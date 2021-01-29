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• 29 Ocak 2021 - 19:08 • Son Güncelleme:

Son dakika - Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci pazarlığı! Göksel Gümüşdağ'dan ilk açıklama...

Transferin en çok konuşulan ismi İrfan Can Kahveci konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Fenerbahçe ve Başakşehir arasındaki pazarlıklar sürüyor. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz" dedi.

• 29 Ocak 2021 - 19:08 • Son Güncelleme:
1Cengiz Malgır - Skorer ÖZEL
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Cengiz Malgır - Skorer ÖZEL

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ arasında pazarlıkta sıcak gelişmeler yaşanıyor.  Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki kulüp binasındaki görüşmeye Ali Koç, Göksel Gümüşdağ, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt katıldı.

2Görünmemek için VIP kullanıldı

Görünmemek için VIP kullanıldı

Öğle saatlerinden itibaren çok sayıda gazeteci ve yılın pazarlığını bekledi. Fenerbahçeli yöneticiler ana kapıyı kullanmadı. Ali koç ve Emre Belözoğlu Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda görünmemek için VIP girişini kullandı.

3Deniz Türüç ve Cisse teklifi

Deniz Türüç ve Cisse teklifi

İrfan Can için sarı lacivertli kulübün ilk teklifi; kiralık oynayan Deniz Türüç'ün Başakşehir'de devam etmesi ve Cisse'nin de turuncu lacivertli kulübe verilmesi oldu.

4Alternatif teklif

Alternatif teklif

Bu iki oyuncunun yanı sıra 4 milyon Euro + başarı bonusu teklif edildi. Masada alternatif tekliflerin de konuşulacağı öğrenilirken sadece Deniz Türüç + 6.5 milyon Euro da Fenerbahçe'nin teklif paketleri arasında yer aldı.

5Başakşehir peşin para hedefinde

Başakşehir peşin para hedefinde

Başakşehir yönetimi, İrfan Can için öncelikli olarak yüksek rakam ve peşin para alma hedefinde. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da katıldığı görüşme sona erdi

6Gümüşdağdan açıklama

Gümüşdağ'dan açıklama

Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe ile gerçekleştirdikleri İrfan Can Kahveci görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

7F.Bahçe ile bir daha görüşeceğiz

"F.Bahçe ile bir daha görüşeceğiz"

Görüşmenin tamamlandığını aktaran Gümüşdağ, "Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz" dedi.

8Galatasaray yeni bir teklif yapmadı

"Galatasaray yeni bir teklif yapmadı"

Galatasaray'ın yeni bir teklif yapmadığını kaydeden Göksel Gümüşdağ, "Galatasaray en son teklifinin üzerine yeni bir teklif yapmadı. Öncelikle bizim hoca durumumuz var, onu netleştirmemiz gerekiyor. İki takım da çok istekli. Galatasaray da Fenerbahçe de İrfan Can'ı çok istiyor" diyerek sözlerini noktaladı.

9G.Saraydan 4 milyon + sonraki satıştan yüzde 50 pay

G.Saray'dan 4 milyon + sonraki satıştan yüzde 50 pay

Galatasaray, İrfan Can Kahveci için 4 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay önerdi. Bunu riskli gören ve "Ya satılmazsa"nın hesabını yapan Başakşehir yönetimi, hiç düşünmeden bu teklifi kabul etmedi.

10Başakşehirden seçenek

Başakşehir'den seçenek

Galatasaray, 3 gün sonra teklifi 5 milyon Euro'ya çıkardı ve yine yüzde 50 pay önerdi. Başakşehir yönetimi ise Galatasaray Kulübü'ne 3 seçenek sundu Bunlar; 10 milyon Euro + Emre Kılınç, 12 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay ve Takassız ve paysız 14 milyon euro

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