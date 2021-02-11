• 11 Şubat 2021 - 07:10 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi | Fenerbahçe'den son dakika Erol Bulut kararı! Ligin kalanında...
Fenerbahçe'de Erol Bulut için karar verildi. Önce Galatasaray derbisi daha sonra Başakşehir'e karşı kupadan elenen sarı lacivertlilerde Erol Bulut kararı çıktı
• 11 Şubat 2021 - 07:10 • Son Güncelleme:
Senad Ok / Milliyet
Senad Ok / Milliyet
1
Süper Lig'deki derbi maçta Galatasaray, Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ederek liderliğe oturdu. Ardından Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenmek Fenerbahçe'yi birçok açıdan olumsuz etkiledi.
2
Taraftarın tepkisini çekti
Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi Süper Lig şampiyonluğu olsa da bu sezon bekleneni veremeyen Başakşehir karşısında alınan mağlubiyet ve takımın kötü oyunu sonrası Teknik Direktör Erol Bulut’a taraftarın tepkisi başladı.
3
5
Yönetim arkasında durmuştu
Teknik adam değişikliğine yönelik beklenti daha önce de gündeme gelmişti. Ligde kazanılan Başakşehir maçı öncesi zor durumda olan sarı-laciverlilerde yönetim Erol Bulut’un arkasında durmuştu. Bu maç sonrası ciddi bir çıkış yakalayan takım liderliğe kadar yükselmişti.
7
9
10