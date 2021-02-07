â€¢ 07 Åžubat 2021 - 07:00 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Son dakika - Galatasaray'da Muslera olay oldu! "Ocak ayÄ±nÄ±n en iyi transferi"
Galatasaray, SÃ¼per Lig'in 24. haftasÄ±ndaki derbide FenerbahÃ§e'yi deplasmanda 1-0 maÄŸlup etti. MÃ¼cadeleye damga vuran isimlerden biri ise Muslera oldu. Uzun sÃ¼reli sakatlÄ±ÄŸÄ±ndan sonra sahalara dÃ¶nene UrguaylÄ± kaleci inanÄ±lmasÄ± gÃ¼Ã§ bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±
â€¢ 07 Åžubat 2021 - 07:00 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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Galatasaray, SÃ¼per Lig'in 24. haftasÄ±ndaki derbide FenerbahÃ§e'yi deplasmanda 1-0 maÄŸlup etti. Ãœlker StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada rakibini yeni transferi Mustafa Muhammed'in attÄ±ÄŸÄ± golle maÄŸlup eden sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, puanÄ±nÄ± 48'e Ã§Ä±kartarak maÃ§ fazlasÄ±yla liderlik koltuÄŸuna oturdu. Galatasaray, ligde geÃ§en sezon 3-1'lik skorla 20 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼re sonra deplasmanda yendiÄŸi rakibini KadÄ±kÃ¶y'de bu sezon da maÄŸlup etmeyi baÅŸardÄ±.
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MaÃ§ sonrasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k sevinÃ§
GalatasaraylÄ± futbolcular maÃ§Ä±n ardÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k sevinÃ§ yaÅŸadÄ±. TakÄ±mÄ±n teknik heyet ve futbolcularÄ±n bitiÅŸ dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan birbirlerine sarÄ±larak galibiyeti kutladÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar daha sonra boÅŸ deplasman tribÃ¼nÃ¼ne giderek galibiyeti taraftarlarÄ±na armaÄŸan etti. Saha iÃ§inde toplanarak tezahÃ¼rat yapan futbolculara, teknik direktÃ¶r Fatih Terim'in de katÄ±lmasÄ± dikkati Ã§ekti.
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23 ÅŸutun 21'ini Ã§Ä±kardÄ±
KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan galibiyetin sevincini takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±yla paylaÅŸan Muslera, Ã¶nemli bir istatistiÄŸe de imza attÄ±.FormasÄ±na geri dÃ¶nmesinin ardÄ±ndan sÄ±rasÄ±yla; Denizlispor, Yeni Malatya, Gaziantep, BaÅŸakÅŸehir ve son olarak FenerbahÃ§e karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda gÃ¶rev yapan Muslera, bu 5 mÃ¼cadelede kalesine gelen toplam 23 ÅŸutun 21'ini kurtarmayÄ± baÅŸararak formunun zirvesinde olduÄŸunu gÃ¶sterdi.
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Mustafa Muhammed 2'de 2 yaptÄ±
Galatasaray'Ä±n devre arasÄ±nda kadrosuna dahil ettiÄŸi Mustafa Muhammed, ligde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ikinci maÃ§ta da aÄŸlarÄ± havalandÄ±rdÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± formayla ilk kez ilk 11'de sahaya Ã§Ä±kan 23 yaÅŸÄ±ndaki santrfor, 54. dakikada kaydettiÄŸi golle takÄ±mÄ±na galibiyeti getirdi. Mustafa Muhammed geÃ§en hafta ikinci yarÄ±da oyuna dahil olduÄŸu Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±nda penaltÄ±dan gol atmÄ±ÅŸtÄ±.
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