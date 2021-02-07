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• 07 Şubat 2021 - 11:49 • Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray maçı sonrasında olay sözleri ardından Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Böyle ortaya çıktı...

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrılan Fenerbahçe'de maç sonu fatura o isimlere kesildi. İşte detaylar...

• 07 Şubat 2021 - 11:49 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 23. hafta sonunda 48 puanla zirvenin sahibi olan Fenerbahçe, Galatasaray karşılaşmasına bu avantajını korumak için çıkmıştı.

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Geçtiğimiz sezon uzun yıllar sonra Kadıköy'de Galatasaray'a yenilen Sarı Lacivertli camiada tüm gözler dünkü maçtaydı. Fatih Terim yönetimindeki sarı kırmızılılar, geçtiğimiz yılın ardından bu sezon da Kadıköy'den galibiyetle ayrıldı.

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Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed'in 54. dakikada attığı golle skor üstünlüğünü ele geçiren Galatasaray'a Fenerbahçe Ozan Tufan ile cevap verdi ancak VAR'dan gelen tavsiye kararı sonrasında pozisyon için ofsayt kararı verildi.

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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in de ilk derbi maçı olarak tarihe geçen karşılaşmada Sarı Lacivertlilerde hücum bölgesindeki oyuncuların performansı maça adeta damgasını vurdu.

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Karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Ömer Üründül, Fenerbahçe'de hücum futbolcularının etkisizliği hakkında konuştu.

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Ömer Üründül, "Fenerbahçe'de sezon başından beri vurguladığım bir konu var. Samatta, Valencia ve Thiam fizik açıdan çok yetersizler. Ligde bütün takımlarda santrfor var ama Fenerbahçe'de yok." sözlerini sarf etti.

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Pelkas ve Luiz Gustavo'nun yokluğunda orta sahada yaşanan sıkıntılar ile birlikte hücum bölgesindeki oyuncuların performansı teknik heyeti kara kara düşündürüyor.

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Sezon başında transfer edilen Kemal Ademi, Papiss Cisse, Mame Thiam, Valencia ve Samatta gibi isimlerin performansından memnun olmayan Fenerbahçe, devre arasında Ademi'yi Fatih Karagümrük'e kiralamıştı.

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Kasımpaşa'dan sezon başında transfer edilen Mame Thiam zaman zaman gösterdiği iyi performansla dikkatleri çekerken, Cisse, Samatta ve Valencia genel olarak sarı lacivertlilerde vasatı aşamayan futbolcular arasında yer aldı.

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Yeni transferlerle takımı adeta baştan kuran Fenerbahçe'de hücum oyuncularının verimsizliği Sarı Lacivertlileri flaş bir karara itti. Sezon ortasında da tekliflerin gelmesi halinde gönderilmesi düşünülen oyuncular için sezon sonunda takımdan ayrılma kararı bu kez kesinleşti.

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Alanyaspor forması giydiği dönemde Süper Lig'de başarılı bir performans sergileyen Papiss Cisse'nin ceza sahası içerisinde bir türlü bekleneneni verememesi nedeniyle alınan karar oyuncunun sezon sonu kesin olarak gönderilmesi yönünde oldu.

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Karagümrük'e kiralanan Kemal Ademi, sezon başında geri döndüğünde tekrar kiralama ya da bonservisiyle başka bir takıma gönderme seçeneği Fenerbahçe tarafından ciddi şekilde düşülürken, Samatta transferinde işler biraz karışık durumda.

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Sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer edilen futbolcu, Fenerbahçe'ye 4 yıllık imza atmıştı.

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4 yıllık süre boyunca Samatta için Aston Villa kulübüne 6 milyon euro ve bonuslar ödeyecek olan Fenerbahçe, oyuncunun sezon sonunda kadar gösterdiği performans neticesinde nihai kararını verecek.

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