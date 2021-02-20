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• 20 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika - Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya teklif yağıyor! 3 kulüp birden...

Süper Lig'de 51 puanla zirvede yer alan Galatasaray'da moraller yerinde. Kadrosunu ara transfer döneminde güçlendiren sarı-kırmızılı takımda en dikkat çeken performanslardan birini Taylan Antalyalı sergiliyor. Taylan için sarı-kırmızılı takıma 3 kulüp teklifte bulundu.

• 20 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Galatasaray’a geçen sezon başında bedelsiz olarak gelen Taylan Antalyalı bu sezon oynadığı futbolla çıkışa geçti. Yıldız isim takımın galibiyetlerinde önemli rol oynadı.

2Terimin vazgeçilmezi

Terim'in vazgeçilmezi

Teknik Direktör Fatih Terim’in, bu sezon ligde bütün maçlarda ilk onbirde sahaya sürdüğü Taylan’ın performansından memnun olduğu ve kendisini daha da geliştirmesini beklediği bildirildi.

3Güneşin gözüne girdi

Güneş'in gözüne girdi

Süper Lig'de bu sezonun en istikrarlı oyuncularından biri olan Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in gözüne girmeyi başardı.

4Aday kadroya davet edilecek

Aday kadroya davet edilecek

Sezon başından bu yana Taylan'ı yakından takip eden Şenol Güneş'in 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart'ta Hollanda ve 27 Mart'ta Norveç ile oynanacak olan maçların kadrosuna almaya karar verdiği öğrenildi.

5İtalyan kulüplerinden teklif

İtalyan kulüplerinden teklif

Parmak ısırtan performansı sonrası Taylan kulüplerin ilgisini çekti. İtalyan kulüplerinden teklif yapıldığı iddia edildi.

63 kulüp birden talip oldu

3 kulüp birden talip oldu

İtalyan basını, Taylan Antalyalı'ya İtalyan kulüplerinin ilgisi olduğu belirtilirken 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna 3 Serie A kulübünün talip olduğunu, bu kulüplerden 2'sinin ise Avrupa kupalarında mücadele etmeye devam ettiği ifade edildi.

7Avrupadaki 6 İtalyan kulüpten 2si Taylanı istedi

Avrupa'daki 6 İtalyan kulüpten 2'si Taylan'ı istedi

Avrupa kupalarında mücadele etmeye devam eden İtalyan kulüpleri Juventus, Lazio, Atalanta, Milan, Roma ve Napoli olarak görülüyor.

8Avrupa Şampiyonası beklentisi

Avrupa Şampiyonası beklentisi

Sezonun flaş ismi bu çizgisini sürdürürse yaz döneminde Avrupa piyasasına girecek gibi görünüyor. Avrupa Şampiyonası ise 26 yaşındaki futbolcunun değerini katlayabilir.

922 maçta forma giydi

22 maçta forma giydi

Geçtiğimiz sezondan bu yana gösterdiği performansla Galatasaray 11'inin değişilmez ismi olan Antalyalı, bu sezon Süper Lig'de 22 maçta forma giydi ve 1 gol 1 asist üretti

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