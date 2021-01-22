İHA
• 22 Ocak 2021 - 18:48 • Son Güncelleme:
Son dakika - Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Resmen görüşmeye başladı
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe sürpriz bir ismi gündemine aldı. Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız isimin menajeriyle resmen temas kurdu.
İHA
• 22 Ocak 2021 - 18:48 • Son Güncelleme:
1
Fenerbahçe, orta sahaya yaptığı Mesut Özil hamlesinden sonra forvet takviyesi için de girişimlere başladı. Sarı-lacivertliler sözleşmesi son erecek yıldız ismi gündemine aldı. İşte gelişmeler...
2
Transfer sinyali
Ankaragücü maçı sonrası transfer politikaları hakkında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Bütün amaç, yazın yoğun bir trafikte transfer aktivitesinde olmamak. Bu kış yapacağımız ve önümüzdeki yaz da bir, iki dokunuşla artık Fenerbahçe’nin kadrosuna kalıcı oyuncularla yoluna devam etmesini diliyoruz, arzu ediyoruz” değerlendirmesini yapmıştı.
3
5
7
Porto ile yeni sözleşme imzalamıyor
Porto’nun yeni sezonda mukavele yenilemeyi düşünmediği golcü oyuncun son durumu hakkında Portekiz Sic Noticias kanalı spor yorumcusu Luis Aguilar, İhlas Haber Ajansı’na özel değerlendirmelerde bulundu. Oyuncun Porto için çok önemli olduğunu ifade eden Aguilar, “Marega, Porto’nun ana forveti. Takımın için çok önemli. Sezon sonunda serbest kalacak. Porto, oyuncu ile yeni sezonda mukavele imzalamayacak. Şartları çok fazla. Kulüp, sezon sonunda serbest kalacak olan oyuncuyu kaybetme riskine rağmen Marega'yı şimdi satmak istemiyor” dedi.
8