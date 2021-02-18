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Ajansspor
• 18 Şubat 2021 - 16:13 • Son Güncelleme:

Son dakika | Fenerbahçe'de ayrılık! Geldiği gibi gidiyor, yeni takımını duyurdular...

Sıcak transfer gelişmesi... Fenerbahçe'nin büyük umutlarla sezon başında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu, beklenenin uzağında kaldı, ayrılık yolu göründü. Sarı-lacivertli oyuncunun yeni takımını duyurdular. İşte detaylar...

Ajansspor
• 18 Şubat 2021 - 16:13 • Son Güncelleme:
1Devre arasında 4 transfer
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Devre arasında 4 transfer

Son yılların en çekişmeli sezonunun yaşandığı Süper Lig'de 51 puan ve averajla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde Szalai, Mesut Özil, Bright Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci'yi renklerine katmıştı.

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Ayrılacak futbolcular belli oluyor

Bu sezon toplam 22 transfere imza atarak adeta kadrosunu sil baştan yapan sarı-lacivertli takımda sezon sonunda ayrılacak isimler netleşmeye başladı...

3Kaleci Harun Tekin ilk isim

Kaleci Harun Tekin ilk isim

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Medipol Başakşehir maçında yediği hatalı gollerle tepki çeken kaleci Harun Tekin'in takımdan gidecek ilk isim olduğu öğrenildi.

4Samatta da yolcu

Samatta da yolcu

Belçika basınının iddiasına göre; bu sezon büyük beklentilerle kadroya katılan Mbwana Samatta da takımdan ayrılacak.

5Yeni adresi Club Brugge

Yeni adresi Club Brugge

Voetbal24.be sitesine göre Tanzanyalı golcü sezon sonunda Club Brugge’ün yolunu tutacak.

6Bulutun taktik anlayışına uymadı

Bulut'un taktik anlayışına uymadı

Haberde Samatta'nın Fenerbahçe'ye oynamak için geldiği ancak yeterince süre alamadığı kaydedildi. Buna gerekçe olaraksa; yıldız futbolcunun teknik direktör Erol Bulut'un taktik anlayışına uymaması gösterildi.

7Brugge transfer için çok istekli

Brugge transfer için çok istekli

Club Brugge daha önce de Belçika’da forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyu çok istiyor. Devre arası kadrosunu Bas Dost gibi bir pivot santrforla takviye eden Brugge, Samatta’yı da yeni sezon için renklerine bağlama amacında.

817 maçta 4 gol atabildi

17 maçta 4 gol atabildi

Tanzanyalı forvet, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 lig maçında 4 gol atarak umut edilenin çok uzağında bir performans sergiledi. Sarı-lacivertlilerin geniş hücum rotasyonunda zaman zaman ilk 11 dışında kalan Samatta, formasını Thiam ve Valencia gibi isimlere kaptırdı.

9Bonservisi Aston Villada

Bonservisi Aston Villa'da

Fenerbahçe, Premier Lig tecrübesi bulunan Mbwane Samatta’yı sezon başında Aston Villa'dan 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

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