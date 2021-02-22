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A Spor
• 22 Şubat 2021 - 18:48 • Son Güncelleme:

Son dakika - Galatasaray'a Taylan Antalyalı'nın yerine dünya yıldızı! Bonservissiz...

Ara transferde Mostafa Mohamed, Fernandes, Onyekuru ve Yedlin'i kadrosuna katan Galatasaray sezon sonu için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı takım Taylan Antalyalı'nın olası ayrılığı sonrası dünya yıldızını gündemine aldı.

A Spor
• 22 Şubat 2021 - 18:48 • Son Güncelleme:
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Galatasaray bu sezon devre arasında yaptığı Mostafa Mohamed, Fernandes, Onyekuru ve Yedlin hamleleri ile nokta atış yaparken, gelecek sezonun planına şimdiden başladı.

2Transfere hız verdi

Transfere hız verdi

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in gündemine ilk olarak orta saha bölgesini aldığı öğrenilirken tecrübeli hocanın arayışlarına hız verdiği iddia edildi.

3Taylana Avrupadan talip

Taylan'a Avrupa'dan talip

Galatasaray'da göstermiş olduğu performans ile sezona damga vuran isimlerin başında gelen Taylan Antalyalı'ya hem İtalya'dan hem de Avrupa'dan talipler olması camiada 'Acaba mı?' seslerini yükseltti. Sarı-kırmızılılar gelecek sezon sıkıntı yaşamak istemediği için o bölgeye takviye konusunda hızlandı.

4Önemli gelir

Önemli gelir

Finansal açıdan sıkıntıya düşmek istemeyen Galatasaray'da 25 yaşındaki Taylan Antalyalı'nın satışından gelecek ücret kulüp açısından da önemli bir rahatlık olacak.

5Aradığını Bayern Münihte buldu

Aradığını Bayern Münih'te buldu

Bu doğrultuda en önemli oyuncusunu kaybetme ihtimali olan Terim'in, o bölge için tecrübeli bir isim istediği ve aradığı futbolcuyu Almanya'nın dev kulübü Bayern Münih'te bulduğu öğrenildi. O isim Martinez...

6Javi Martinez için temas

Javi Martinez için temas

Taylan'ın olası ayrılık ihtimali sonrası sarı-kırmızılıların Javi Martinez için dirsek temaslarına başladığı öğrenildi.

7Sözleşmesi sona eriyor

Sözleşmesi sona eriyor

32 yaşındaki yıldız ismin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. 2012 yılından beri Bayern'de mücadele eden Javi Martinez'in sözleşmesinin uzatılması beklenmiyor.

8Ayrılık isteğini yönetime bildirmişti

Ayrılık isteğini yönetime bildirmişti

22 kez kupa kaldıran Javi Martinez'in Almanya macerası sona eriyor. Martinez sezon başında takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti.

91 gol 2 asist

1 gol 2 asist

Yıldız futbolcu bu sezon 19 kez forma giyerken tek golünü UEFA Süper Kupa finalinde attı. Martinez'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2 asisti bulunuyor.

1012 futbolcunun sözleşmesi sona erecek

12 futbolcunun sözleşmesi sona erecek

Öte yandan 9 ismin sözleşmesinin sona erecek olması ve 4 futbolcunun da kiralık sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Cimbom, bu oyuncuların yerini doldurmak için harekete geçti.

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