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â€¢ 07 Åžubat 2021 - 07:00 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika - Galatasaray'da Muslera olay oldu! "Ocak ayÄ±nÄ±n en iyi transferi"

Galatasaray, SÃ¼per Lig'in 24. haftasÄ±ndaki derbide FenerbahÃ§e'yi deplasmanda 1-0 maÄŸlup etti. MÃ¼cadeleye damga vuran isimlerden biri ise Muslera oldu. Uzun sÃ¼reli sakatlÄ±ÄŸÄ±ndan sonra sahalara dÃ¶nene UrguaylÄ± kaleci inanÄ±lmasÄ± gÃ¼Ã§ bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±

â€¢ 07 Åžubat 2021 - 07:00 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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Galatasaray, SÃ¼per Lig'in 24. haftasÄ±ndaki derbide FenerbahÃ§e'yi deplasmanda 1-0 maÄŸlup etti. Ãœlker StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada rakibini yeni transferi Mustafa Muhammed'in attÄ±ÄŸÄ± golle maÄŸlup eden sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, puanÄ±nÄ± 48'e Ã§Ä±kartarak maÃ§ fazlasÄ±yla liderlik koltuÄŸuna oturdu. Galatasaray, ligde geÃ§en sezon 3-1'lik skorla 20 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼re sonra deplasmanda yendiÄŸi rakibini KadÄ±kÃ¶y'de bu sezon da maÄŸlup etmeyi baÅŸardÄ±.

2MaÃ§ sonrasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k sevinÃ§

MaÃ§ sonrasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k sevinÃ§

GalatasaraylÄ± futbolcular maÃ§Ä±n ardÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k sevinÃ§ yaÅŸadÄ±. TakÄ±mÄ±n teknik heyet ve futbolcularÄ±n bitiÅŸ dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan birbirlerine sarÄ±larak galibiyeti kutladÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar daha sonra boÅŸ deplasman tribÃ¼nÃ¼ne giderek galibiyeti taraftarlarÄ±na armaÄŸan etti. Saha iÃ§inde toplanarak tezahÃ¼rat yapan futbolculara, teknik direktÃ¶r Fatih Terim'in de katÄ±lmasÄ± dikkati Ã§ekti.

3Galibiyet serisini 5 maÃ§a Ã§Ä±kardÄ±

Galibiyet serisini 5 maÃ§a Ã§Ä±kardÄ±

Galatasaray, derbiyi kazanarak ligdeki galibiyet serisini 5 maÃ§a Ã§Ä±kardÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, ligdeki son 5 maÃ§Ä±nda Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol BaÅŸakÅŸehir ve FenerbahÃ§e'yi yenerek hanesine 15 puan yazdÄ±rdÄ±.

4KadÄ±kÃ¶yde son 4 maÃ§ta maÄŸlubiyeti yok

KadÄ±kÃ¶y'de son 4 maÃ§ta maÄŸlubiyeti yok

Galatasaray, FenerbahÃ§e ile deplasmanda oynadÄ±ÄŸÄ± son 4 maÃ§ta maÄŸlubiyet yaÅŸamadÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, KadÄ±kÃ¶y'de 2017-2018 sezonunda 0-0, 2018-2019 sezonunda 1-1 berabere kaldÄ±ÄŸÄ± rakibini geÃ§en sezon 3-1, bu sezon da 1-0 yendi.

5Muslera ÅŸov devam ediyor

Muslera ÅŸov devam ediyor

Galatasaray'Ä±n yÄ±ldÄ±z file bekÃ§isi Fernando Muslera, SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar'daki ÅŸovuna devam ediyor. SakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± atlatmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Cim Bom'da bu sezonki 5. mÃ¼cadelesine Ã§Ä±kan UruguaylÄ± kaleci, 90 dakika boyunca kalesini gole kapamayÄ± baÅŸardÄ±.

6Samattaya gol izni yok

Samatta'ya gol izni yok

Ä°lk yarÄ±da Samatta'nÄ±n Ã§ok net pozisyonunda gole izin vermeyen ve mÃ¼thiÅŸ refleks gÃ¶steren Muslera, ikinci yarÄ±daki baskÄ± anlarÄ±nda da yan toplarda da takÄ±mÄ±na bÃ¼yÃ¼k destek verdi.

