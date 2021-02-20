• 20 Şubat 2021 - 12:57 • Son Güncelleme:
Son Dakika | Galatasaray'da Mostafa Mohamed fırtınası! Trezeguet...
Galatasaray'ın Ocak'ta Zamalek'ten 'nokta atışı' yaparak transfer ettiği Mostafa Mohamed, Süper Lig'de forma giydiği tüm maçlarda gol atarak otoritelerin övgüsünü aldı. Mısırlı yıldızın performansı akıllara Türkiye'de forma giyen vatandaşlarını getirdi. İşte Süper Lig'de ses getiren Mısırlı futbolcular...
• 20 Şubat 2021 - 12:57 • Son Güncelleme:
SKORER ÖZEL
SKORER ÖZEL
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Müthiş başlangıç
Galatasaray'ın Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirir geçirmez golleri sıralayıp tüm dikkatlerini üzerine çekti.
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Ahmed Hassan
Vatandaşı Mostafa Mohamed'i "Drogba"ya benzeten Ahmed Hassan, Süper Lig'de Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ta attığı gollerle hafızalara kazındı.
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Ayman Abdelaziz
2000'de Zamalek'ten Kocaelispor'a transfer olarak ligimizde boy göstermeye başladı. Sırasıyla Malatyaspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Konyaspor, Diyarbakırspor ve Çaykur Rizespor'da forma giydi. Özellikle bordo-mavili takımda forma giydiği dönemde defansif orta saha olarak performansı dikkat çekti.
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Amr Zaki
Premier Lig tecrübesi de olan Amr Zaki, 2012-13 sezonunda Elazığspor formasını terletmişti. Mısırlı santrfor, 8 Süper Lig maçında 1 asist yapabildi.
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