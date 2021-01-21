• 21 Ocak 2021 - 12:39 • Son Güncelleme:
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fatih Terim'i yıkan haber! Resmen açıklandı: Konu kapandı
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Fatih Terim'in transferini ısrarla istediği yıldız oyuncu için kulübünden açıklama geldi.
• 21 Ocak 2021 - 12:39 • Son Güncelleme:
Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler
Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler
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TERİM'İ YIKAN HABER
Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fatih Terim'in transfer listesindeki yıldız futbolcu için kulübünden resmi açıklama geldi.
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