723 ÅŸutun 21ini Ã§Ä±kardÄ±

23 ÅŸutun 21'ini Ã§Ä±kardÄ±

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan galibiyetin sevincini takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±yla paylaÅŸan Muslera, Ã¶nemli bir istatistiÄŸe de imza attÄ±.FormasÄ±na geri dÃ¶nmesinin ardÄ±ndan sÄ±rasÄ±yla; Denizlispor, Yeni Malatya, Gaziantep, BaÅŸakÅŸehir ve son olarak FenerbahÃ§e karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda gÃ¶rev yapan Muslera, bu 5 mÃ¼cadelede kalesine gelen toplam 23 ÅŸutun 21'ini kurtarmayÄ± baÅŸararak formunun zirvesinde olduÄŸunu gÃ¶sterdi.

8FenerbahÃ§e deplasmanÄ±nda ikinci kez Ã¼st Ã¼ste kazandÄ±

FenerbahÃ§e deplasmanÄ±nda ikinci kez Ã¼st Ã¼ste kazandÄ±Â

Galatasaray, SÃ¼per Lig tarihinde ikinci kez FenerbahÃ§e deplasmanÄ±nda Ã¼st Ã¼ste galibiyet elde etti. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, ligde daha Ã¶nce 1986-1987 ve 1987-1988 sezonlarÄ±nda rakibini dÄ±ÅŸ sahada Ã¼st Ã¼ste yenmiÅŸti.

9Mustafa Muhammed 2de 2 yaptÄ±

Mustafa Muhammed 2'de 2 yaptÄ±

Galatasaray'Ä±n devre arasÄ±nda kadrosuna dahil ettiÄŸi Mustafa Muhammed, ligde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ikinci maÃ§ta da aÄŸlarÄ± havalandÄ±rdÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± formayla ilk kez ilk 11'de sahaya Ã§Ä±kan 23 yaÅŸÄ±ndaki santrfor, 54. dakikada kaydettiÄŸi golle takÄ±mÄ±na galibiyeti getirdi. Mustafa Muhammed geÃ§en hafta ikinci yarÄ±da oyuna dahil olduÄŸu Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±nda penaltÄ±dan gol atmÄ±ÅŸtÄ±.

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muslera baÅŸkent olsun

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Muslera ÅŸu Ã§ivisi Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ dÃ¼nyada gÃ¶zlerimin gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ en gÃ¼zel ÅŸeysin be birader

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Ozan golÃ¼ kaÃ§Ä±rÄ±nca Muslera'mÄ±n ozana sarÄ±lÄ±p Ã¶pmesi.. AllahÄ±m herkese Muslera'mÄ±n ÅŸefkatinden ver

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Muslera maÃ§lara artÄ±k gÃ¶z bandÄ±yla Ã§Ä±ksÄ±n Ã§ok haksÄ±z rekabet oluyor

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Galatasaray'Ä±n Ocak ayÄ±'nÄ±n en iyi transferi aÃ§Ä±k ve net Muslera'dÄ±r

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DÃ¼nyanÄ±n en iyi kalecisi ; ÅŸampiyonluk modunu aÃ§mÄ±ÅŸ Muslera'dÄ±r.

16Yedlin ilk maÃ§Ä±na Ã§Ä±ktÄ±

Yedlin ilk maÃ§Ä±na Ã§Ä±ktÄ±

Galatasaray'Ä±n yeni transferi DeAndre Yedlin, ikinci yarÄ±da oyuna dahil olarak sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± formayla ilk maÃ§Ä±na Ã§Ä±ktÄ±. ABD'li futbolcu, mÃ¼sabakanÄ±n 81. dakikasÄ±nda Martin Linnes'in yerine oyuna girdi.

17Saracchi sakatlandÄ±

Saracchi sakatlandÄ±

GalatasaraylÄ± futbolcu Marcelo Saracchi geÃ§irdiÄŸi sakatlÄ±k nedeniyle maÃ§a devam edemedi. UruguaylÄ± futbolcu, sol baldÄ±rÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±k sonrasÄ± 87. dakikada yerini Emre TaÅŸdemir'e bÄ±raktÄ±.

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