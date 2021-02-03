• 03 Şubat 2021 - 12:42 • Son Güncelleme:
Son dakika Galatasaray haberleri: Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'dan tarihi hamle!
Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray, üst üste 4. galibiyetini alarak zirveye iyice yaklaştı. Hafta sonu Fenerbahçe'yi mağlup ederek ezeli rakibi ile puanını eşitlemeyi hedefleyen Aslan'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, gelecek yıl için ilk hamlesini yaptı. İşte detaylar...
• 03 Şubat 2021 - 12:42 • Son Güncelleme:
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'G.SARAY BENİM AİLEM'
Kariyerine Galatasaray forması altında son vermek isteyen ve futbol hayatından sonra da İstanbul'da kalarak Galatasaray'a hizmet etmeyi hedefleyen Muslera, "Galatasaray benim ailem ve sadece futbol oynarken değil futbol kariyerimden sonra da Galatasaray çatısı altında olmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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