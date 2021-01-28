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• 28 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mostafa Mohamed için Zemalek'ten resmi açıklama!

Transferde Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu renklerine katan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte teknik direktör Fatih Terim'in düşünmediği Diagne ile yollarını ayırmaya karar veren Galatasaray, Mostafa Mohamed için Zemalek'ten aldığı cevapla adeta şoke girdi. Alternatif arayışlarına giren Galatasaray dünyaca ünlü yıldızla görüşmelere başladı.

• 28 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Nevzat Dindar
Nevzat Dindar
1Transfer atağı sürüyor
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Transfer atağı sürüyor

Ara transfer döneminde Henry Onyekuru ile Halil Dervişoğlu'nu renklerine katan Galatasaray'da transfer atağı sürüyor. Diagne ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Mostafa Mohamed için Zemalek'ten aldığı cevapla şoka girdi. Sarı Kırmızılılar bu gelişme üzerine dünyaca ünlü golcüyle görüşmelere başladı.

2Terim biletini kesti

Terim biletini kesti

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in takımda istemediği futbolcularla yol ayrımına gidiliyor.

3Diagnenin gidişi Mostafaya bağlı

Diagne'nin gidişi Mostafa'ya bağlı

Galatasaray’da Mostafa Mohamed transferinde kıran kırana pazarlık sürerken, West Bromwich ile anlaşan Mbaye Diagne’nin gidişine ancak bu futbolcunun gelmesi durumunda izin verilecek.

44.5 milyon dolar istiyorlar

4.5 milyon dolar istiyorlar

Mısır ekibi Zamalek’in yöneticileri, 23 yaşındaki forvetin bonservisinde 500 bin dolar indirime giderek, 4.5 milyon dolara oyuncuyu verebilecekleri ancak parayı da peşin istediklerinin altını çizdi.

5500 bin dolar peşinat verebiliriz

"500 bin dolar peşinat verebiliriz"

Galatasaray ise ancak 500 bin dolar peşinat verebileceğini iletti. Sarı-kırmızılılar kalan bölümü ise 2 taksitle bir yıl içinde ödeyebileceğini bildirdi.

6Kaynak arayışı

Kaynak arayışı

Futbolcusunu Galatasaray’a vermek isteyen Zamalek Yönetimi’nin, peşinat konusunda sergileyeceği tavra göre durumun netleşeceği belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetim, nakit sorununu çözmek için kaynak arayışına girerken, en kötü olasılıkla Zamalek’e peşinat konusunda fiyat arttırılıp yeni bir teklif sunacak.

7Şoke eden karar

Şoke eden karar

Galatasaray ve Zemalek arasında bu görüşmeler gerçekleşirken Mısır kulübünden Sarı Kırmızılıları şoke eden bir karar alındı.

8Mostafaya ceza

Mostafa'ya ceza

Zamalek kulübünü yöneten geçici komite, St. Etienne ve Galatasaray'dan resmi teklif almalarına rağmen oyuncunun Zemalek'te kalacağını ve Mohamed'e cezai işlem uygulanacağını açıkladı.

9Zemalekten resmi açıklama

Zemalek'ten resmi açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncunun St. Etienne kulübüne transferi reddedildi. Ayrıca Galatasaray'a transferine de izin verilmeyecek. Transfer görüşmeleri için antrenmanlara çıkmayan Mostafa Mohamed'e ceza verilecek." ifadeleri kullanıldı.

10Gözler Diagnenin gidişinde

Gözler Diagne'nin gidişinde

Galatasaray’da, bir taraftan Mostafa Mohamed’in gelişi beklenirken, diğer taraftan ise gözler Diagne’nin gidişinde...

111 milyon euroya kiralık

1 milyon euroya kiralık

Senegalli futbolcusu kendisine teklif getiren West Bromwich Albion’la anlaşma sağladı. Galatasaray ile İngiliz ekibi arasında da, oyuncunun 1 milyon euroya kiralanması konusunda orta yolun bulunduğu ancak Mostafa Mohamed’in transferinden sonra bu işin netlik kazanacağı belirtildi.

12Ek bütçe planı

Ek bütçe planı

Galatasaray Mısırlı golcüyü renklerine bağlarsa Diagne’yi WBA’ya kiralayacak. Bu şekilde harcama limitlerine de ek bütçe koyacak.

13Dzeko iddiası

Dzeko iddiası

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Yeni Asır'da yer alan iddiaya göre Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nda mutlu sona ulaşan yönetim, Roma'da forma giyen yıldız oyuncu Edin Dzeko ile görüşmelere başladı.

14Transferi netleşecek

Transferi netleşecek

Tarafların mali şartlarda anlaşmaya çalıştığı belirtildi. Sözleşmesi süren ve güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan 34 yaşındaki futbolcunun transferinin 1-2 gün içinde netleşeceği öğrenildi.

15Mostafada da işlem tamam

Mostafa'da da işlem tamam

Diagne ile yollarını ayırmaya planlayan yönetim, üzün süredir gündeminde olan Mostafa Mohamed transferini de bitirmeye çalışıyor. Yönetimin, Mısır ekibi Zamelek'te oynayan 23 yaşındaki oyuncuyla da anlaştığı belirtildi.

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