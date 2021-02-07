Son dakika - Galatasaray'da Muslera olay oldu! "Ocak ayÄ±nÄ±n en iyi transferi"

23 ÅŸutun 21'ini Ã§Ä±kardÄ± KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan galibiyetin sevincini takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±yla paylaÅŸan Muslera, Ã¶nemli bir istatistiÄŸe de imza attÄ±.FormasÄ±na geri dÃ¶nmesinin ardÄ±ndan sÄ±rasÄ±yla; Denizlispor, Yeni Malatya, Gaziantep, BaÅŸakÅŸehir ve son olarak FenerbahÃ§e karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda gÃ¶rev yapan Muslera, bu 5 mÃ¼cadelede kalesine gelen toplam 23 ÅŸutun 21'ini kurtarmayÄ± baÅŸararak formunun zirvesinde olduÄŸunu gÃ¶sterdi.