivertliler, şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

5BULUTUN GELECEĞİ SORGULANIYOR

BULUT'UN GELECEĞİ SORGULANIYOR

Fenerbahçe'nin Göztepe mağlubiyeti sonrası eleştiri okları teknik direktör Erol Bulut'a yöneldi. Son 3 haftada 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe'de Erol Bulut'un geleceği sorgulanmaya başlandı.

6AKINDAN SERT ELEŞTİRİ

AKINDAN SERT ELEŞTİRİ

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Serhat Akın'dan Sarı-Lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut'a eleştiri geldi.

7TAKIM İÇNİDE CİDDİ SORUNLAR VAR

'TAKIM İÇNİDE CİDDİ SORUNLAR VAR'

Bulut'un Göztepe maçında yaptığı oyuncu değişikliklerini anlamsız bulduğunu belirten Akın, takım içinde ciddi sorunların olduğunu iddia etti.

8YARIN GEÇ OLABİLİR DEMİŞTİM

'YARIN GEÇ OLABİLİR' DEMİŞTİM

Fenerbahçe'nin Göztepe'ye mağlup olmasını ağır sözlerle eleştiren Akın, "Galatasaray maçından sonra 'belki yarın geç olabilir' dedim!' ifadelerini kullandı.

9YENİ HOCA İÇİN İSİM VERDİ

YENİ HOCA İÇİN İSİM VERDİ

Akın, "Biz inanıyoruz hocamıza' dendi. Ben yine diyorum; yarın çok geç, bugün Daum. Bence gördüğüm en anlamsız oyuncu değişiklikleri ya da ben anlamıyorum futboldan. Bir de her çıkan oyuncu trip atıyor, bir şeyler söylüyor, bence içeride çok ciddi sorunlar var." yorumunda bulundu.

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