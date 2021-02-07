• 07 Şubat 2021 - 11:49 • Son Güncelleme:
Son Dakika | Galatasaray maçı sonrasında olay sözleri ardından Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Böyle ortaya çıktı...
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrılan Fenerbahçe'de maç sonu fatura o isimlere kesildi. İşte detaylar...
• 07 Şubat 2021 - 11:49 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 23. hafta sonunda 48 puanla zirvenin sahibi olan Fenerbahçe, Galatasaray karşılaşmasına bu avantajını korumak için çıkmıştı.
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