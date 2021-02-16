Son dakika - Fenerbahçeli yıldıza sezon sonu teklif yağmuru! Vedat Muriqi ve Eljif Elmas'tan sonra...

Altay: Premier Lig sevdiğim bir lig Kariyerinde hep kısa vadeli planlar yaptığını dile getiren Altay, Avrupa'da futbol oynama hayaline ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı; "Bu soruya bugünün şartları içinde cevap verebilirim ama yarın gideceğimiz durum farklı şartları önünüze getirebilir. Mesela şu anda Premier Lig hızlı, çabuk oynanan, sert ve agresif bir lig. Benim sevdiğim bir lig. Maçlarını izlerim. Bu şu anda böyle. Ama bu süreç devam edecek diye bir şey yok. O anki şartlar ne gerektiriyorsa, gitmem gerekiyorsa giderim, kalmam gerekiyorsa kalırım. Şu an benim için düşünce yapıma, futboluma neresi uygun, nerede kendimi geliştirebilirim bunu düşünerek bir karar verebilirim. Bu izleyebileceğim bir yol olur. Ama şu an, 'Şuraya gitmek istiyorum, şu takımda oynamak istiyorum' demem; şu anki şartlarla söyleyeceğim bir şey olur. O zaman geldiğinde değerlendirip, sonucu hep beraber görürüz."