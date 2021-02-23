Son Dakika | Galatasaray'da sıcak saatler! Fatih Terim iki futbolcunun biletini kesti, işte o isimler...

BONSERVİSLERİ İÇİN FORMÜL HAZIR Takımda maaş yükü fazla olan oyuncular ile yolları ayırmayı planlayan ve bu isimler için gelen teklifleri değerlendirme kararı alan Sarı-Kırmızılılarda öncelikli hedef sezon sonunda edilcecek tasarruf neticesinde Henry Onyekuru ve Mostafa Muhammed'in bonservisleri alınacak.