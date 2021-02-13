Son dakika - FenerbahÃ§e'de taraftardan Altay BayÄ±ndÄ±r patlamasÄ±! 'Bu kaÃ§Ä±ncÄ± maÃ§'

Geri DÃ¶n

Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Fenerbahçe'de taraftardan Altay BayÄ±ndÄ±r patlamasÄ±! 'Bu kaçÄ±ncÄ± maç'
â€¢ 13 Åžubat 2021 - 22:04 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika - Fenerbahçe'de taraftardan Altay BayÄ±ndÄ±r patlamasÄ±! 'Bu kaçÄ±ncÄ± maç'

SÃ¼per Lig'in 25. haftasÄ±nda Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'Ã¼ 2-1 yenen FenerbahÃ§e, 2 maÃ§ aradan sonra galibiyet elde etti.Â MÃ¼cadeleye damga vuran isim ise Altay BayÄ±ndÄ±r oldu.

â€¢ 13 Åžubat 2021 - 22:04 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
1
ABONE OL

SÃ¼per Lig'in 25. haftasÄ±nda Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'Ã¼ 2-1 yenen FenerbahÃ§e, 2 maÃ§ aradan sonra galibiyet elde etti.

2

Ligin 24. haftasÄ±nda oynanan derbide Galatasaray'a 1-0, Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek finalinde ise Medipol BaÅŸakÅŸehir'e 2-1 maÄŸlup olan sarÄ±-lacivertli takÄ±m, Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'e konuk oldu. AtatÃ¼rk Olimpiyat StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nÄ± FenerbahÃ§e, Mame Thiam'Ä±n 19. dakikada attÄ±ÄŸÄ± golle 1-0 Ã¶nde tamamladÄ±. SarÄ±-lacivertliler, mÃ¼sabakanÄ±n 53. dakikasÄ±nda Enner Valencia ile ikinci golÃ¼ buldu: 0-2. Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k, 67. dakikada Fabio Borini ile fileleri havalandÄ±rarak farkÄ± bire indirdi: 2-1. Kalan dakikalarda baÅŸka gol olmadÄ± ve FenerbahÃ§e sahadan 2-1 galip ayrÄ±ldÄ±.

3Zirveye oturdu

Zirveye oturdu

Bu sonuÃ§la ligde 16. galibiyetini alan FenerbahÃ§e, puanÄ±nÄ± 51'e Ã§Ä±kardÄ± ve maÃ§ fazlasÄ±yla liderliÄŸe yÃ¼kseldi. SÃ¼per Lig'de 7. maÄŸlubiyetini yaÅŸayan Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k ise 37 puanda kaldÄ±.

4Thiam, 8. golÃ¼nÃ¼ kaydetti

Thiam, 8. golÃ¼nÃ¼ kaydettiÂ

FenerbahÃ§e'nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam, bu sezon 8. kez gol sevinci yaÅŸadÄ±. SÃ¼per Lig'de gol sayÄ±sÄ±nÄ± 6'ya Ã§Ä±karan Thiam, Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda ise 2 kez aÄŸlarÄ± havalandÄ±rdÄ±. Ligde KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±nda 2 gol atan Senegalli futbolcu, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼, Hes Kablo Kayserispor, AtakaÅŸ Hatayspor ve son olarak Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k mÃ¼sabakalarÄ±nda da birer kez skor tabelasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi. Thiam, bu gollerin hepsini ilk yarÄ±da buldu. Mame Thiam, kupada ise Sivas Belediyespor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda 2 gole imzasÄ±nÄ± atmÄ±ÅŸtÄ±. Ã–te yandan sarÄ±-lacivertli takÄ±m, Thiam'Ä±n gol sevinci yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m maÃ§lardan galip ayrÄ±ldÄ±.

5Altay damgasÄ±

Altay damgasÄ±

FenerbahÃ§e'de Altay BayÄ±ndÄ±r kurtardÄ±ÄŸÄ± toplarla maÃ§a damga vuran isim oldu.GenÃ§ kaleci, 1'i ilk yarÄ±da olmak Ã¼zere 4 kritik pozisyonda gole izin vermedi. Altay Ã¶zellikle 2-0'dan sonra KaragÃ¼mrÃ¼k'Ã¼n baskÄ±sÄ±nda ayakta kalan isimlerden biri oldu.

6Ters vuruÅŸu Ã§Ä±kardÄ±

Ters vuruÅŸu Ã§Ä±kardÄ±

58. dakikadaÂ Serbest vuruÅŸta Thiam'Ä±n ters vuruÅŸu kaleye yÃ¶neldi, Altay son anda dokunuÅŸunu yaptÄ± ve topu kornere Ã§eldi.

