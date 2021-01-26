• 26 Ocak 2021 - 20:39 • Son Güncelleme:
Son dakika | Galatasaray bir transferi daha bitirdi! İstanbul'a imzaya geliyor...
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in talimatı üzerine harekete geçen yönetim bir bir transferlerde mutlu sona ulaşıyor. Sarı-kırmızılılar Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nun ardından yıldız oyuncu ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...
• 26 Ocak 2021 - 20:39 • Son Güncelleme:
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Onyekuru imzayı attı...
Galatasaray'da Ocak ayı transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Henry Onyekuru'yu yeniden renklere katarak taraftarlarını mutlu etmişti.
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