• 28 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mostafa Mohamed gerçekleri ortaya çıktı! Diagne ve dünyaca ünlü bir golcü daha...
Transferde Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu renklerine katan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte teknik direktör Fatih Terim'in düşünmediği futbolcuyla yollar ayrılıyor. Galatasaray uzun zamandır peşinden koştuğu oyuncunun transferini bitiriyor. Sarı Kırmızılılar dünyaca ünlü ismi alternatif olarak listede tutuyor. İşte detaylar...
• 28 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Nevzat Dindar
Nevzat Dindar
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Transfer atağı sürüyor...
Ara transfer döneminde Henry Onyekuru ile Halil Dervişoğlu'nu renklerine katan Galatasaray'da transfer atağı sürüyor. Diagne ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Mostafa Mohamed'i de bitirmek üzere. Galatasaray dünyaca ünlü golcünün de transferinde son aşamaya geldi. İşte detaylar...
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Kaynak arayışı
Futbolcusunu Galatasaray’a vermek isteyen Zamalek Yönetimi’nin, peşinat konusunda sergileyeceği tavra göre durumun netleşeceği belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetim, nakit sorununu çözmek için kaynak arayışına girerken, en kötü olasılıkla Zamalek’e peşinat konusunda fiyat arttırılıp yeni bir teklif sunacak.
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1 milyon euroya kiralık
Senegalli futbolcusu kendisine teklif getiren West Bromwich Albion’la anlaşma sağladı. Galatasaray ile İngiliz ekibi arasında da, oyuncunun 1 milyon euroya kiralanması konusunda orta yolun bulunduğu ancak Mostafa Mohamed’in transferinden sonra bu işin netlik kazanacağı belirtildi.
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