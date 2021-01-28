Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mostafa Mohamed için Zemalek'ten resmi açıklama!

1 milyon euroya kiralık Senegalli futbolcusu kendisine teklif getiren West Bromwich Albion’la anlaşma sağladı. Galatasaray ile İngiliz ekibi arasında da, oyuncunun 1 milyon euroya kiralanması konusunda orta yolun bulunduğu ancak Mostafa Mohamed’in transferinden sonra bu işin netlik kazanacağı belirtildi.