Son dakika - FenerbahÃ§e'de taraftardan Altay BayÄ±ndÄ±r patlamasÄ±! 'Bu kaÃ§Ä±ncÄ± maÃ§'

â€¢ 13 Åžubat 2021 - 22:04 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Son dakika - Fenerbahçe'de taraftardan Altay BayÄ±ndÄ±r patlamasÄ±! 'Bu kaçÄ±ncÄ± maç'
SÃ¼per Lig'in 25. haftasÄ±nda Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'Ã¼ 2-1 yenen FenerbahÃ§e, 2 maÃ§ aradan sonra galibiyet elde etti.Â MÃ¼cadeleye damga vuran isim ise Altay BayÄ±ndÄ±r oldu.
â€¢ 13 Åžubat 2021 - 22:04 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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SÃ¼per Lig'in 25. haftasÄ±nda Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'Ã¼ 2-1 yenen FenerbahÃ§e, 2 maÃ§ aradan sonra galibiyet elde etti.
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Ligin 24. haftasÄ±nda oynanan derbide Galatasaray'a 1-0, Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek finalinde ise Medipol BaÅŸakÅŸehir'e 2-1 maÄŸlup olan sarÄ±-lacivertli takÄ±m, Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'e konuk oldu. AtatÃ¼rk Olimpiyat StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nÄ± FenerbahÃ§e, Mame Thiam'Ä±n 19. dakikada attÄ±ÄŸÄ± golle 1-0 Ã¶nde tamamladÄ±. SarÄ±-lacivertliler, mÃ¼sabakanÄ±n 53. dakikasÄ±nda Enner Valencia ile ikinci golÃ¼ buldu: 0-2. Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k, 67. dakikada Fabio Borini ile fileleri havalandÄ±rarak farkÄ± bire indirdi: 2-1. Kalan dakikalarda baÅŸka gol olmadÄ± ve FenerbahÃ§e sahadan 2-1 galip ayrÄ±ldÄ±.
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Thiam, 8. golÃ¼nÃ¼ kaydettiÂ
FenerbahÃ§e'nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam, bu sezon 8. kez gol sevinci yaÅŸadÄ±. SÃ¼per Lig'de gol sayÄ±sÄ±nÄ± 6'ya Ã§Ä±karan Thiam, Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda ise 2 kez aÄŸlarÄ± havalandÄ±rdÄ±. Ligde KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±nda 2 gol atan Senegalli futbolcu, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼, Hes Kablo Kayserispor, AtakaÅŸ Hatayspor ve son olarak Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k mÃ¼sabakalarÄ±nda da birer kez skor tabelasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi. Thiam, bu gollerin hepsini ilk yarÄ±da buldu. Mame Thiam, kupada ise Sivas Belediyespor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda 2 gole imzasÄ±nÄ± atmÄ±ÅŸtÄ±. Ã–te yandan sarÄ±-lacivertli takÄ±m, Thiam'Ä±n gol sevinci yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m maÃ§lardan galip ayrÄ±ldÄ±.
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Altay damgasÄ±
FenerbahÃ§e'de Altay BayÄ±ndÄ±r kurtardÄ±ÄŸÄ± toplarla maÃ§a damga vuran isim oldu.GenÃ§ kaleci, 1'i ilk yarÄ±da olmak Ã¼zere 4 kritik pozisyonda gole izin vermedi. Altay Ã¶zellikle 2-0'dan sonra KaragÃ¼mrÃ¼k'Ã¼n baskÄ±sÄ±nda ayakta kalan isimlerden biri oldu.
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Valencia gollerine devam ediyor
FenerbahÃ§e'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, iki maÃ§ Ã¼st Ã¼ste fileleri havalandÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±. Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda Medipol BaÅŸakÅŸehir ile oynanan Ã§eyrek final mÃ¼sabakasÄ±nda bir gol kaydeden Valencia, bu maÃ§ta da gol sevinci yaÅŸadÄ±. Valencia, bÃ¶ylece sarÄ±-lacivertli formayla bu sezon gol sayÄ±sÄ±nÄ± 5'e Ã§Ä±kardÄ±. Ekvadorlu oyuncu, bu gollerin 4'Ã¼nÃ¼ ligde, birini ise kupada kaydetti.
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Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'Ã¼n golÃ¼ VAR'a takÄ±ldÄ±
KarÅŸÄ±laÅŸmada Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'Ã¼n attÄ±ÄŸÄ± gol, VAR incelemesinin ardÄ±ndan geÃ§ersiz sayÄ±ldÄ±. KÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ± takÄ±m, Andrea Bertolacci'nin maÃ§Ä±n 75. dakikasÄ±nda attÄ±ÄŸÄ± golle beraberliÄŸi saÄŸladÄ±. Ancak maÃ§Ä±n hakemi Halis Ã–zkahya, VAR odasÄ±nÄ±n uyarÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan pozisyonda Artur Sobiech'in ofsaytta olduÄŸu gerekÃ§esiyle golÃ¼ iptal etti.
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