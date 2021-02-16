• 16 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika - Fenerbahçeli yıldıza sezon sonu teklif yağmuru! Vedat Muriqi ve Eljif Elmas'tan sonra...
Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü. Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertli takımda sürpriz transfer gelişmesi yaşanıyor. Vedat Muriqi ve Eljif Elmas'ı rekor bedelle satan Fenerbahçe bir yıldızını daha Avrupa'ya gönderebilir.
• 16 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti ve zirvede hata yapmadı.
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Altay kalesinde devleşiyor
Fenerbahçe'nin geçen sezon Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Altay Bayındır, yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşmeye devam ediyor.
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Elmas ve Muriqi'den sonra...
Son dönemde Eljif Elmas ve Vedat Muriqi'nin satışlarıyla ciddi transfer geliri elde eden sarı lacivertli yönetim ise şu aşamada Altay Bayındır'ın satışına sıcak bakmıyor.
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Altay: Premier Lig sevdiğim bir lig
Kariyerinde hep kısa vadeli planlar yaptığını dile getiren Altay, Avrupa'da futbol oynama hayaline ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı; "Bu soruya bugünün şartları içinde cevap verebilirim ama yarın gideceğimiz durum farklı şartları önünüze getirebilir. Mesela şu anda Premier Lig hızlı, çabuk oynanan, sert ve agresif bir lig. Benim sevdiğim bir lig. Maçlarını izlerim. Bu şu anda böyle. Ama bu süreç devam edecek diye bir şey yok. O anki şartlar ne gerektiriyorsa, gitmem gerekiyorsa giderim, kalmam gerekiyorsa kalırım. Şu an benim için düşünce yapıma, futboluma neresi uygun, nerede kendimi geliştirebilirim bunu düşünerek bir karar verebilirim. Bu izleyebileceğim bir yol olur. Ama şu an, 'Şuraya gitmek istiyorum, şu takımda oynamak istiyorum' demem; şu anki şartlarla söyleyeceğim bir şey olur. O zaman geldiğinde değerlendirip, sonucu hep beraber görürüz."
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