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• 03 Şubat 2021 - 12:42 • Son Güncelleme:

Son dakika Galatasaray haberleri: Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'dan tarihi hamle!

Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray, üst üste 4. galibiyetini alarak zirveye iyice yaklaştı. Hafta sonu Fenerbahçe'yi mağlup ederek ezeli rakibi ile puanını eşitlemeyi hedefleyen Aslan'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, gelecek yıl için ilk hamlesini yaptı. İşte detaylar...

• 03 Şubat 2021 - 12:42 • Son Güncelleme:
1G.SARAYDA YÜZLER GÜLÜYOR
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G.SARAY'DA YÜZLER GÜLÜYOR

Süper Lig'in ikinci yarısına tıpkı sezon başında olduğu gibi galibiyetlerle başlayan Galatasaray'da yüzler gülüyor.

2YENİ TRANSFERLER KATKI YAPMAYA BAŞLADI

YENİ TRANSFERLER KATKI YAPMAYA BAŞLADI

Transferde nokta atışlar yapan Aslan'da, yeni transferler Onyekuru ve Mostafa Mohamed skora katkı yapmaya başladı.

3MUSLERA GERİ DÖNDÜ

MUSLERA GERİ DÖNDÜ

Sarı-kırmızılılarda Muslera'nın da takıma dönmesiyle galibiyet serisine başlanırken, Uruguaylı yıldız 4 maçta yalnızca 2 gol yedi.

4KARİYERİNİ G.SARAYDA NOKTALAMAK İSTİYOR

KARİYERİNİ G.SARAY'DA NOKTALAMAK İSTİYOR

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fernando Muslera, kariyerini sarı-kırmızı forma altında noktalamak istiyor.

5GÖRÜŞMELER BAŞLADI

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Muslera ile yeni sözleşme görüşmelerine başlayan Galatasaray Yönetimi, 34 yaşındaki Uruguaylı kaleciye 1+1 yıllık yeni sözleşme önerdi.

6ANLAŞMA ZEMİNİ ARIYOR

ANLAŞMA ZEMİNİ ARIYOR

Galatasaray ile sözleşme görüşmelerini sürdüren Muslera'nın menajeri Daniel Fonseca, mali şartlarda anlaşma zemini arıyor.

72 MİLYON EURO

2 MİLYON EURO

Galatasaray'dan yıllık 3.5 milyon euro garanti maaş alan ve yönetimin talebi sonrasında maaşında 500 bin euro indirime giden Muslera'ya 2 milyon euro seviyesinde yeni sözleşme öneren sarı-kırmızılı yönetim, Uruguaylı file bekçisinin menajerinden gelecek olan cevabı bekliyor.

8G.SARAY BENİM AİLEM

'G.SARAY BENİM AİLEM'

Kariyerine Galatasaray forması altında son vermek isteyen ve futbol hayatından sonra da İstanbul'da kalarak Galatasaray'a hizmet etmeyi hedefleyen Muslera, "Galatasaray benim ailem ve sadece futbol oynarken değil futbol kariyerimden sonra da Galatasaray çatısı altında olmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

9TERİM: G.SARAYIN BÜYÜK BİR DEĞERİ

TERİM: G.SARAY'IN BÜYÜK BİR DEĞERİ

Galatasaray teknik direkörü Fatih Terim de Muslera'nın sona eren sözleşmesi hakkında, "Muslera, Galatasaray'ın büyük bir değeri ve sadece saha içerisinde değil saha dışında da Galatasaray değerlerini temsil eden biri.

1014 KUPA KAZANDI

14 KUPA KAZANDI

10 sezondan bu yana Galatasaray forması giyen Muslera, sarı-kırmızılı takımda 5'i Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere 14 kupa kazandı.

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