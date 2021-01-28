• 28 Ocak 2021 - 22:37 • Son Güncelleme:
Son dakika - Galatasaray İrfan Can'ın alternatifini buldu! Yıldız isimle anlaşma sağlandı
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılı ekip yıldız ismin kulübüyle iletişime geçti. Öte yandan milli futbolcu Kaan Ayhan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
• 28 Ocak 2021 - 22:37 • Son Güncelleme:
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Galatasaray transferin son günlerinde temaslarını hızlandırdı ve Mostapha Mohamed konusunda son viraja girerken, sürpriz bir hamle için de resmi temaslarını gerçekleştirdi.
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Sassuolo sıcak bakıyor
Sassuolo Teknik Direktörü De Zerbi'nin "Takımda kalsa iyi olur" raporu vermesine rağmen İtalyan kulübünün yaz aylarında 2,5 milyon euroya transfer ettiği oyuncusunu 6 ayda yüzde 100 kar ederek satma fikrine sıcak baktığı ve ilerleyen zamanlarda yönetimin kesin bir karara varacağı kaydedildi.
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Luyindama'nın satışı önemli
Galatasaray'da son haftalarda düşük performansı ile eleştirilen Luyindama'nın satışının, Kaan Ayhan transferinde kritik rol oynadığı da kaydediliyor. İtalya'dan ve İngiltere'den talipleri olan Luyindama'nın gönderilmesi halinde sarı-kırmızılılar Kaan Ayhan transferini gerçekleştirileceği de vurgulanıyor.
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