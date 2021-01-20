Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim maç sonu bombayı patlattı! Arda Turan'ın yeni görevi...

'TRANSFERDE EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ' Transfer konusunda da flaş açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Transferde daha 10 günümüz var. Umuyorum ki yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Liste de verdik, isimleri de saydık... Olmazsa da oturup ağlayacak değiliz. Olursa çok iyi olur, olmazsa da dünyanın sonu değil." ifadelerini kullandı.