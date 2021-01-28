• 28 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mostafa Mohamed için Zemalek'ten resmi açıklama!
Transferde Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu renklerine katan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte teknik direktör Fatih Terim'in düşünmediği Diagne ile yollarını ayırmaya karar veren Galatasaray, Mostafa Mohamed için Zemalek'ten aldığı cevapla adeta şoke girdi. Alternatif arayışlarına giren Galatasaray dünyaca ünlü yıldızla görüşmelere başladı.
• 28 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Nevzat Dindar
Nevzat Dindar
1
Transfer atağı sürüyor
Ara transfer döneminde Henry Onyekuru ile Halil Dervişoğlu'nu renklerine katan Galatasaray'da transfer atağı sürüyor. Diagne ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Mostafa Mohamed için Zemalek'ten aldığı cevapla şoka girdi. Sarı Kırmızılılar bu gelişme üzerine dünyaca ünlü golcüyle görüşmelere başladı.
3
5
6
Kaynak arayışı
Futbolcusunu Galatasaray’a vermek isteyen Zamalek Yönetimi’nin, peşinat konusunda sergileyeceği tavra göre durumun netleşeceği belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetim, nakit sorununu çözmek için kaynak arayışına girerken, en kötü olasılıkla Zamalek’e peşinat konusunda fiyat arttırılıp yeni bir teklif sunacak.
7
9
11
1 milyon euroya kiralık
Senegalli futbolcusu kendisine teklif getiren West Bromwich Albion’la anlaşma sağladı. Galatasaray ile İngiliz ekibi arasında da, oyuncunun 1 milyon euroya kiralanması konusunda orta yolun bulunduğu ancak Mostafa Mohamed’in transferinden sonra bu işin netlik kazanacağı belirtildi.
13
15
16