• 10 Şubat 2021 - 17:31 • Son Güncelleme:
Son dakika - Galatasaray'da yıldız isimle ayrılık kapıda! Yeni adresini açıkladı...
Süper Lig'de Fenerbahçe galibiyetiyle liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da moraller yerine geldi. Devre arasında Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Gedson Fernandes, Mostafa Mohamed ve Yedlin gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da sezon sonu için çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılı takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu.
• 10 Şubat 2021 - 17:31 • Son Güncelleme:
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Devre arasında kadrosuna Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Gedson Fernandes, Mostafa Mohamed ve Yedlin gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray sezon sonu için çalışmalarına başladı. Takımdan ayrılması beklenen yıldız ismin yeni adresi belli oldu.
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Zirveye oturdu
Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, derbi galibiyetinin ardından averajla liderliğe oturdu.
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Falcao patlama yapamadı
Galatasaray'a büyük uğraşlar sonucunda transfer edilen, dünyaca ünlü futbolcu Radamel Falcao, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle beklenen patlamayı bir türlü sağlayamadı.
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Ramirez: Falcao'yu getirmek için aracı olacağım
Millonarios kulübünün eski futbolcularından Ramirez, "Falcao'yu getirmek için aracı olacağım. Buna söz veriyorum. Taraftarların da bu konuda bize baskısı oldu. Yönetime, başkana ve hatta Falcao'nun çevresindeki insanlara. Falcao'ya başka ülkelerden de teklifler gelecektir. Örneğin MLS Ligi. Ancak dediğim gibi size söz veriyorum, bu transfer için araya gireceğim." dedi.
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