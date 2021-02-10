Son dakika - Galatasaray'da yıldız isimle ayrılık kapıda! Yeni adresini açıkladı...

Ramirez: Falcao'yu getirmek için aracı olacağım Millonarios kulübünün eski futbolcularından Ramirez, "Falcao'yu getirmek için aracı olacağım. Buna söz veriyorum. Taraftarların da bu konuda bize baskısı oldu. Yönetime, başkana ve hatta Falcao'nun çevresindeki insanlara. Falcao'ya başka ülkelerden de teklifler gelecektir. Örneğin MLS Ligi. Ancak dediğim gibi size söz veriyorum, bu transfer için araya gireceğim." dedi.