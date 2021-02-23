• 23 Şubat 2021 - 15:11 • Son Güncelleme:
Son Dakika | Galatasaray'da sıcak saatler! Fatih Terim iki futbolcunun biletini kesti, işte o isimler...
Süper Lig'de aldığı Alanyaspor Galibiyetinin ardından en yakın rakipleriyle puan farkını 3'e çıkaran Galatasaray'da yüzler gülerken, Teknik Direktör Fatih Terim önümüzdeki sezonun planı için şimdiden çalışmalara başladı.
• 23 Şubat 2021 - 15:11 • Son Güncelleme:
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FLORYA'DA YÜZLER GÜLÜYOR
Süper Lig'de sağlamlaştırılan liderlik koltuğu ile birlikte bier süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Feghouli'nin takımla birlikte çalışmalara başlaması teknik ekibin yüzünü güldürdü.
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TERİM PLANA BAŞLADI
Geçtiğimiz haftayı Antalya'da kamp yaparak geçiren ve Alanyaspor karşısında alınan galibiyetin ardından İstanbul'a mutlu dönen Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim, takımı ara vermeden yeni haftaya hazırlarken bir yandan da gelecek sezonun planlarını yapıyor.
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BONSERVİSLERİ İÇİN FORMÜL HAZIR
Takımda maaş yükü fazla olan oyuncular ile yolları ayırmayı planlayan ve bu isimler için gelen teklifleri değerlendirme kararı alan Sarı-Kırmızılılarda öncelikli hedef sezon sonunda edilcecek tasarruf neticesinde Henry Onyekuru ve Mostafa Muhammed'in bonservisleri alınacak.
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İLK YOLCU BELLİ OLDU
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig'ten kiralanan Uruguaylı sol bek Saracchi, sezon sonunda takımına geri dönecek.
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TERİM BİLETİNİ KESTİ
Galatasaray'da ayrılığı kesinleşen bir diğer isim ise Martin Linnes oldu. Bir dönem Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan futbolcu, Galatasaray'a imza attığı günden beri teknik Patron Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaramadı. O bölgeye son olarak De Andre Yedlin'in de trasnfer edilmesiyle Galatasaray'da olası olan Linnes ayrılığı, sezon sonunda resmiyet kazanacak.
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LUYINDAMA YENİDEN DOĞDU
Galatasaray'da geçtiğimiz haftalarda Fatih Terim tarafından yedek bırakılan ve camiada takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Luyindama, son maçlarda gösterdiği performansla adeta takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.
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