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İHA
• 22 Ocak 2021 - 18:48 • Son Güncelleme:

Son dakika - Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Resmen görüşmeye başladı

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe sürpriz bir ismi gündemine aldı. Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız isimin menajeriyle resmen temas kurdu.

İHA
• 22 Ocak 2021 - 18:48 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, orta sahaya yaptığı Mesut Özil hamlesinden sonra forvet takviyesi için de girişimlere başladı. Sarı-lacivertliler sözleşmesi son erecek yıldız ismi gündemine aldı. İşte gelişmeler...

2Transfer sinyali

Transfer sinyali

Ankaragücü maçı sonrası transfer politikaları hakkında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Bütün amaç, yazın yoğun bir trafikte transfer aktivitesinde olmamak. Bu kış yapacağımız ve önümüzdeki yaz da bir, iki dokunuşla artık Fenerbahçe’nin kadrosuna kalıcı oyuncularla yoluna devam etmesini diliyoruz, arzu ediyoruz” değerlendirmesini yapmıştı.

3Osayi ile anlaşıldı

Osayi ile anlaşıldı

Yaz dönemi için kolları şimdiden sıvayan Fenerbahçe’de QPR formasını giyen Samuel Osayi ile gelecek sezon için anlaşmış ve önemli bir adım atılmıştı

4Marega gündemde

Marega gündemde

Gelecek sezonun transfer hamlelerini şimdiden planlayan sarı-lacivertliler, Porto ile sezon sonu mukavelesi bitecek olan Marega’yı gündemine aldı.

57 gol 4 asist yaptı

7 gol 4 asist yaptı

Sarı-lacivertliler, Porto'nun Malili golcüsü Moussa Marega'yı bitirmek istiyor. Ligde bu sezon 14 maçta görev alan, 6 gol, 2 de asist kaydeden Marega, Şampiyonlar Ligi’nde ise 5 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.

6Resmi temas kuruldu

Resmi temas kuruldu

Sezon sonu Porto ile mukavelesi bitecek olan 29 yaşındaki golcü oyuncu için menajerleriyle, sarı-lacivertli yetkililerin temasa geçtiği öğrenildi.

7Porto ile yeni sözleşme imzalamıyor

Porto ile yeni sözleşme imzalamıyor

Porto’nun yeni sezonda mukavele yenilemeyi düşünmediği golcü oyuncun son durumu hakkında Portekiz Sic Noticias kanalı spor yorumcusu Luis Aguilar, İhlas Haber Ajansı’na özel değerlendirmelerde bulundu. Oyuncun Porto için çok önemli olduğunu ifade eden Aguilar, “Marega, Porto’nun ana forveti. Takımın için çok önemli. Sezon sonunda serbest kalacak. Porto, oyuncu ile yeni sezonda mukavele imzalamayacak. Şartları çok fazla. Kulüp, sezon sonunda serbest kalacak olan oyuncuyu kaybetme riskine rağmen Marega'yı şimdi satmak istemiyor” dedi.

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