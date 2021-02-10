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• 10 Şubat 2021 - 23:57 • Son Güncelleme:

Son dakika - Galatasaray'da Muslera yıkıldı! İlk kez oldu...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, Alanyaspor'a 3-2 mağlup olarak kupaya veda etti. Aslan 5 maçlık galibiyet serisini yitirirken Muslera ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed yine boş geçmedi.

• 10 Şubat 2021 - 23:57 • Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında konuk olduğu Galatasaray'ı 3-2'lik skorla eleyen Aytemiz Alanyaspor, yarı finale yükseldi.  Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan Akdeniz temsilcisi, ilk yarıda etkili bir futbol ortaya koydu. Turuncu-yeşilli takım, karşılaşmanın ilk yarısını Khouma Babacar'ın 31, Salih Uçan'ın 42. dakikada attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

2Son dakikalarda G.Saray umutlandı

Son dakikalarda G.Saray umutlandı

İkinci yarının başında kazandığı penaltıyı Babacar ile gole çeviren Aytemiz Alanyaspor farkı da 3'e çıkardı. Kalan bölümde iki takım da etkili ataklar gerçekleştirdi. Galatasaray, Mustafa Muhammed ve Henry Onyekuru ile 2 kez direğe takıldı. Maçın 83. dakikasında sahneye çıkan Muhammed, sarı-kırmızılılar adına farkı 2'ye indirdi. Kalan bölümde baskı kuran sarı-kırmızılı ekip, 90+4. dakikada Gedson Fernandes'in golüyle durumu 3-2'ye getirdi. Kalan kısa bölümde rakibine gol şansı vermeyen Aytemiz Alanyaspor, tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek finali geçen taraf oldu. Aytemiz Alanyaspor, yarı finalde Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının galibiyle eşleşecek.

3Muhammed boş geçmedi

Muhammed boş geçmedi

Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed, üst üste çıktığı 3 maçta da gol attı. Sarı-kırmızılı ekibe Mısır'ın Zamalek takımından transfer edilen 23 yaşındaki oyuncu, ligde çıktığı ilk maç olan Medipol Başakşehir müsabakasında fileleri havalandırdı. Muhammed, ikinci resmi maçında deplasmandaki Fenerbahçe derbisinin tek golünü kaydetti. Aytemiz Alanyaspor maçında da gol sevinci yaşayan genç futbolcu, üst üste 3 resmi müsabakada da fileleri havalandırmayı başardı.

4Musleranın kalesi düştü

Muslera'nın kalesi düştü

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, bu sezon ilk kez kalesinde 1'den fazla gol gördü. Uzun bir sakatlık döneminin ardından sahalara yeni dönen Uruguaylı kaleci, 6. resmi maçına çıktı. Bu müsabakalarda sergilediği iyi performansla dikkati çeken tecrübeli file bekçisi, ilk kez kalesinde 3 gol gördü. Muslera'nın kalede olduğu son 5 maçı kazanan Galatasaray, bu süreçte sadece 2 maçta 1'er gol yedi. 

5Gedson Fernandes ilk maçında golle tanıştı

Gedson Fernandes ilk maçında golle tanıştı

Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes, sarı-kırmızılı formayı terlettiği ilk maçında gol attı. Müsabakaya yedekler arasında başlayan 22 yaşındaki Portekizli futbolcu, 66. dakikada Younes Belhanda'nın yerine oyuna dahil oldu. Genç oyuncu, karşılaşmanın 90+4. dakikasında Galatasaray adına 2. golü kaydederek ilk resmi müsabakasında gol sevinci yaşadı.

6Bu sezonki 2. randevuyu da Alanyaspor kazandı

Bu sezonki 2. randevuyu da Alanyaspor kazandı

İki takım arasında bu sezon oynanan 2 maçtan da Aytemiz Alanyaspor galibiyetle ayrıldı. Ligin 5. haftasında Galatasaray'a konuk olan Akdeniz temsilcisi, rakibini 2-1 yendi. Bu sezon 2. kez İstanbul'da sarı-kırmızılılarla karşılaşan Alanyaspor, yine gülen taraf oldu. Galatasaray, bu sezon resmi müsabakalarda sahasında yaşadığı 2. mağlubiyeti de Alanyaspor karşısında gördü. İki takım Süper Lig'de 10 gün sonra bu kez Alanya'da karşı karşıya gelecek.

7Yine Alanyaspor tur atladı

Yine Alanyaspor tur atladı

Aytemiz Alanyaspor, 2 sezon üst üste çeyrek finalde Galatasaray'ı kupa dışına itti. İki takım, Türkiye Kupası'nda geçen sezon yine çeyrek finalde eşleşti. İki maç üzerinden oynanan eşleşmede gülen taraf Aytemiz Alanyaspor oldu. Bu sezon tek maç üzerinden oynanan çeyrek final karşılaşmasını da kazanan Aytemiz Alanyaspor, iki sezon üst üste tur sevinci yaşadı.

8Beş resmi maç sonra kaybetti

Beş resmi maç sonra kaybetti

Galatasaray, 5 maç aradan sonra resmi müsabakalarda mağlup oldu. Son yenilgisini Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 lig mücadelesinden galibiyetle ayrıldı.Galatasaray, kupada eşleştiği Aytemiz Alanyaspor'a yenilerek 5 maçlık galibiyet serisini yitirdi.

9Mustafa Muhammed 2 ve Onyekuru 1 kez direğe takıldı

Mustafa Muhammed 2 ve Onyekuru 1 kez direğe takıldı

Galatasaray'da Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed 2, Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru ise 1 kez direğe takıldı. Mücadelenin 64. dakikasında Belhanda'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topu alan 23 yaşındaki santrfor, dar açıya rağmen vuruşunu yaptı. Kaleci Jose Marafona'yı geçen meşin yuvarlak uzak kale direğine çarptı. Onyekuru'nun 70. dakikada yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak önce kaleci Jose Marafona'ya sonra da yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

10Gedson tamamladı

Gedson tamamladı

Maçın uzatma bölümünde bir kez daha ceza sahasında topla buluşan Muhammed'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yine direğe çarptı. Pozisyonun devamında Gedson Fernandes topu ağlara gönderdi.

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