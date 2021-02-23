Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut için karar verildi!

Kayıp forvetler! Göztepe yenilgisi sonrası hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe’de forvetlerin formsuzluğu yine tepki toplamaya başladı. Sezon başında Samatta, Cisse, Thiam, Valencia ve Ademi gibi forvet takviyeleri yapan sarı-lacivertliler halen daha verim alamıyor. Belçika’da 2018-19 sezonunda Genk ile 32 gol atan Samatta, son 1 senede Fenerbahçe ve Aston Villa’da toplamda 7 gol atabildi. Geçen sezon ligde 23 golü olan Papiss Cisse, Fenerbahçe’de 4 golde kaldı. Takımın en skoreri Thiam da geçen sezon 24 maçta 12 gol bulurken, sarı-lacivertlilerde 6 gol attı. Kemal Ademi de gol atamadan Karagümrük’e kiralandı. Valencia ise kanat ve forvet arası gidip geldiği için istikrar sağlayamadı.