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Sporx
• 28 Ocak 2021 - 20:18 • Son Güncelleme:

Son dakika - Fenerbahçeli yıldıza rekor bonservis! Muriqi ve Eljif Elmas'ta sonra...

Ara transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe kadrosuna Mesut Özil, Attila Szalai ve Samuel Osayi'yi resmen kattı. Çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilere sürpriz bir teklif geldi. Eljif Elmas ve Vedat Muriqi'yi rekor bonservise satan Fenerbahçe bir rekor satışa daha hazırlanıyor.

Sporx
• 28 Ocak 2021 - 20:18 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe transferde nokta atışı yapaya devam ediyor. Kadrosuna Mesut Özil, Attila Szalai ve Samuel Osayi'yi katan sarı-lacivertliler çalışmalarını sürdürüyor. Takıma transfer olacakların yanı sıra ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.

2Ali Koç: Ayrılacak da olacak

Ali Koç: "Ayrılacak da olacak"

Fenerbaçe Başkanı Ali Koç transferle ilgili gelen soruya "Ayrılacak da olacak, gelecek de olacak. Zamanı gelince açıklarız." cevabını vermişti.

3Eljif Elmas ve Muriqiden sonra bir satış daha

Eljif Elmas ve Muriqi'den sonra bir satış daha

Temmuz ayından bu yana 21 transfer yapan Fenerbahçe, Eljif Elmas ve Vedat Muriqi'den sonra bir satış hamlesi daha yapmaya hazırlanıyor.

4Ozan Tufan planı

Ozan Tufan planı

Eljif Elmas ve Vedat Muriqi transferinden toplam 33.5 milyon euro bonservis bedeli elde eden Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı da potansiyel satışa çevirmek istiyor ve bu planlama çerçevesinde de görüşmelerini sürdürüyor.

57 milyon euroluk teklif

7 milyon euroluk teklif

Transfer döneminin kapanmasına 5 gün kala Rusya Kulübü Spartak Moskova Ozan Tufan'a talip oldu. Rus kulübü Ozan için 7 milyon euro teklif yaptı.

6Kabul edilmedi

Kabul edilmedi

Moskova'dan gelen teklifi değerlendiren Fenerbahçe Yönetimi, Ozan Tufan için önerilen 7 milyon euroluk teklifi kabul etmedi.

714 milyon euro değer biçildi

14 milyon euro değer biçildi

25 yaşındaki Ozan Tufan'ın bonsservis bedelini 14 milyon euro olarak belirleyen Fenerbahçe, bu yaz EURO 2020'den önce milli futbolcunun satışını gerçekleştirmek istemiyor.

8EURO 2020 planı

EURO 2020 planı

Ozan Tufan'ı Ocak ayında kadroda tutmak isteyen ve EURO 2020 sonrası satışa çevirmek isteyen Fenerbahçe Yönetimi, milli futbolcudan elde edeceği ortalama 14 milyon euroluk bonservis bedeli ile yaz transfer döneminde hareket alanı sağlamayı hedefliyor.

9Ozan doğrulamıştı

Ozan doğrulamıştı

Ozan Tufan kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Crystal Palace'nın yanı sıra çeşitli Rus takımlarından da teklifler aldığını ancak Fenerbahçe Kulübü'nün menfaatleri ile transfer tekliflerinin örtüşmediğini dile getirmişti.

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