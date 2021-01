Son dakika - Galatasaray yıldız isimle anlaştı! Fatih Terim'den telefon...

G.Saray'dan İrfan Can teklifi Galatasaray, İrfan Can Kahveci için 4 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay önerdi. Bunu riskli gören ve "Ya satılmazsa"nın hesabını yapan Başakşehir yönetimi, hiç düşünmeden bu teklifi kabul etmedi. Galatasaray, 3 gün sonra teklifi 5 milyon Euro'ya çıkardı ve yine yüzde 50 pay önerdi. Fenerbahçe de İrfan Can için devreye girdi.