Son dakika - Galatasaray 'maden' buldu! Avrupa'ya transfer...

HENRY ONYEKURU (23) Devre arasında Galatasaray’a transfer olan Nijeryalı hücum oyuncusu Gaziantep’te galibiyeti getiren golleri attı. Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında ise penaltı kazandırdı. 4 milyon 350 bin euroluk satın alma opsiyonu kullanılacak gibi gözüküyor. 23 yaşında olması ise ilerde para kazandırarak transfer olması için büyük avantaj.