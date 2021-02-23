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• 23 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut için karar verildi!

Fenerbahçe'nin Göztepe mağlubiyeti sonrası eleştiri okları teknik direktör Erol Bulut'a yöneldi. Son 3 haftada 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe'de Erol Bulut'un geleceği sorgulanmaya başlandı.

• 23 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
1SENAD OK
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SENAD OK

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Kadıköy'de Göztepe'yi konuk etti. Sarı Lacivertliler, Halil Akbunar'ın golüne engel olamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

2Moraller bozuldu

Moraller bozuldu

Şampiyonluk yarışındaki en büyük rakiplerinden Galatasaray'ın zorlu Aytemiz Alanyaspor deplasmanında galip geldiği haftada 3 puan kaybeden Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi moraller bozuldu.

3Erol Bulut eleştirisi

Erol Bulut eleştirisi

Fenerbahçe'nin Göztepe mağlubiyeti sonrası eleştiri okları teknik direktör Erol Bulut'a yöneldi. Son 3 haftada 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe'de Erol Bulut'un geleceği sorgulanmaya başlandı.

4Ayrılık kararı alınmadı

Ayrılık kararı alınmadı

Fenerbahçe’de Erol Bulut’un geleceği tekrar tartışmaya açıldı. Göztepe mağlubiyeti sonrası yol ayrılığı gündeme gelse de henüz böyle bir karar alınmadı.

5Kocaman örneği

Kocaman örneği

Bunda en önemli etkenlerden biri Ali Koç ve yönetiminin istikrar sözüyle göreve gelmesi. Ancak 2.5 yıllık sürede önce Aykut Kocaman’ın görevine son vermişti.

6Kısa sürede Cocu da gönderildi

Kısa sürede Cocu da gönderildi

Kocaman ayrılığı ile işe başlayan yönetim kısa süre sonra da Cocu’yu gönderdi. Cocu’nun yardımcısı Erwin Koeman’la devam edilse de hesaplar tutmadı, vedalaşıldı.

7Tartışmalar başladı

Tartışmalar başladı

Büyük umutlarla Ersun Yanal göreve getirildi. Ancak deneyimli teknik adam da 14 ay sonra istifa etti. Yeni sezona Erol Bulut ile başlayan sarı-lacivertlilerde kötü oyun ve sistemin güven vermemesi sonrası tartışmalar başladı.

8Değişiklik kötü sonuçlar doğurabilir

Değişiklik kötü sonuçlar doğurabilir

Kamuoyunda genel beklenti Erol Bulut ile yolların ayrılması yönünde olsa da yönetim henüz üçüncü yılına girmeden 5. teknik direktör ile yol ayrımına gitmek istemiyor, değişikliğin daha kötü sonuçlar açabileceği belirtiliyor.

9Zor ve maliyetli

Zor ve maliyetli

Sarı-lacivertlilerde yönetim şu anda iyi bir teknik direktör bulmanın zor ve maliyeti olacağı görüşünde hemfikir. Ayrıca yine bir uyum süreci söz konusu olacak.

10Bulut ile devam kararı

Bulut ile devam kararı

Bu nedenle sarı-lacivertliler sezon sonuna kadar Erol Bulut ile yola devam etmekte ısrarcı. Ayrıca sık sık hoca değişikliği yapmanın kulüp ve yönetimin imajı açısından olumsuz bir durum oluşturabileceği düşünülüyor.

11Şubat kâbusu

Şubat kâbusu

Sarı-lacivertliler başarılı geçirdiği ocak ayından sonra şubat ayında adeta dip yaptı. Ocak ayında 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe, şubat ayında 4 maçta 3 yenilgi aldı. Kupada Başakşehir’e elenen, ligde de Galatasaray ve Göztepe’ye kaybederek lig yarışında hasar alan Erol Bulut’un takımı sadece Karagümrük’ü 2-1 yendi. 3 yenilgiyi de evinde alan Fenerbahçe, 3 gol attı, 5 gol yedi.

12Kayıp forvetler

Kayıp forvetler!

Göztepe yenilgisi sonrası hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe’de forvetlerin formsuzluğu yine tepki toplamaya başladı. Sezon başında Samatta, Cisse, Thiam, Valencia ve Ademi gibi forvet takviyeleri yapan sarı-lacivertliler halen daha verim alamıyor. Belçika’da 2018-19 sezonunda Genk ile 32 gol atan Samatta, son 1 senede Fenerbahçe ve Aston Villa’da toplamda 7 gol atabildi. Geçen sezon ligde 23 golü olan Papiss Cisse, Fenerbahçe’de 4 golde kaldı. Takımın en skoreri Thiam da geçen sezon 24 maçta 12 gol bulurken, sarı-lacivertlilerde 6 gol attı. Kemal Ademi de gol atamadan Karagümrük’e kiralandı. Valencia ise kanat ve forvet arası gidip geldiği için istikrar sağlayamadı. 

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