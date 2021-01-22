Son dakika - Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Resmen görüşmeye başladı

Porto ile yeni sözleşme imzalamıyor Porto’nun yeni sezonda mukavele yenilemeyi düşünmediği golcü oyuncun son durumu hakkında Portekiz Sic Noticias kanalı spor yorumcusu Luis Aguilar, İhlas Haber Ajansı’na özel değerlendirmelerde bulundu. Oyuncun Porto için çok önemli olduğunu ifade eden Aguilar, “Marega, Porto’nun ana forveti. Takımın için çok önemli. Sezon sonunda serbest kalacak. Porto, oyuncu ile yeni sezonda mukavele imzalamayacak. Şartları çok fazla. Kulüp, sezon sonunda serbest kalacak olan oyuncuyu kaybetme riskine rağmen Marega'yı şimdi satmak istemiyor” dedi.