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• 20 Şubat 2021 - 12:57 • Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Mostafa Mohamed fırtınası! Trezeguet...

Galatasaray'ın Ocak'ta Zamalek'ten 'nokta atışı' yaparak transfer ettiği Mostafa Mohamed, Süper Lig'de forma giydiği tüm maçlarda gol atarak otoritelerin övgüsünü aldı. Mısırlı yıldızın performansı akıllara Türkiye'de forma giyen vatandaşlarını getirdi. İşte Süper Lig'de ses getiren Mısırlı futbolcular...

• 20 Şubat 2021 - 12:57 • Son Güncelleme:
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SKORER ÖZEL
1Müthiş başlangıç
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Müthiş başlangıç

Galatasaray'ın Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirir geçirmez golleri sıralayıp tüm dikkatlerini üzerine çekti.

23 Süper Lig maçını da boş geçmedi

3 Süper Lig maçını da boş geçmedi

Güçlü fiziği ve final vuruşlarındaki becerisiyle ön plana çıkan Mısırlı futbolcu, sırasıyla Süper Lig'de Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ağlarını havalandırmıştı.

3Gomisten sonra ilke imza attı

Gomis'ten sonra ilke imza attı

Mostafa Mohamed, Bafetimbi Gomis’ten sonra (2017) forma giydiği ilk üç Süper Lig maçında da gol atan ilk Galatasaraylı futbolcu oldu. 23 yaşındaki futbolcunun kısa dönemdeki bu başarısı, Süper Lig'de bir dönem forma giyen eski Mısırlı oyuncuları akıllara getirdi.

4Ahmed Hassan

Ahmed Hassan

Vatandaşı Mostafa Mohamed'i "Drogba"ya benzeten Ahmed Hassan, Süper Lig'de Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ta attığı gollerle hafızalara kazındı.

52006da Beşiktaş formasıyla Türkiye Kupasını kaldırdı

2006'da Beşiktaş formasıyla Türkiye Kupası'nı kaldırdı

Türkiye kariyeri 1998'de başlayan Ahmed Hassan, sırasıyla Kocaelispor, Denizlispor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş formaları giydi. 2006'da siyah-beyazlı formayla Türkiye Kupası'nı kaldırdı. Beşiktaş'ta 2 sezonda 79 maçta 30 gol attı.

6Ayman Abdelaziz

Ayman Abdelaziz

2000'de Zamalek'ten Kocaelispor'a transfer olarak ligimizde boy göstermeye başladı. Sırasıyla Malatyaspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Konyaspor, Diyarbakırspor ve Çaykur Rizespor'da forma giydi. Özellikle bordo-mavili takımda forma giydiği dönemde defansif orta saha olarak performansı dikkat çekti.

7Abdelzaher El Saka

Abdelzaher El Saka

1999 Mansoura'dan Denizlispor'a transfer olan El Saka, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Eskişehirspor'da ter döktü.

82002-03 sezonunda performansıyla alkış aldı

2002-03 sezonunda performansıyla alkış aldı

Özellikle Gençlerbirliği'nin zirve mücadelesi verip UEFA Kupası'nda ses getirdiği 2002-2003 sezonunda stoperdeki sağlam duruşuyla alkış topladı. Konyaspor Kulübü, efsane isimlere verdiği plaketi eski Mısırlı yıldıza da takdim etmişti.

9Mahmoud Hassan (Trezeguet)

Mahmoud Hassan (Trezeguet)

2018'de Anderlecht'ten Kasımpaşa'ya transfer oldu. Lacivert-beyazlı kulüpte sağ kanatta gösterdiği etkili performans ve Mbaye Diagne'ye yaptığı asistlerle Süper Lig'e damga vurdu.

1010 milyon euroya Aston Villaya gitti

10 milyon euroya Aston Villa'ya gitti

Galatasaray'ın da renklerine katmak için uğraş verdiği Mısırlı yıldız, 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer oldu. Trezeguet Süper Lig'de 34 maçta 9 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

11Mohamed Elneny

Mohamed Elneny

2019-20 sezonunda Beşiktaş, İngiliz devi Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattı. Dönemin teknik direktörü Abdullah Avcı ve daha sonra Sergen Yalçın'ın orta sahada vazgeçemediği isim oldu.

1227 maçta 1 gol, 4 asist

27 maçta 1 gol, 4 asist

Süper Lig'de 27 maçta 1 gol, 4 asistle oynayan Elneny, Sergen Yalçın'ın "Kadroda tutalım" şeklindeki isteğine rağmen yıllık ücreti fazla olduğu için sezon başında Arsenal'e geri döndü.

13Amr Zaki

Amr Zaki

Premier Lig tecrübesi de olan Amr Zaki, 2012-13 sezonunda Elazığspor formasını terletmişti. Mısırlı santrfor, 8 Süper Lig maçında 1 asist yapabildi.

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