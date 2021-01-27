Son dakika | Galatasaray'da ayrılık depremi! Terim biletini kesti, bir dönem kapandı...

İRFAN İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM Geçtiğimiz günlerde Halil İbrahim Dervişoğlu ve Onyekuru'yu tekrardan kadrosuna katan Galatasaray'da gelecek isimler de olduğu öğrenildi. Transferin 1. hedefinde ise şu sıralar İrfan Can Kahveci yer alıyor. Sarı kırmızıların İrfan da en büyük rakibi ise yine Fenerbahçe.