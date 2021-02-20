Son Dakika | Galatasaray'da Mostafa Mohamed fırtınası! Trezeguet...

Gomis'ten sonra ilke imza attı Mostafa Mohamed, Bafetimbi Gomis’ten sonra (2017) forma giydiği ilk üç Süper Lig maçında da gol atan ilk Galatasaraylı futbolcu oldu. 23 yaşındaki futbolcunun kısa dönemdeki bu başarısı, Süper Lig'de bir dönem forma giyen eski Mısırlı oyuncuları akıllara getirdi.