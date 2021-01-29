Son dakika - Fenerbahçe'de Mesut Özil sonrası Erol Bulut'tan sürpriz kadro tercihi!

İrfan Can için temaslar sürüyor Mert Hakan da hem orta saha hem de kanat bölgesinde oynadığı için alternatif oyuncu konumunda. Bunun yanısıra ligin en önemli orta sahalarından İrfan Can için de temaslar sürüyor. Sarı-lacivetliler bir anlamda bugüne kadar geldiği kanat ve forvet arkası pozisyonunu yeniden güncelleyecek daha güçlü bir duruma ulaşmış durumda...