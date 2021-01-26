Son dakika | Galatasaray bir transferi daha bitirdi! İstanbul'a imzaya geliyor...

Fenerbahçe'nin de radarındaydı... Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin Mostafa Mohamed için Zamalek'e 2.5 milyon euroluk bir teklif sunduğu, fakat 3-4 milyon euro seviyelerinde teklif beklediği aktarılan kulübünün reddettiği iddia edilmişti.