Son dakika | Fenerbahçe'de ayrılık! Geldiği gibi gidiyor, yeni takımını duyurdular...

Brugge transfer için çok istekli Club Brugge daha önce de Belçika’da forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyu çok istiyor. Devre arası kadrosunu Bas Dost gibi bir pivot santrforla takviye eden Brugge, Samatta’yı da yeni sezon için renklerine bağlama amacında.