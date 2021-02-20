• 20 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika - Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya teklif yağıyor! 3 kulüp birden...
Süper Lig'de 51 puanla zirvede yer alan Galatasaray'da moraller yerinde. Kadrosunu ara transfer döneminde güçlendiren sarı-kırmızılı takımda en dikkat çeken performanslardan birini Taylan Antalyalı sergiliyor. Taylan için sarı-kırmızılı takıma 3 kulüp teklifte bulundu.
• 20 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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SKORER
Galatasaray’a geçen sezon başında bedelsiz olarak gelen Taylan Antalyalı bu sezon oynadığı futbolla çıkışa geçti. Yıldız isim takımın galibiyetlerinde önemli rol oynadı.
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Güneş'in gözüne girdi
Süper Lig'de bu sezonun en istikrarlı oyuncularından biri olan Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in gözüne girmeyi başardı.
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