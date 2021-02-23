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• 23 Şubat 2021 - 10:17 • Son Güncelleme:

Son dakika Galatasaray haberleri: Taylan Antalyalı'dan transfer açıklaması!

Galatasaray'ın başarısında büyük pay sahibi olan Taylan Antalyalı, performansıyla dev kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Özellikle İtalyan takımlarının radarında olan başarılı oyuncu, kendisi hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi..

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• 23 Şubat 2021 - 10:17 • Son Güncelleme:
1AVRUPANIN İLGİSİNİ ÇEKTİ
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AVRUPA'NIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Galatasaray'ın bu sezon en başarılı futbolcuları arasında başı çeken Taylan Antalyalı çalışmasının karşılığını aldı. Son iki maçta yedek kalmasına karşın orta sahada sergilediği etkili futbolu ile Avrupa takımlarının da ilgisini çekti.

2İTALYAN TAKIMLARI PEŞİNDE

İTALYAN TAKIMLARI PEŞİNDE

Özellikle de İtalyan takımlarının... Milan, Atalanta, Sassuolo ve Monza'nın scout ekiplerinin, 26 yaşındaki futbolcuya takibe aldığı belirtilirken kalan haftalarda performansında bir değişiklik olmazsa bu takımların sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi.

3FORMASINA KAVUŞMAYI BEKLİYOR

FORMASINA KAVUŞMAYI BEKLİYOR

Terim, hem dinlendirmek hem de kasığındaki ağrı nedeniyle Taylan'ı kulübeye çekerken yıldız, yeniden formasına kavuşmayı dört gözle bekliyor.

4TAYLAN ANTALYALIDAN TRANSFER AÇIKLAMASI

TAYLAN ANTALYALI'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Takımın başarısından başka bir şey düşünmediğini belirten Taylan, "Çok çalışıp yeniden formayı kapacağım" derken, İtalyan kulüplerinin ilgisi içinse, "İstenmek güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

5AVRUPA HAYALİM VAR

"AVRUPA HAYALİM VAR"

Taylan Antalyalı, "Tabii ki Avrupa'da oynama hayalim var. Ancak şu an sadece Galatasaray'ın başarısına ve şampiyonluğuna odaklanmış durumdayım" dedi.

628 MAÇTA FORMA GİYDİ

28 MAÇTA FORMA GİYDİ

Taylan Antalyalı bu sezon 28 maçta forma giyerken bunların 27'sinde ilk 11'de forma giydi. Orta sahada her yere yetişen ve rakiplerine adım attırmaya futbolcu ayrıca 1 gol, 2 asistlik de skor katkısı yaptı.

7G.SARAY DA FAVORİLERDEN

G.SARAY DA FAVORİLERDEN

Lıgde zirve mücadelesi devam ederken şampiyonluk oranları güncellendi. Alanya'yı deplasmanda yenerek liderliğini koruyan Galatasaray'ın oranı 2.90'dan 2.50'ye çekildi.

8FENERBAHÇENİN ORANI DÜŞTÜ

FENERBAHÇE'NİN ORANI DÜŞTÜ

Göztepe mağlubiyetiyle Galatasaray'ın 3 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'nin oranı ise 2.20'den 2.50'ye yükseltildi.

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