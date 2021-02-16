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• 16 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika - Fenerbahçeli yıldıza sezon sonu teklif yağmuru! Vedat Muriqi ve Eljif Elmas'tan sonra...

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü. Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertli takımda sürpriz transfer gelişmesi yaşanıyor. Vedat Muriqi ve Eljif Elmas'ı rekor bedelle satan Fenerbahçe bir yıldızını daha Avrupa'ya gönderebilir.

• 16 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti ve zirvede hata yapmadı.

2Thiam ve Valencia yazdı

Thiam ve Valencia yazdı

Sarı Lacivertliler Thiam ve Valencia'nın golleriyle karşılaşmadan galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golü Borini'den geldi. Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 51'e yükseltti.

3Altay kalesinde devleşiyor

Altay kalesinde devleşiyor

Fenerbahçe'nin geçen sezon Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Altay Bayındır, yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşmeye devam ediyor.

4Büyük pay sahibi

Büyük pay sahibi

Genç yaşında Fenerbahçe kalesini devralan Altay Bayındır, bu sezon gösterdiği performansla sarı-lacivertli takımın zirve ortağı olmasında büyük sahibi oldu.

5Talipleri artıyor

Talipleri artıyor

22 yaşındaki file bekçisi, Fatih Karagümrük karşısında da ikinci yarıdaki 4 müthiş kurtarışıyla galibiyeti koruyan isim oldu. Bu sezon müthiş bir form grafiği yakalayan ve Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken Altay'ın talipleri artıyor.

6Elmas ve Muriqiden sonra...

Elmas ve Muriqi'den sonra...

Son dönemde Eljif Elmas ve Vedat Muriqi'nin satışlarıyla ciddi transfer geliri elde eden sarı lacivertli yönetim ise şu aşamada Altay Bayındır'ın satışına sıcak bakmıyor.

7Değeri 11 milyon euroya çıktı

Değeri 11 milyon euro'ya çıktı

Başta İngiltere olmak üzere Avrupa'dan birçok kulübün scoutları tarafından takip edilen Altay'ın Transfermarkt'taki piyasa değeri şimdiden 11 milyon euro'ya ulaştı.

8Sezon sonu teklif yağabilir

Sezon sonu teklif yağabilir

2023'e kadar sözleşmesi bulunan Bayındır'ı bu performansını sürdürmesi halinde Fenerbahçe'nin elinde tutmakta zorlanacağı ifade edilirken, sezon sonu birçok transfer teklifi gelebileceği belirtiliyor.

9Beklenti 20 milyon euro

Beklenti 20 milyon euro

Altay Bayındır'ı 1.5 milyon euroya transfer eden Fenerbahçe'nin 20 milyon eurodan düşük tekliflere sıcak bakması da beklenmiyor

10Şampiyonluk ve EURO 2020de yer almak istiyor

Şampiyonluk ve EURO 2020'de yer almak istiyor

Avrupa'da birçok takımın mercek altına aldığı Altay Bayındır ise sarı lacivertlilerde şampiyonluk yaşamak ve EURO 2020'de milli takım kadrosunda yer almak istiyor.

11Altay: Premier Lig sevdiğim bir lig

Altay: Premier Lig sevdiğim bir lig

Kariyerinde hep kısa vadeli planlar yaptığını dile getiren Altay, Avrupa'da futbol oynama hayaline ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı; "Bu soruya bugünün şartları içinde cevap verebilirim ama yarın gideceğimiz durum farklı şartları önünüze getirebilir. Mesela şu anda Premier Lig hızlı, çabuk oynanan, sert ve agresif bir lig. Benim sevdiğim bir lig. Maçlarını izlerim. Bu şu anda böyle. Ama bu süreç devam edecek diye bir şey yok. O anki şartlar ne gerektiriyorsa, gitmem gerekiyorsa giderim, kalmam gerekiyorsa kalırım. Şu an benim için düşünce yapıma, futboluma neresi uygun, nerede kendimi geliştirebilirim bunu düşünerek bir karar verebilirim. Bu izleyebileceğim bir yol olur. Ama şu an, 'Şuraya gitmek istiyorum, şu takımda oynamak istiyorum' demem; şu anki şartlarla söyleyeceğim bir şey olur. O zaman geldiğinde değerlendirip, sonucu hep beraber görürüz."

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