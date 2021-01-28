Sporx
• 28 Ocak 2021 - 20:18 • Son Güncelleme:
Son dakika - Fenerbahçeli yıldıza rekor bonservis! Muriqi ve Eljif Elmas'ta sonra...
Ara transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe kadrosuna Mesut Özil, Attila Szalai ve Samuel Osayi'yi resmen kattı. Çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilere sürpriz bir teklif geldi. Eljif Elmas ve Vedat Muriqi'yi rekor bonservise satan Fenerbahçe bir rekor satışa daha hazırlanıyor.
Sporx
• 28 Ocak 2021 - 20:18 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe transferde nokta atışı yapaya devam ediyor. Kadrosuna Mesut Özil, Attila Szalai ve Samuel Osayi'yi katan sarı-lacivertliler çalışmalarını sürdürüyor. Takıma transfer olacakların yanı sıra ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.
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