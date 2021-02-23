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• 23 Şubat 2021 - 15:11 • Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da sıcak saatler! Fatih Terim iki futbolcunun biletini kesti, işte o isimler...

Süper Lig'de aldığı Alanyaspor Galibiyetinin ardından en yakın rakipleriyle puan farkını 3'e çıkaran Galatasaray'da yüzler gülerken, Teknik Direktör Fatih Terim önümüzdeki sezonun planı için şimdiden çalışmalara başladı.

• 23 Şubat 2021 - 15:11 • Son Güncelleme:
1FLORYADA YÜZLER GÜLÜYOR
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FLORYA'DA YÜZLER GÜLÜYOR

Süper Lig'de sağlamlaştırılan liderlik koltuğu ile birlikte bier süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Feghouli'nin takımla birlikte çalışmalara başlaması teknik ekibin yüzünü güldürdü.

2TERİM PLANA BAŞLADI

TERİM PLANA BAŞLADI

Geçtiğimiz haftayı Antalya'da kamp yaparak geçiren ve Alanyaspor karşısında alınan galibiyetin ardından İstanbul'a mutlu dönen Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim, takımı ara vermeden yeni haftaya hazırlarken bir yandan da gelecek sezonun planlarını yapıyor.

3İLK İSİM O OLDU

İLK İSİM O OLDU

Galatasaray'ın devre arasında başlattığı değişim operasyonu neticesinde Premier Lig ekiplerinden WBA'na kiralanan Mbaye Diagne'nin ardından Mayıs ayında takımdan gönderilecek isimler de ortaya çıktı.

4BONSERVİSLERİ İÇİN FORMÜL HAZIR

BONSERVİSLERİ İÇİN FORMÜL HAZIR

Takımda maaş yükü fazla olan oyuncular ile yolları ayırmayı planlayan ve bu isimler için gelen teklifleri değerlendirme kararı alan Sarı-Kırmızılılarda öncelikli hedef sezon sonunda edilcecek tasarruf neticesinde Henry Onyekuru ve Mostafa Muhammed'in bonservisleri alınacak.

5AKBABAYA YENİ SÖZLEŞME

AKBABA'YA YENİ SÖZLEŞME

Galatasaray'da Fatih Terim'in büyük umutlarla transfer ettirdiği Emre Akbaba, imza attığı günden beri yaşadığı sakatlıklar yüzünden bir türlü istenen performansı sergileyemedi.

6FEDAKARLIK BEKLENİYOR

FEDAKARLIK BEKLENİYOR

Sezon sonunda yönetim ile masaya oturması beklenen futbolcunun döviz üzerinden olan sözleşmesi hem TL cinsine çevrilecek, hem de oyuncudan bir miktar indirim yapması beklenecek.

7İLK YOLCU BELLİ OLDU

İLK YOLCU BELLİ OLDU

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig'ten kiralanan Uruguaylı sol bek Saracchi, sezon sonunda takımına geri dönecek.

8ALMANYAYA GERİ DÖNÜYOR

ALMANYA'YA GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray'a imza attığı günden beri bir türlü istenen performansı sergileyemeyen futbolcu, kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte bonservisini elinde tutan Alman ekibine geri dönecek.

9TERİM BİLETİNİ KESTİ

TERİM BİLETİNİ KESTİ

Galatasaray'da ayrılığı kesinleşen bir diğer isim ise Martin Linnes oldu. Bir dönem Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan futbolcu, Galatasaray'a imza attığı günden beri teknik Patron Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaramadı. O bölgeye son olarak De Andre Yedlin'in de trasnfer edilmesiyle Galatasaray'da olası olan Linnes ayrılığı, sezon sonunda resmiyet kazanacak.

10LUYINDAMA YENİDEN DOĞDU

LUYINDAMA YENİDEN DOĞDU

Galatasaray'da geçtiğimiz haftalarda Fatih Terim tarafından yedek bırakılan ve camiada takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Luyindama, son maçlarda gösterdiği performansla adeta takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

11TEKLİF GELMESİ HALİNDE...

TEKLİF GELMESİ HALİNDE...

Sezon sonunda takımda kalması planlanan isimler arasında yer alan Luyindama, yönetimin belirlediği fiyata yakın bir teklif alınması halinde gönderilecek, teklifin gelmemesi halinde savunmada Marcao ile yakaladıkları uyum önümüzdeki sezonda da devam edecek.

12AVRUPANIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

AVRUPA'NIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Öte yandan Galatasaray'ın bu sezon en başarılı futbolcuları arasında başı çeken Taylan Antalyalı çalışmasının karşılığını aldı. Son iki maçta yedek kalmasına karşın orta sahada sergilediği etkili futbolu ile Avrupa takımlarının da ilgisini çekti.

13TAYLAN ANTALYALIDAN TRANSFER AÇIKLAMASI

TAYLAN ANTALYALI'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Basında çıkan transfer haberlerinin ardından açıklamalarda bulunan Taylan, "Çok çalışıp yeniden formayı kapacağım" derken, İtalyan kulüplerinin ilgisi içinse, "İstenmek güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

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