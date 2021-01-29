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• 29 Ocak 2021 - 07:17 • Son Güncelleme:

Son dakika - Fenerbahçe'de Mesut Özil sonrası Erol Bulut'tan sürpriz kadro tercihi!

Devre arasında da transferin şampiyonu gibi gözüken Fenerbahçe çok alternatifli güçlü bir kadroya sahip buldu. Mesut Özil sonrası Erol Bulut'un sürpriz kadro tercihi ortaya çıktı.

• 29 Ocak 2021 - 07:17 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe sezon başı yaptığı 18 transferin ardından devre arasında da transfer döneminin öne çıkan takımı oldu.

2Mesut ile hücuma güç kattı

Mesut ile hücuma güç kattı

Dünya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yaratıcı oyunculardan olan Mesut Özil’in takıma dahil olmasıyla hücum gücü farklı bir seviyeye çıktı.

3Samuel transfer edildi

Samuel transfer edildi

Bunun dışında Perotti’nin sakatlığı sonrası bu bölge içinde Osayi Samuel transfer edildi. Çizgide oldukça etkili bir performans sergileyen genç futbolcunun sarı-lacivertlilerin buradaki sorununa da çözmesi bekleniyor. Ancak Samuel transferi öncesi Thiam’ın bu bölgede etkili bir performansı söz konusu.

4Thiam kafaları karıştırdı

Thiam kafaları karıştırdı

Samatta’nın iyileşmesiyle kanatlara geçen Thiam burada beklenenden de iyi bir performans sergileyince kafaları da karıştırdı.

5Kim oynayacak

Kim oynayacak?

Sarı-lacivertli takımın orta saha ve kanatlarda çok alternatifli güçlü bir kadrosu oldu. Bu bölgelerde yer alan beş forma için önemli ve çok sayıda aday var. Hazır olduğunda Mesut, Gustavo ve Ozan’ın yerleri orta sahada garanti gibi. Kanatlar içinse Valencia, Osayi Samuel, Pelkas, Thiam rekabet içinde...

6İrfan Can için temaslar sürüyor

İrfan Can için temaslar sürüyor

Mert Hakan da hem orta saha hem de kanat bölgesinde oynadığı için alternatif oyuncu konumunda. Bunun yanısıra ligin en önemli orta sahalarından İrfan Can için de temaslar sürüyor. Sarı-lacivetliler bir anlamda bugüne kadar geldiği kanat ve forvet arkası pozisyonunu yeniden güncelleyecek daha güçlü bir duruma ulaşmış durumda...

7Mesut-Pelkas formülü

Mesut-Pelkas formülü

Bu sezonki transferler içinde en çok dikkat çeken isimlerden biri Pelkas oldu. Yunan futbolcu beklentilerin üzerinde bir performans gösteriyor. Mesut Özil de takımda en beğendiği oyuncunun Pelkas olduğunu ifade etti.

8İkisi birlikte

İkisi birlikte

Artık oyunu hücum bölgesinde daha güçlü oynatmak isteyen teknik heyet iki yaratıcı oyuncu Mesut ve Pelkas’ı birarada kullanmak için çalışma yapıyor.

9Gustavo - Ozana büyük iş düşüyor

Gustavo - Ozan'a büyük iş düşüyor

Özellikle takım hücum yaparken geride bu ikilinin bırakacağı olası boşlukları kapatmak için Gustavo ve Ozan’a büyük görev düşüyor. Ozan’ın yeni dönemle birlikte defansif anlamda daha çok rol alacağı kaydedildi.

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