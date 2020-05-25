Son dakika | Fenerbahçe, Mehmet Aurelio'yu resmen açıkladı. Yeni teknik adam ise...

Mehmet Aurelio kimdir? Tam adı Marco Aurelio Brito dos Prazeres olan tecrübeli isim, 15 Aralık 1977 yılında Rio de Janeiro'da dünyaya geldi. Futbola 1993 yılında Brezilya'nın Bangu Kulübünün alt yapısında başladı ve 1995 yılına kadar bu takımda forma giydi. 1995 yılında Flamengo takımında profesyonel oldu ve 2001 yılına kadar forma giydi. 2001 yılında kısa bir süre Olaria kulbünde forma giydikten sonra yurt dışı transferi söz konusu oldu ve Türkiye'ye gitti.