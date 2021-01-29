• 29 Ocak 2021 - 19:08 • Son Güncelleme:
Son dakika - Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci pazarlığı! Göksel Gümüşdağ'dan ilk açıklama...
Transferin en çok konuşulan ismi İrfan Can Kahveci konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Fenerbahçe ve Başakşehir arasındaki pazarlıklar sürüyor. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz" dedi.
• 29 Ocak 2021 - 19:08 • Son Güncelleme:
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Cengiz Malgır - Skorer ÖZEL
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ arasında pazarlıkta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki kulüp binasındaki görüşmeye Ali Koç, Göksel Gümüşdağ, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt katıldı.
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"Galatasaray yeni bir teklif yapmadı"
Galatasaray'ın yeni bir teklif yapmadığını kaydeden Göksel Gümüşdağ, "Galatasaray en son teklifinin üzerine yeni bir teklif yapmadı. Öncelikle bizim hoca durumumuz var, onu netleştirmemiz gerekiyor. İki takım da çok istekli. Galatasaray da Fenerbahçe de İrfan Can'ı çok istiyor" diyerek sözlerini noktaladı.
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