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• 10 Şubat 2021 - 17:31 • Son Güncelleme:

Son dakika - Galatasaray'da yıldız isimle ayrılık kapıda! Yeni adresini açıkladı...

Süper Lig'de Fenerbahçe galibiyetiyle liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da moraller yerine geldi. Devre arasında Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Gedson Fernandes, Mostafa Mohamed ve Yedlin gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da sezon sonu için çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılı takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu.

• 10 Şubat 2021 - 17:31 • Son Güncelleme:
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Devre arasında kadrosuna Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Gedson Fernandes, Mostafa Mohamed ve Yedlin gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray sezon sonu için çalışmalarına başladı. Takımdan ayrılması beklenen yıldız ismin yeni adresi belli oldu.

2Zirveye oturdu

Zirveye oturdu

Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, derbi galibiyetinin ardından averajla liderliğe oturdu.

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Galibiyet serisi yakaladı

Sırasıyla Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından galip ayrılan Sarı Kırmızılılar, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yaşadığı puan kayıplarının ardından liderliğe kadar yükseldi.

4Falcao patlama yapamadı

Falcao patlama yapamadı

Galatasaray'a büyük uğraşlar sonucunda transfer edilen, dünyaca ünlü futbolcu Radamel Falcao, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle beklenen patlamayı bir türlü sağlayamadı.

5Herkes Inter Miamiyi bekliyordu

Herkes Inter Miami'yi bekliyordu

Adı sık sık Inter Miami ile anılan Kolombiyalı yıldızın gelecek sezon transfer olacağı takımı Cristian Fabbiani duyurdu.

6River Plate iddiası

River Plate iddiası

ESPN F90'da açıklamalarda bulunan Cristian Fabbiani, Falcao'nun yaz aylarında River Plate'e transfer olmak istediğini iddia etti.

7Dünya Kupasında oynamak istiyor

"Dünya Kupası'nda oynamak istiyor"

Fabbiani, "Bir gelişme var ki eğer geri dönerse bu yılın transferi olur. River Plate'te oynadı. Milli takımda forma giymek istediği için gelmek istiyor. Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Karısı da Arjantinli. River Plate onun için çok önemli" ifadelerini kullandı.

8Haziran ayında Falcao

"Haziran ayında Falcao"

Programın son bölümünde ise Fabbiani, bahsettiği ismin Falcao olduğunu açıkladı: "Haziran ayında Falcao" ifadelerine yer verdi.

9Taraftardan Ramireze baskı

Taraftardan Ramirez'e baskı

Öte yandan Millonarios kulübünün eski futbolcusu Ramirez, Falcao'nun transferi için taraftarların zaman zaman baskı yaptığını söylemişti.

10Ramirez: Falcaoyu getirmek için aracı olacağım

Ramirez: Falcao'yu getirmek için aracı olacağım

Millonarios kulübünün eski futbolcularından Ramirez, "Falcao'yu getirmek için aracı olacağım. Buna söz veriyorum. Taraftarların da bu konuda bize baskısı oldu. Yönetime, başkana ve hatta Falcao'nun çevresindeki insanlara. Falcao'ya başka ülkelerden de teklifler gelecektir. Örneğin MLS Ligi. Ancak dediğim gibi size söz veriyorum, bu transfer için araya gireceğim." dedi.

11Yönetime baskı

Yönetime baskı

Kolomibiya basını Millonarios kulübü taraftarlarının da yıldız futbolcuyu görmek istediklerini ve bu konuda yönetime baskı yaptıklarını yazdı.

12Falcao derbiyi de kaçırdı

Falcao derbiyi de kaçırdı

Öte yandan son olarak Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'da Falcao kadroda yer alamadı. 31 maça çıkan Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takımdaki 38. maçını kaçırdı.

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