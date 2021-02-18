Ajansspor
• 18 Şubat 2021 - 16:13 • Son Güncelleme:
Son dakika | Fenerbahçe'de ayrılık! Geldiği gibi gidiyor, yeni takımını duyurdular...
Sıcak transfer gelişmesi... Fenerbahçe'nin büyük umutlarla sezon başında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu, beklenenin uzağında kaldı, ayrılık yolu göründü. Sarı-lacivertli oyuncunun yeni takımını duyurdular. İşte detaylar...
Ajansspor
• 18 Şubat 2021 - 16:13 • Son Güncelleme:
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Devre arasında 4 transfer
Son yılların en çekişmeli sezonunun yaşandığı Süper Lig'de 51 puan ve averajla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde Szalai, Mesut Özil, Bright Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci'yi renklerine katmıştı.
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Samatta da yolcu
Belçika basınının iddiasına göre; bu sezon büyük beklentilerle kadroya katılan Mbwana Samatta da takımdan ayrılacak.
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