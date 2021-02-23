• 23 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut için karar verildi!
Fenerbahçe'nin Göztepe mağlubiyeti sonrası eleştiri okları teknik direktör Erol Bulut'a yöneldi. Son 3 haftada 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe'de Erol Bulut'un geleceği sorgulanmaya başlandı.
• 23 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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SENAD OK
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Kadıköy'de Göztepe'yi konuk etti. Sarı Lacivertliler, Halil Akbunar'ın golüne engel olamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
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Erol Bulut eleştirisi
Fenerbahçe'nin Göztepe mağlubiyeti sonrası eleştiri okları teknik direktör Erol Bulut'a yöneldi. Son 3 haftada 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe'de Erol Bulut'un geleceği sorgulanmaya başlandı.
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Şubat kâbusu
Sarı-lacivertliler başarılı geçirdiği ocak ayından sonra şubat ayında adeta dip yaptı. Ocak ayında 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe, şubat ayında 4 maçta 3 yenilgi aldı. Kupada Başakşehir’e elenen, ligde de Galatasaray ve Göztepe’ye kaybederek lig yarışında hasar alan Erol Bulut’un takımı sadece Karagümrük’ü 2-1 yendi. 3 yenilgiyi de evinde alan Fenerbahçe, 3 gol attı, 5 gol yedi.
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