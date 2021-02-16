• 16 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika - Galatasaray 'maden' buldu! Avrupa'ya transfer...
Galatasaray’ın Kasımpaşa maçında parlayan cevherleri, teknik direktör Fatih Terim’e, “İşte Galatasaray’ın geleceği” dedirtti. Sarı-kırmızılı futbolculardan piyasa beklentisi çok büyük...
• 16 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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NEVZAT DİNDAR
Galatasaray’da proje ve yatırım olarak düşünülen isimler birer birer parlarken, Kasımpaşa maçının yıldızı Kerem Aktürkoğlu’nun performansı da bunlara eklendi.
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Sezon başında ortaya çıkan Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan’ın ardından, teknik direktör Fatih Terim’in son projesi olarak sunulan Kerem’in de iyi iş yapması, tecrübeli teknik adama, “İşte Galatasaray’ın geleceği” dedirtti. Türk futbolcular dışında, gelir gelmez, “Ben çok iyi futbolcuyum” dercesine topa giren Henry Onyekuru, yine takıma katılır katılmaz, “İyi ki transfer etmişiz” dedirtirken, Mustafa Muhammed ile ekipte yer alan Marcao, Luyindama gibi isimler de, “Florya madeni”nden nadide parçalar çıkacağını ve bunların büyük paralar kazandıracağını gösterdi. İşte bu madenin cevherleri:
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HENRY ONYEKURU (23)
Devre arasında Galatasaray’a transfer olan Nijeryalı hücum oyuncusu Gaziantep’te galibiyeti getiren golleri attı. Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında ise penaltı kazandırdı. 4 milyon 350 bin euroluk satın alma opsiyonu kullanılacak gibi gözüküyor. 23 yaşında olması ise ilerde para kazandırarak transfer olması için büyük avantaj.
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