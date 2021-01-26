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• 26 Ocak 2021 - 20:39 • Son Güncelleme:

Son dakika | Galatasaray bir transferi daha bitirdi! İstanbul'a imzaya geliyor...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in talimatı üzerine harekete geçen yönetim bir bir transferlerde mutlu sona ulaşıyor. Sarı-kırmızılılar Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nun ardından yıldız oyuncu ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

• 26 Ocak 2021 - 20:39 • Son Güncelleme:
1Onyekuru imzayı attı...
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Onyekuru imzayı attı...

Galatasaray'da Ocak ayı transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Henry Onyekuru'yu yeniden renklere katarak taraftarlarını mutlu etmişti.

2Halil Dervişoğlu kiralandı

Halil Dervişoğlu kiralandı

Brentford forması giyen ve gelecek vaat eden milli futbolcu Halil Dervişoğlu da sezon sonuna kadar kiralandı.

3Terim istediği 3. yıldız da tamam

Terim istediği 3. yıldız da tamam

İki oyuncunun ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yönetime ismini verdiği yıldızın transferinde de mutlu sona ulaşıldı.

4Mostafa Mohamed tamam

Mostafa Mohamed tamam

A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, uzun zamandır markaja aldığı Mostafa Mohamed'in kulübü ile anlaşmaya vardı.

5İstanbula gelerek sözleşme imzalayacak

İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacak

Mısırlı oyuncunun perşembe günü İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

61.5 yıllığına kiralık...

1.5 yıllığına kiralık...

Galatasaray'ın takımının Afrika Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmayan yıldız futbolcuyu 1.5 yıllık kiralık olarak kadrosuna katacağı ve Zamalek'e 2 milyon dolar ödeyeceği belirtildi.

7Fenerbahçenin de radarındaydı...

Fenerbahçe'nin de radarındaydı...

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin Mostafa Mohamed için Zamalek'e 2.5 milyon euroluk bir teklif sunduğu, fakat 3-4 milyon euro seviyelerinde teklif beklediği aktarılan kulübünün reddettiği iddia edilmişti.

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