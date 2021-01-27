• 27 Ocak 2021 - 12:37 • Son Güncelleme:
Son dakika | Galatasaray'da ayrılık depremi! Terim biletini kesti, bir dönem kapandı...
Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim yıldız oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı.
• 27 Ocak 2021 - 12:37 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken sarı kırmızılı yönetim ayrılacak isimlerle ilgili de çalışmalara devam ediyor.
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ETEBO DA GİDİYOR
Luyindama'nın yanısıra sezon başında kiralık olarak transfer edilen Etebo'da istenilen performansı göstermedi. Sarı kırmızılılar performansıyla hayal kırıklığı yaratan Etebo'yu Stoke City'e geri gönderme kararı aldı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maça çıkan Nijeryalı orta saha oyuncusu gol ve asist katkısı üretemedi.
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