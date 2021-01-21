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• 21 Ocak 2021 - 12:39 • Son Güncelleme:

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fatih Terim'i yıkan haber! Resmen açıklandı: Konu kapandı

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Fatih Terim'in transferini ısrarla istediği yıldız oyuncu için kulübünden açıklama geldi.

• 21 Ocak 2021 - 12:39 • Son Güncelleme:
Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler
Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler
1TERİMİ YIKAN HABER
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TERİM'İ YIKAN HABER

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fatih Terim'in transfer listesindeki yıldız futbolcu için kulübünden resmi açıklama geldi.

2İSTEDİĞİ OYUNCULARI AÇIKLAMIŞTI

İSTEDİĞİ OYUNCULARI AÇIKLAMIŞTI

Fatih Terim, Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından basın toplantısında transfer listesindeki isimleri bir bir açıklamıştı.

3KARİYERİNDE İLK KEZ YAPTI

KARİYERİNDE İLK KEZ YAPTI

Terim, "İrfan Can Kahveci, Onyekuru, Visca ve Mostafa Mohamed'i istiyoruz" açıklamasını yapmış ve kariyerinde ilk kez istediği isimleri basın toplantısında açıklamıştı.

4İRFAN CAN BİTMEK ÜZERE

İRFAN CAN BİTMEK ÜZERE

Fatih Terim'in ısrarla istediği İrfan Can Kahveci konusunda Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında görüşmeler sürüyor. Tarafların kısa süre içinde anlaşması bekleniyor.

5G.SARAYI ÇOK İSTİYOR

G.SARAY'I ÇOK İSTİYOR

İrfan Can Kahveci'nin de Galatasaray'da forma giymek istemesi transferin bitme aşamasına gelmesinde önemli rol oynadı.

6ONYEKURU KAPA BİLDİRİLECEK

ONYEKURU KAP'A BİLDİRİLECEK

Galatasaray'da İrfan Can Kahveci'nin ardından Onyekuru transferi de bitmek üzere. Monaco ile anlaşma noktasına gelen Galatasaray'ın Onyekuru'yu birkaç gün içinde KAP'a bildirmesi bekleniyor.

7MOSTAFANIN KULÜBÜ GERİ ADIM ATTI

MOSTAFA'NIN KULÜBÜ GERİ ADIM ATTI

Galatasaray’ın transfer hedefleri arasında yer alan ve ismi teknik direktör Fatih Terim tarafından dile getirilen Mostafa Mohamed için kulübü beklenmedik bir adım attı.

8ST. ETIENNE İLE ANLAŞAMADI

ST. ETIENNE İLE ANLAŞAMADI

St Etienne’in de talip olduğu futbolcu için Fransız ekibinin yöneticilerinin Zamalek yönetimini hedef alan açıklamalarının ardından Mısır Kulübü, St Etienne ile köprüleri atmıştı.

9ZEMALEK GERİ ADIM ATTI

ZEMALEK GERİ ADIM ATTI

Bu durum transferde sarı-kırmızılıların elini rahatlatacak bir gelişme olarak değerlendirilse de Zamalek beklenmedik bir adım attı.

10YENİDEN FORMASINA KAVUŞTU

YENİDEN FORMASINA KAVUŞTU

Kulübün genel direktörü Ashraf Qassem, dört maçtır oynatılmayan Mostafa’nın El Gounah maçıyla birlikte yeniden formasına kavuştuğuna dikkat çekti.

11KONU KAPANDI

'KONU KAPANDI'

Oyuncunun durumunu değerlendiren Qassem “Mustafa konusu tamamen kapanmıştır. Oyuncumuz idmanlarda çok istekli çalışıyor” diyerek futbolcunun takımda kalmaya yakın olduğunu dile getirdi.

12YENİ HAZIRLIK YAPILIYOR

YENİ HAZIRLIK YAPILIYOR

El Gounah maçında 63. dakikada oyuna giren golcü oyuncuyla ilgili yeni bir hazırlık yapıldığı da ortaya çıktı.

1311DE YER ALACAK

11'DE YER ALACAK

Teknik ekibin 23 yaşındaki forveti cumartesi günü Aswan ile oynayacakları maçta ilk 11’de oynatmayı düşündüğü ve oyuncuyu bu doğrultuda hazırladıkları ortaya çıktı.

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