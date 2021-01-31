• 31 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika - Galatasaray yıldız isimle anlaştı! Fatih Terim'den telefon...
Ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray çalışmalarına hız verdi. 3 transferi KAP'a bildiren sarı-kırmızılılar bir yıldızla daha anlaşmaya vardı. Öte yandan Fatih Terim'den telefon hamlesi geldi.
• 31 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Galatasaray transferin son günlerinde temaslarını hızlandırdı. Onyekuru, Halil ve Mostapha Mohamed ile anlaşan sarı-kırmızılılar transfer görüşmelerini sürdürüyor. Fatih Terim yıldız isim için bizzat temasa geçecek.
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G.Saray'dan İrfan Can teklifi
Galatasaray, İrfan Can Kahveci için 4 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay önerdi. Bunu riskli gören ve "Ya satılmazsa"nın hesabını yapan Başakşehir yönetimi, hiç düşünmeden bu teklifi kabul etmedi. Galatasaray, 3 gün sonra teklifi 5 milyon Euro'ya çıkardı ve yine yüzde 50 pay önerdi. Fenerbahçe de İrfan Can için devreye girdi.
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"Galatasaray yeni bir teklif yapmadı"
Galatasaray'ın yeni bir teklif yapmadığını kaydeden Göksel Gümüşdağ dünkü açıklamasında, "Galatasaray en son teklifinin üzerine yeni bir teklif yapmadı. Öncelikle bizim hoca durumumuz var, onu netleştirmemiz gerekiyor. İki takım da çok istekli. Galatasaray da Fenerbahçe de İrfan Can'ı çok istiyor" ifadelerini kullandı.
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