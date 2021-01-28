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• 28 Ocak 2021 - 22:37 • Son Güncelleme:

Son dakika - Galatasaray İrfan Can'ın alternatifini buldu! Yıldız isimle anlaşma sağlandı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılı ekip yıldız ismin kulübüyle iletişime geçti. Öte yandan milli futbolcu Kaan Ayhan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

• 28 Ocak 2021 - 22:37 • Son Güncelleme:
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Galatasaray transferin son günlerinde temaslarını hızlandırdı ve Mostapha Mohamed konusunda son viraja girerken, sürpriz bir hamle için de resmi temaslarını gerçekleştirdi.

2İrfan Cana alternatif

İrfan Can'a alternatif

İrfan Can Kahveci için Başakşehir ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, orta sahada alternatif isimlerle de temaslarını sıklaştırdı.

3Gedson Fernandes için temasa geçildi

Gedson Fernandes için temasa geçildi

İtalyan basınından Alessio Alaimo'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, daha önce de temasa geçilen Benfica'nın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için bir kez daha iletişime geçti.

4Gelmeye hazır

Gelmeye hazır

22 yaşındaki orta saha ile tüm şartlarda anlaşmaya vardığı belirtilen Galatasaray'ın, kulübü Benfica ile de kiralık anlaşması üzerinde pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi.

5Satın alma opsiyonu 60 milyon euro

Satın alma opsiyonu 60 milyon euro

Portekiz futbolunun geleceği en parlak genç yeteneklerinden olan Fernandes için Benfica, Tottenham'a satın alma opsiyonunu 60 milyon euro olarak belirlemişti.

6Sadece 2 maçta oynadı

Sadece 2 maçta oynadı

Kiralık olarak Tottenham'da oynayan ancak fazla süre bulamayan Portekizli futbolcu, bu sezon sadece 2 maçta 153 dakika oynadı.

7Kaana 5 milyon euro bonservis

Kaan'a 5 milyon euro bonservis

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan için Sassuolo'ya farklı bir ödeme planıyla toplamda 5 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.

8Sassuolo sıcak bakıyor

Sassuolo sıcak bakıyor

Sassuolo Teknik Direktörü De Zerbi'nin "Takımda kalsa iyi olur" raporu vermesine rağmen İtalyan kulübünün yaz aylarında 2,5 milyon euroya transfer ettiği oyuncusunu 6 ayda yüzde 100 kar ederek satma fikrine sıcak baktığı ve ilerleyen zamanlarda yönetimin kesin bir karara varacağı kaydedildi.

9Luyindamanın satışı önemli

Luyindama'nın satışı önemli

Galatasaray'da son haftalarda düşük performansı ile eleştirilen Luyindama'nın satışının, Kaan Ayhan transferinde kritik rol oynadığı da kaydediliyor. İtalya'dan ve İngiltere'den talipleri olan Luyindama'nın gönderilmesi halinde sarı-kırmızılılar Kaan Ayhan transferini gerçekleştirileceği de vurgulanıyor.

10Kaan Ayhan: Türkiyeye dönmeyi isterim

Kaan Ayhan: "Türkiye'ye dönmeyi isterim"

Kaan Ayhan da geçtiğimiz günlerde yaptığı Twitch yayınında "Haberleri gördüm, bakalım ne zaman gelip alacaklar. Türkiye'ye dönmeyi isterim. Eşim de çok istiyor." ifadelerini kullanarak Türkiye'ye transfere sıcak baktığını gözler önüne sermişti.

1115 maçta oynadı

15 maçta oynadı

Sezon başında 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer olan Kaan Ayhan, bu sezon 15 maçta 709 dakika süre aldı.

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