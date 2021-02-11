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• 11 Şubat 2021 - 07:10 • Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Fenerbahçe'den son dakika Erol Bulut kararı! Ligin kalanında...

Fenerbahçe'de Erol Bulut için karar verildi. Önce Galatasaray derbisi daha sonra Başakşehir'e karşı kupadan elenen sarı lacivertlilerde Erol Bulut kararı çıktı

• 11 Şubat 2021 - 07:10 • Son Güncelleme:
Senad Ok / Milliyet
Senad Ok / Milliyet
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Süper Lig'deki derbi maçta Galatasaray, Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ederek liderliğe oturdu. Ardından Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenmek Fenerbahçe'yi birçok açıdan olumsuz etkiledi.

2Taraftarın tepkisini çekti

Taraftarın tepkisini çekti

Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi Süper Lig şampiyonluğu olsa da bu sezon bekleneni veremeyen Başakşehir karşısında alınan mağlubiyet ve takımın kötü oyunu sonrası Teknik Direktör Erol Bulut’a taraftarın tepkisi başladı.

3Geleceği tartışılmaya açıldı

Geleceği tartışılmaya açıldı

Ayrıca ligde Galatasaray ve Beşiktaş ile aynı puana sahip olunsa da Bulut’un geleceği kamuoyunda tekrar tartışılmaya açıldı. Özellikle sarı-lacivertli taraftarlar maçın ardından takımın teknik patronuna yönelik sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulundu.

4Yola devam kararı

Yola devam kararı

Buna rağmen yönetimin farklı düşüncede olduğu çıktı. Sarı-lacivertlilerin gündeminde ayrılıkla ilgili bir konu bulunmadığı öğrenildi. Teknik heyetle yola devam edecek yönetim en önemli hedef olan şampiyonluk yolunda ilerlemeye çalışacak.

5Yönetim arkasında durmuştu

Yönetim arkasında durmuştu

Teknik adam değişikliğine yönelik beklenti daha önce de gündeme gelmişti. Ligde kazanılan Başakşehir maçı öncesi zor durumda olan sarı-laciverlilerde yönetim Erol Bulut’un arkasında durmuştu. Bu maç sonrası ciddi bir çıkış yakalayan takım liderliğe kadar yükselmişti.

6Eksikler sonrası toparlanma umudu

Eksikler sonrası toparlanma umudu

Derbi mağlubiyeti ve kupadan elenmenin ardından benzer bir hava söz konusu olsa da yönetim takımın eksikler döndüğünde toparlanacağını düşünüyor.

7Göztepe maçıyla takımda yer alacak

Göztepe maçıyla takımda yer alacak

Pelkas ve Gustavo’nun yanısıra İrfan Can’ın da iyileşmesi sonrası takımın ideal düzenine kavuşacağı ifade edildi. Bu nedenle Göztepe maçıyla birlikte bu isimlerin takımda yer alması bekleniyor. Devamında da oyunun toparlanması hedefleniyor.

8Sistem karmaşası

Sistem karmaşası

Kupa maçında ortaya çıkan en önemli sıkıntılardan biri de futbolcuların maç içinde kulübeye dönüp bir şeyler anlatması oldu. Benzer şekilde oyuncular saha içinde de birçok pozisyonda anlaşamadı. Bu durum daha önce birkaç kez yaşanan sorunun devam ettiğini gösterdi.

9Saha içinde panik havası

Saha içinde panik havası

Süper Lig’de ilk devre tamamlanmasına rağmen takımın hala gerçek anlamda sisteminin oturmadığı ve oyuncuların da saha içinde taktiksel açıdan farklı hareket ettiği gözlendi. Hem teknik heyet hem de yönetim saha içinde oluşan panik havasına çözüm arıyor.

10Herkes çok yoruldu

Herkes çok yoruldu

Başakşehir mağlubiyetiyle sadece Türkiye Kupası defteri kapanmadı, 120 dakikalık bir performans ortaya koyan oyuncuların ciddi şekilde yıprandığı ortaya çıktı. Maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan sarı-lacivertlilerde fiziksel açıdan ciddi şekilde yorgunluk belirtileri başladı. Karşılaşmanın sonunda büyük üzüntü yaşayan futbolcular aşırı yorgunluktan da şikayet ederken Fatih Karagümrük maçı öncesi takımın dinlenmeye yönelik bir program uygulayacağı ifade edildi.

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