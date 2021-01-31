Son dakika - Galatasaray yıldız isimle anlaştı! Fatih Terim'den telefon...

"Biz onu İrfan da bizi istiyor" Fatih Terim, Gaziantep maçı sonrasında "Biz onu istiyoruz onun da bizi istediğini biliyoruz. Yöneticilerimiz Göksel Bey'le görüşecekler. Hayırlısı neyse o olsun. İrfan hem iyi hem de istediğimiz bir oyuncu. İnşallah Galatasaraylı olur ve memnun oluruz." dedi.