7Valencia gollerine devam ediyor

Valencia gollerine devam ediyor

FenerbahÃ§e'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, iki maÃ§ Ã¼st Ã¼ste fileleri havalandÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±. Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda Medipol BaÅŸakÅŸehir ile oynanan Ã§eyrek final mÃ¼sabakasÄ±nda bir gol kaydeden Valencia, bu maÃ§ta da gol sevinci yaÅŸadÄ±. Valencia, bÃ¶ylece sarÄ±-lacivertli formayla bu sezon gol sayÄ±sÄ±nÄ± 5'e Ã§Ä±kardÄ±. Ekvadorlu oyuncu, bu gollerin 4'Ã¼nÃ¼ ligde, birini ise kupada kaydetti.

8Fatih KaragÃ¼mrÃ¼kÃ¼n golÃ¼ VARa takÄ±ldÄ±

Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'Ã¼n golÃ¼ VAR'a takÄ±ldÄ±

KarÅŸÄ±laÅŸmada Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'Ã¼n attÄ±ÄŸÄ± gol, VAR incelemesinin ardÄ±ndan geÃ§ersiz sayÄ±ldÄ±. KÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ± takÄ±m, Andrea Bertolacci'nin maÃ§Ä±n 75. dakikasÄ±nda attÄ±ÄŸÄ± golle beraberliÄŸi saÄŸladÄ±. Ancak maÃ§Ä±n hakemi Halis Ã–zkahya, VAR odasÄ±nÄ±n uyarÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan pozisyonda Artur Sobiech'in ofsaytta olduÄŸu gerekÃ§esiyle golÃ¼ iptal etti.

9Tisserand 5 maÃ§ sonra formasÄ±na kavuÅŸtu

Tisserand 5 maÃ§ sonra formasÄ±na kavuÅŸtuÂ

FenerbahÃ§e'nin Demokratik Kongolu futbolcusu Marcel Tisserand, 5 maÃ§ sonra forma giydi. SÃ¼per Lig'in 20. haftasÄ±nda Demir Grup Sivasspor ile oynanan maÃ§ta Ã¼st adalesinden sakatlanan Tisserand, ligde 4, kupada ise 1 maÃ§ta gÃ¶rev yapamamÄ±ÅŸtÄ±. MaÃ§Ä±n 82. dakikasÄ±nda Caner Erkin'in yerine oyuna giren Tisserand, bÃ¶ylece 23 gÃ¼n sonra formasÄ±na kavuÅŸtu.

10

Altay BayÄ±ndÄ±r.. Bizi ipten aldÄ±ÄŸÄ±n kaÃ§Ä±ncÄ± maÃ§ vallahi billahi hakkÄ±n Ã¶denmez sen en iyisisin kardeÅŸim.

11

Bir kaleci kalesinde ancak bu kadar devleÅŸebilir. FenerbahÃ§e zirveyle puan puanaysa bunda en bÃ¼yÃ¼k pay Altay BayÄ±ndÄ±râ€™Ä±ndÄ±r

12

An itibariyle Altay BayÄ±ndÄ±r

13

Vatan savunur gibi , FenerbahÃ§e kalesini savunan Altay BayÄ±ndÄ±r yoklamasÄ±

14

Altay BayÄ±ndÄ±r'Ä± almak kulÃ¼p isteyen 70-80 Milyon Euro'yu gÃ¶zden Ã§Ä±karsÄ±n

15

FenerbahÃ§e'den hiÃ§ gitme Altay

16

Szalai ve Osayi kardeÅŸleri beÄŸenmedim. Altay maÃ§Ä±n oyuncusu.Sosa ise kÃ¶tÃ¼ oynadÄ± ama mÃ¼cadele etmeye baÅŸlamasÄ± bizim iÃ§in sevindirici. O kadar yoruluyor ki son maÃ§larda kariyerinde olmayan pas hatalarÄ±nÄ± yapÄ±yor.

17

250 TL'ye varan hoÅŸ geldin bonusu Misli.com'da Hemen oynamak iÃ§in buraya tÄ±klayÄ±n!

    Ä°LGÄ°LÄ° SKORER GALERÄ°LERÄ°

    SÄ±radaki Galeri

    Son dakika - FenerbahÃ§e'de taraftardan Altay BayÄ±ndÄ±r patlamasÄ±! 'Bu kaÃ§Ä±ncÄ± maÃ§'

    Son dakika - FenerbahÃ§e'de Erol Bulut'tan olay hareket! Serhat AkÄ±n paylaÅŸtÄ±...

    Son dakika - Trabzonspor'un yeni transferi Bakasetas ÅŸova devam ediyor! Kariyer rekoru...

    Son dakika | Ozan Kabak, Liverpool formasÄ±yla ilk maÃ§Ä±na Ã§Ä±ktÄ±! 81. dakikada maÃ§a damga vuran olay...

    TÃ¼rkiyeâ€™nin haber yaÅŸam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gÃ¼ndemi kaÃ§Ä±rma!

    Åžimdi DeÄŸilHemen KeÅŸfet