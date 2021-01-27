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• 27 Ocak 2021 - 12:37 • Son Güncelleme:

Son dakika | Galatasaray'da ayrılık depremi! Terim biletini kesti, bir dönem kapandı...

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim yıldız oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı.

• 27 Ocak 2021 - 12:37 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken sarı kırmızılı yönetim ayrılacak isimlerle ilgili de çalışmalara devam ediyor.

2İRFAN İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM

İRFAN İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM

Geçtiğimiz günlerde Halil İbrahim Dervişoğlu ve Onyekuru'yu tekrardan kadrosuna katan Galatasaray'da gelecek isimler de olduğu öğrenildi. Transferin 1. hedefinde ise şu sıralar İrfan Can Kahveci yer alıyor. Sarı kırmızıların İrfan da en büyük rakibi ise yine Fenerbahçe.

3TERİM YÖNETİME BİLDİRDİ

TERİM YÖNETİME BİLDİRDİ

Süper Lig'in ilk yarısı 39 puanla 3. sırada tamamlayan Galatasaray'da performans olarak hayal kırıklığı yaratan isimler belli oldu. Fatih Terim takımda görmek istemediği isimleri yönetime bildirdi. Terim'in gözden çıkardığı isimlerin arasında Luyindama da yer alıyor.

4HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Galatasaray'ın son dönemde kazandığı şampiyonluklara büyük bir katkı sağlayan Luyindama, bu sezonki performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı.

5KRİTİK HATALAR YAPTI

KRİTİK HATALAR YAPTI

Milli Takım'da yaşadığı sakatlığında etkisiyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan Luyindama, sarı-kırmızılı formayı giymeye başladığı dönemde de yaptığı kritik hatalarla sarı-kırmızılı taraftarlara adeta saç baş yoldurdu.

6TÜM TEKLİFLER MASADA

TÜM TEKLİFLER MASADA

Galatasaray'ın toplamda 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı ve en büyük satış potansiyeli olarak gördüğü Luyindama için flaş bir karar alan sarı-kırmızılı yönetim, transfer penceresinin kapanmasına günler kala gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

7MİNİMUM 5 MİLYON EURO

MİNİMUM 5 MİLYON EURO

Sözleşmesi 2020 Haziran ayında bitecek olan Luyindama için minimum 5 milyon euroluk bonservis bedeli belirleyen Galatasaray Yönetimi, Kongolu futbolcunun menajeri ile de bu süreç hakkında fikir alışverişinde bulundu.

8OCAK OLMAZSA TEMMUZ

OCAK OLMAZSA TEMMUZ

2022 Haziran ayında sona erecek olan Luyindama'nın sözleşmesinden çıkmak isteyen Galatasaray, Kongolu futbolcuyu bir satış potansiyeline dönüştürerek hem Ocak ayı hem de Temmuz ayında hareket alanı kazanmak istiyor.

9ETEBO DA GİDİYOR

ETEBO DA GİDİYOR

Luyindama'nın yanısıra sezon başında kiralık olarak transfer edilen Etebo'da istenilen performansı göstermedi. Sarı kırmızılılar performansıyla hayal kırıklığı yaratan Etebo'yu Stoke City'e geri gönderme kararı aldı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maça çıkan Nijeryalı orta saha oyuncusu gol ve asist katkısı üretemedi.

10RADAMEL FALCAO

RADAMEL FALCAO

Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen futbolcu Radamel Falcao. 2019/2020 sezonunun başında büyük umutlarla transfer edilen Kolombiyalı yıldız, hayal kırıklığı yarattı. Sakatlık problemi nedeniyle düzenli olarak forma giyemeyen Falcao, yüksek maliyeti nedeniyle satış listesinde yer alıyor. ABD'den talipleri olan yıldız oyuncunun ilk fırsatta takımdan ayrılması bekleniyor.

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