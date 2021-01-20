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• 20 Ocak 2021 - 22:20 • Son Güncelleme:

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim maç sonu bombayı patlattı! Arda Turan'ın yeni görevi...

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Denizlispor'u 6-1'lik farklı skorla mağlup ederek zirve takibin sürdürdü. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu.

• 20 Ocak 2021 - 22:20 • Son Güncelleme:
1TERİM BOMBAYI PATLATTI
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TERİM BOMBAYI PATLATTI

Galatasaray'ın Denizlispor'u 6-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Fatih Terim, Arda Turan hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

2G.SARAY HIZLI BAŞLADI

G.SARAY HIZLI BAŞLADI

Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Denizlispor'u 6-1 mağlup eden Galatasaray, zirve takibini sürdürdü. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8. dakikada Emre Akbaba'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran ev sahibi takım, 17. dakikada Sofiane Feghouli'nin kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarının uzatma dakikalarında Ryan Donk'un attığı golle devre arasına 3-1 önde girdi.

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İKİNCİ YARIDA GOLLER ÜST ÜSTE GELDİ

İkinci yarıya iyi başlayan Yukatel Denizlispor, 48. dakikada Veton Tusha'nın golüyle fark 2'ye indirirken, Galatasaray'ın maçı koparması uzun sürmedi. Mücadelenin 60. dakikasında Muhammed Özkal'ın kendi kalesine attığı golle 4-1 üstünlük kuran Galatasaray, 64. dakikada da Younes Belhanda'nın golüyle farkı 4'e çıkardı. Kalan bölümde rakibine gol şansı vermeyen sarı-kırmızı ekip, 90 2. dakikada Jesse Sekidika'nın attığı golle sahadan 6-1'lik farklı bir skorla galip ayrıldı.

4MAÇ FAZLASIYLA PUAN FARKI 2YE İNDİ

MAÇ FAZLASIYLA PUAN FARKI 2'YE İNDİ

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 19. maçında 11. galibiyetini aldı. Ligde 3 de beraberliği bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 36'ya çıkardı ve üçüncülüğe yükseldi. Ligde 19. haftadaki derbide Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray, zirve takibini devam ettirdi. Sarı-kırmızılı ekip, lider Beşiktaş ve averajla ikinci Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 2'ye indirdi.

5MUSLERA AYLAR SONRA GERİ DÖNDÜ

MUSLERA AYLAR SONRA GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'ın Yukatel Denizlispor ile oynadığı Süper Lig 20'nci hafta müsabakasında sarı kırmızılı takımın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, 220 gün sonra sahalara döndü.

6TERİMDEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

TERİM'DEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor'u 6-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.

7ARDADAN MUSLERAYA JEST

ARDA'DAN MUSLERA'YA JEST

Arda Turan'ın çok iyi oynadığını da vurgulayan Fatih Terim, "Bugün ayrıca sevindirici olan bir şey 3 puanla beraber Muslera'nın dönüşü. Arda'nın ona önemli bir jest yaparak takım kaptanlığı bandını, arkadaşlarının içinde vermesi. Arda da bizim için önemli bir oyuncu. Gerek saha içinde, gerek saha dışında." şeklinde konuştu.

8BAŞKA GÖREVLERİ YAPABİLECEK KAPASİTEDE

'BAŞKA GÖREVLERİ YAPABİLECEK KAPASİTEDE'

Fatih Terim, Arda Turan gelecekte Galatasaray'da farklı görevler alabileceğini ifade ederken, " Hakikaten müthiş bir Arda izliyorum. Çok da seviniyorum. Yani, Galatasaray kendi evladını kazanırken sadece futbolcu olarak kazanmadı. Bundan sonra Galatasaray tarihinde başka görevleri çok rahat yapabilecek kapasitede bir Arda olduğu için seviniyorum." dedi.

9TRANSFERDE EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

'TRANSFERDE EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ'

Transfer konusunda da flaş açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Transferde daha 10 günümüz var. Umuyorum ki yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Liste de verdik, isimleri de saydık... Olmazsa da oturup ağlayacak değiliz. Olursa çok iyi olur, olmazsa da dünyanın sonu değil." ifadelerini kullandı.

10MUSLERA HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELDİ

'MUSLERA HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELDİ'

Fatih Terim, Muslera'nın geri dönüşü hakkında, "Muslera, her şeyin üstesinden geldi. Bizim en büyük özelliğimiz, ihtiyacı olan kim olursa olsun, onu sevgiyle tedavi edebilmek." şeklinde konuştu.

11HİÇBİR ZAMAN EKSİK DEĞİLİZ

'HİÇBİR ZAMAN EKSİK DEĞİLİZ'

Fatih Terim sözlerini şöyle sürdürdü: Eksikliklerden bahsetmedik. Hiçbir zaman eksiklerden bahsetmedim. Öngörülemeyen sakatlıkları belirttim. Hiçbir zaman eksik değiliz. Birçok şeyle boğuşan Denizlispor'un farklı mağlubiyeti, çok da teknik analiz yapacak değilim. Kolay değil, kimsenin işi kolay değil. Farklı galibiyetlerden sonra anlatmak kolaydır ama teknik analize girmeyeceğim.

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