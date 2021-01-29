• 29 Ocak 2021 - 07:17 • Son Güncelleme:
Son dakika - Fenerbahçe'de Mesut Özil sonrası Erol Bulut'tan sürpriz kadro tercihi!
Devre arasında da transferin şampiyonu gibi gözüken Fenerbahçe çok alternatifli güçlü bir kadroya sahip buldu. Mesut Özil sonrası Erol Bulut'un sürpriz kadro tercihi ortaya çıktı.
• 29 Ocak 2021 - 07:17 • Son Güncelleme:
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SENAD OK
Fenerbahçe sezon başı yaptığı 18 transferin ardından devre arasında da transfer döneminin öne çıkan takımı oldu.
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Samuel transfer edildi
Bunun dışında Perotti’nin sakatlığı sonrası bu bölge içinde Osayi Samuel transfer edildi. Çizgide oldukça etkili bir performans sergileyen genç futbolcunun sarı-lacivertlilerin buradaki sorununa da çözmesi bekleniyor. Ancak Samuel transferi öncesi Thiam’ın bu bölgede etkili bir performansı söz konusu.
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Kim oynayacak?
Sarı-lacivertli takımın orta saha ve kanatlarda çok alternatifli güçlü bir kadrosu oldu. Bu bölgelerde yer alan beş forma için önemli ve çok sayıda aday var. Hazır olduğunda Mesut, Gustavo ve Ozan’ın yerleri orta sahada garanti gibi. Kanatlar içinse Valencia, Osayi Samuel, Pelkas, Thiam rekabet içinde...
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İrfan Can için temaslar sürüyor
Mert Hakan da hem orta saha hem de kanat bölgesinde oynadığı için alternatif oyuncu konumunda. Bunun yanısıra ligin en önemli orta sahalarından İrfan Can için de temaslar sürüyor. Sarı-lacivetliler bir anlamda bugüne kadar geldiği kanat ve forvet arkası pozisyonunu yeniden güncelleyecek daha güçlü bir duruma ulaşmış durumda...
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