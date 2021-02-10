Son dakika - Galatasaray'da Muslera yıkıldı! İlk kez oldu...

Bu sezonki 2. randevuyu da Alanyaspor kazandı İki takım arasında bu sezon oynanan 2 maçtan da Aytemiz Alanyaspor galibiyetle ayrıldı. Ligin 5. haftasında Galatasaray'a konuk olan Akdeniz temsilcisi, rakibini 2-1 yendi. Bu sezon 2. kez İstanbul'da sarı-kırmızılılarla karşılaşan Alanyaspor, yine gülen taraf oldu. Galatasaray, bu sezon resmi müsabakalarda sahasında yaşadığı 2. mağlubiyeti de Alanyaspor karşısında gördü. İki takım Süper Lig'de 10 gün sonra bu kez Alanya'da karşı karşıya gelecek.