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• 31 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika - Galatasaray yıldız isimle anlaştı! Fatih Terim'den telefon...

Ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray çalışmalarına hız verdi. 3 transferi KAP'a bildiren sarı-kırmızılılar bir yıldızla daha anlaşmaya vardı. Öte yandan Fatih Terim'den telefon hamlesi geldi.

• 31 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Galatasaray transferin son günlerinde temaslarını hızlandırdı. Onyekuru, Halil ve Mostapha Mohamed ile anlaşan sarı-kırmızılılar transfer görüşmelerini sürdürüyor. Fatih Terim yıldız isim için bizzat temasa geçecek.

2G.Saraydan İrfan Can teklifi

G.Saray'dan İrfan Can teklifi

Galatasaray, İrfan Can Kahveci için 4 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay önerdi. Bunu riskli gören ve "Ya satılmazsa"nın hesabını yapan Başakşehir yönetimi, hiç düşünmeden bu teklifi kabul etmedi. Galatasaray, 3 gün sonra teklifi 5 milyon Euro'ya çıkardı ve yine yüzde 50 pay önerdi. Fenerbahçe de İrfan Can için devreye girdi.

3Galatasaray yeni bir teklif yapmadı

"Galatasaray yeni bir teklif yapmadı"

Galatasaray'ın yeni bir teklif yapmadığını kaydeden Göksel Gümüşdağ dünkü açıklamasında, "Galatasaray en son teklifinin üzerine yeni bir teklif yapmadı. Öncelikle bizim hoca durumumuz var, onu netleştirmemiz gerekiyor. İki takım da çok istekli. Galatasaray da Fenerbahçe de İrfan Can'ı çok istiyor" ifadelerini kullandı.

4Biz onu İrfan da bizi istiyor

"Biz onu İrfan da bizi istiyor"

Fatih Terim, Gaziantep maçı sonrasında "Biz onu istiyoruz onun da bizi istediğini biliyoruz. Yöneticilerimiz Göksel Bey'le görüşecekler. Hayırlısı neyse o olsun. İrfan hem iyi hem de istediğimiz bir oyuncu. İnşallah Galatasaraylı olur ve memnun oluruz." dedi.

5Alternatif Gedson Fernandes

Alternatif Gedson Fernandes

İrfan Can Kahveci için Başakşehir ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, orta sahada alternatif isimlerle de temaslarını sıklaştırdı. Aslan'ın hedefindeki isim Benfica'nın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes...

6Terim devreye girecek

Terim devreye girecek

Benfica ile sözleşmesi 2023'te sona erecek 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in ara transferde takıma katılması konusunda Fatih Terim'in ikili ilişkilerini kullanacağı öğrenildi.

7Rui Costaya telefon

Rui Costa'ya telefon

Akşam'ın haberine göre; Terim'in Milan'da öğrencisi olan, şu an Benfica'nın sportif direktörlüğünü yapan Rui Costa ile Gedson Fernandes konusunda temasa geçeceği bildirildi.

8İkna çabası

İkna çabası

Deneyimli teknik adamın, Premier Lig'de forma giyemeyen genç yıldızla ilgili planlarını paylaşıp, sezonun geri kalan kısmında Fernandes'in oynayabilmesi konusunda Benfica cephesini ikna etmeye çalışacağı kaydedildi

9Oyuncu ile anlaşıldı

Oyuncu ile anlaşıldı

Torino'nun da istediği 22 yaşındaki orta saha ile tüm şartlarda anlaşmaya vardığı belirtilen Galatasaray'ın, kulübü Benfica ile de kiralık anlaşması üzerinde pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi.

10Satın alma opsiyonu 60 milyon

Satın alma opsiyonu 60 milyon

Portekiz futbolunun geleceği en parlak genç yeteneklerinden olan Fernandes için Benfica, Tottenham'a satın alma opsiyonunu 60 milyon euro olarak belirlemişti.

112 maçta oynadı

2 maçta oynadı

Kiralık olarak Tottenham'da oynayan ancak fazla süre bulamayan Portekizli futbolcu, bu sezon sadece 2 maçta 153 dakika oynadı.

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