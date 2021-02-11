Son dakika haberi | Fenerbahçe'den son dakika Erol Bulut kararı! Ligin kalanında...

Sistem karmaşası Kupa maçında ortaya çıkan en önemli sıkıntılardan biri de futbolcuların maç içinde kulübeye dönüp bir şeyler anlatması oldu. Benzer şekilde oyuncular saha içinde de birçok pozisyonda anlaşamadı. Bu durum daha önce birkaç kez yaşanan sorunun devam ettiğini gösterdi.