Son dakika Galatasaray haberleri: Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'dan tarihi hamle!

'G.SARAY BENİM AİLEM' Kariyerine Galatasaray forması altında son vermek isteyen ve futbol hayatından sonra da İstanbul'da kalarak Galatasaray'a hizmet etmeyi hedefleyen Muslera, "Galatasaray benim ailem ve sadece futbol oynarken değil futbol kariyerimden sonra da Galatasaray çatısı altında olmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.