Son dakika - FenerbahÃ§e'de taraftardan Altay BayÄ±ndÄ±r patlamasÄ±! 'Bu kaÃ§Ä±ncÄ± maÃ§'

Thiam, 8. golÃ¼nÃ¼ kaydettiÂ FenerbahÃ§e'nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam, bu sezon 8. kez gol sevinci yaÅŸadÄ±. SÃ¼per Lig'de gol sayÄ±sÄ±nÄ± 6'ya Ã§Ä±karan Thiam, Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda ise 2 kez aÄŸlarÄ± havalandÄ±rdÄ±. Ligde KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±nda 2 gol atan Senegalli futbolcu, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼, Hes Kablo Kayserispor, AtakaÅŸ Hatayspor ve son olarak Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k mÃ¼sabakalarÄ±nda da birer kez skor tabelasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi. Thiam, bu gollerin hepsini ilk yarÄ±da buldu. Mame Thiam, kupada ise Sivas Belediyespor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda 2 gole imzasÄ±nÄ± atmÄ±ÅŸtÄ±. Ã–te yandan sarÄ±-lacivertli takÄ±m, Thiam'Ä±n gol sevinci yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m maÃ§lardan galip ayrÄ±ldÄ±.