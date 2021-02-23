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• 23 Şubat 2021 - 10:17 • Son Güncelleme:
Son dakika Galatasaray haberleri: Taylan Antalyalı'dan transfer açıklaması!
Galatasaray'ın başarısında büyük pay sahibi olan Taylan Antalyalı, performansıyla dev kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Özellikle İtalyan takımlarının radarında olan başarılı oyuncu, kendisi hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi..
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• 23 Şubat 2021 - 10:17 • Son Güncelleme:
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AVRUPA'NIN İLGİSİNİ ÇEKTİ
Galatasaray'ın bu sezon en başarılı futbolcuları arasında başı çeken Taylan Antalyalı çalışmasının karşılığını aldı. Son iki maçta yedek kalmasına karşın orta sahada sergilediği etkili futbolu ile Avrupa takımlarının da ilgisini çekti.
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İTALYAN TAKIMLARI PEŞİNDE
Özellikle de İtalyan takımlarının... Milan, Atalanta, Sassuolo ve Monza'nın scout ekiplerinin, 26 yaşındaki futbolcuya takibe aldığı belirtilirken kalan haftalarda performansında bir değişiklik olmazsa bu takımların sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi.
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