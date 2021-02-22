A Spor
• 22 Şubat 2021 - 18:48 • Son Güncelleme:
Son dakika - Galatasaray'a Taylan Antalyalı'nın yerine dünya yıldızı! Bonservissiz...
Ara transferde Mostafa Mohamed, Fernandes, Onyekuru ve Yedlin'i kadrosuna katan Galatasaray sezon sonu için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı takım Taylan Antalyalı'nın olası ayrılığı sonrası dünya yıldızını gündemine aldı.
A Spor
• 22 Şubat 2021 - 18:48 • Son Güncelleme:
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Galatasaray bu sezon devre arasında yaptığı Mostafa Mohamed, Fernandes, Onyekuru ve Yedlin hamleleri ile nokta atış yaparken, gelecek sezonun planına şimdiden başladı.
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Taylan'a Avrupa'dan talip
Galatasaray'da göstermiş olduğu performans ile sezona damga vuran isimlerin başında gelen Taylan Antalyalı'ya hem İtalya'dan hem de Avrupa'dan talipler olması camiada 'Acaba mı?' seslerini yükseltti. Sarı-kırmızılılar gelecek sezon sıkıntı yaşamak istemediği için o bölgeye takviye konusunda hızlandı.
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Javi Martinez için temas
Taylan'ın olası ayrılık ihtimali sonrası sarı-kırmızılıların Javi Martinez için dirsek temaslarına başladığı öğrenildi.
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