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• 16 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika - Galatasaray 'maden' buldu! Avrupa'ya transfer...

Galatasaray’ın Kasımpaşa maçında parlayan cevherleri, teknik direktör Fatih Terim’e, “İşte Galatasaray’ın geleceği” dedirtti. Sarı-kırmızılı futbolculardan piyasa beklentisi çok büyük...

• 16 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Galatasaray’da proje ve yatırım olarak düşünülen isimler birer birer parlarken, Kasımpaşa maçının yıldızı Kerem Aktürkoğlu’nun performansı da bunlara eklendi.

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Sezon başında ortaya çıkan Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan’ın ardından, teknik direktör Fatih Terim’in son projesi olarak sunulan Kerem’in de iyi iş yapması, tecrübeli teknik adama, “İşte Galatasaray’ın geleceği” dedirtti. Türk futbolcular dışında, gelir gelmez, “Ben çok iyi futbolcuyum” dercesine topa giren Henry Onyekuru, yine takıma katılır katılmaz, “İyi ki transfer etmişiz” dedirtirken, Mustafa Muhammed ile ekipte yer alan Marcao, Luyindama gibi isimler de, “Florya madeni”nden nadide parçalar çıkacağını ve bunların büyük paralar kazandıracağını gösterdi. İşte bu madenin cevherleri:

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MUSTAFA MUHAMMED (23)

Mısırlı forvet, 4. maçında 4 gol atarken, her maç ayrı ayrı yeteneklerini gösteriyor. 23 yaşındaki oyuncunun bu şekilde devam etmesi durumunda astronomik rakamlara satılması sürpriz olmayacak.

4KEREM AKTÜRKOĞLU (22)

KEREM AKTÜRKOĞLU (22)

Fatih Terim’in yeni gözbebeği... Taraftarın “Ribery” lakabını taktığı genç futbolcu, 3. Lig’den gelmesine rağmen büyük takımda oynama kabiliyetine sahip... 1-2 yıl içinde büyük rakamlara Avrupa’ya transfer olacağı tahmin ediliyor.

5MARCAO (24)

MARCAO (24)

Brezilyalı stoperin son dönemde inişli çıkışlı performansı olsa da potansiyeli herkesi umutlandırıyor. Yine bir scout transferi olan Brezilyalı stoperden Galatasaray, 15-20 milyon euro bandında bir gelir bekliyor.

6OĞULCAN ÇAĞLAYAN (24)

OĞULCAN ÇAĞLAYAN (24)

Galatasaray formasıyla kendini kısa sürede geliştirdi. Verilen şansları iyi kullandı ve takım içerisinde çok seviliyor. Oyun stili Burak Yılmaz’a benzetilen Oğulcan’ın gelişime açık olması teknik kadroyu umutlandırıyor.

7HENRY ONYEKURU (23)

HENRY ONYEKURU (23)

Devre arasında Galatasaray’a transfer olan Nijeryalı hücum oyuncusu Gaziantep’te galibiyeti getiren golleri attı. Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında ise penaltı kazandırdı. 4 milyon 350 bin euroluk satın alma opsiyonu kullanılacak gibi gözüküyor. 23 yaşında olması ise ilerde para kazandırarak transfer olması için büyük avantaj.

8EMRE KILINÇ (26)

EMRE KILINÇ (26)

Terim’in en güvendiği isimler arasında yer alıyor. Üzerine koyarak gitmesi durumunda Avrupa’ya transfer yapabilecek isimler arasında gösteriliyor.

9TAYLAN ANTALYALI (26)

TAYLAN ANTALYALI (26)

Sezonun flaş ismi bu çizgisini sürdürürse yaz döneminde Avrupa piyasasına girecek gibi görünüyor. Avrupa Şampiyonası ise 26 yaşındaki futbolcunun değerini katlayabilir.

10LUYINDAMA (26)

LUYINDAMA (26)

Demokratik Kongolu stoper, bu sezon eski çizgisinden uzak ama yine de beklenti onunla ilgili çok büyük. Galatasaray’ın yaz döneminde satabileceği isimler arasında yer alıyor.

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