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• 25 Mayıs 2020 - 14:47 • Son Güncelleme:

Son dakika | Fenerbahçe, Mehmet Aurelio'yu resmen açıkladı. Yeni teknik adam ise...

Fenerbahçe'den sürpriz bir son dakika açıklamalası geldi. Sarı lacivertli kulüp eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun kulüpte göreve başladığını duyurdu.

• 25 Mayıs 2020 - 14:47 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe yaptığı resmi açıklamayla eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun futbol A takımında göreve başladığını açıkladı.

2İşte Fenerbahçeden yapılan açıklama

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama

'Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, Futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır.

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Çubukluyu giydiği 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio’ya camiamıza tekrar hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz.'

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Milliyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Senad Ok, resmen açıklanan Aurelio'nun görevi ve yeni teknik adam ile ilgili çarpıcı açıklamalara imza attı.

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'Aurelio'nun gelmesi bir felsefe değişikliğini getirdi.

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Emre Belözoğlu yeni sezonda sportif direktör olacak. Ali Koç'un dediği gibi yeni sezonda kulübü bilen isimler olacak takımda.

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Neden hoca gelmeden yardımcı hoca belirleniyor sorusu olacaktır ama yeni hoca da kendi antrenörünü getirecektir. Sonuçta Aurelio takımın yardımcı antrenörü olacak.

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Aurelio'nun artıları çok fazla. Çok uyumlu birisi. Yakın zamanda teknik direktörlük de yaptı.

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Badia, Cocu gibi yabancıların yer aldığı dönemde Serdar Dayat vardı mesela. Yeni sezonda artık kulübü bilen isimler olacak. Bu çok önemli bir felsefe değişikliği.

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Samandıra'daki hava bu işin sonunda yerli bir hocayla sonuçlanacağını işaret ediyor. Emre ve Aurelio'yu yan yana koyduğumuzda bu ikilinin yanına yerli bir teknik adam bekliyorum.

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Son kararı başkan Ali Koç verecek. Yeni teknik adam gelene kadar da takımı hazırlama görevini Aurelio üstlenecek.

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Fenerbahçe'nin resmi açıklaması üzerine Aurelio'ya ilk tebrik mesajı eski takım arkadaşı Alex De Souza'dan geldi: 'Hoşgeldinmarcopaşa'

13Mehmet Aurelionun önceki görevleri

Mehmet Aurelio'nun önceki görevleri

Kasımpaşa (Önder Özen'in yardımcısı)Göztepe (Önder Özen'in yardımcısı)Sakaryaspor (Tuncay Şanlı'nın yardımcısı)Çorumspor (Teknik direktör)

14Mehmet Aurelio kimdir

Mehmet Aurelio kimdir?

Tam adı Marco Aurelio Brito dos Prazeres olan tecrübeli isim, 15 Aralık 1977 yılında Rio de Janeiro'da dünyaya geldi. Futbola 1993 yılında Brezilya'nın Bangu Kulübünün alt yapısında başladı ve 1995 yılına kadar bu takımda forma giydi. 1995 yılında Flamengo takımında profesyonel oldu ve 2001 yılına kadar forma giydi. 2001 yılında kısa bir süre Olaria kulbünde forma giydikten sonra yurt dışı transferi söz konusu oldu ve Türkiye'ye gitti.

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Tecrübeli futbolcu, 2001 senesinde Trabzonspor’a transfer oldu. Aurélio, Karadeniz temsilcisinde 2003 yılına kadar oynadı ve görev yaptığı 64 maçta 15 gol attı. 2003 yılında Fenerbahçe’nin transfer teklifini kabul ederek sarı-lacivertli formayı giyen Aurélio, 2008 yılına kadar Fenerbahçe’de oynadı. Fenerbahçe’de 219 kez görev yapan milli futbolcu, toplam 20 gol attı.

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2008 yılında Real Betis takımına giden Aurélio, İspanya’da oynadığı 58 maçta 6 gol kaydetti. 2010-11 sezonu öncesi Beşiktaş teknik direkörü Schuster'i isteği ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra Brezilya ekibi Olaria AC'de forma giyen Aurelio, 2013 yılında kramponlarını astı ve futbol hayatına nokta koydu.

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