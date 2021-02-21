A Spor
• 21 Şubat 2021 - 17:45 • Son Güncelleme:
Son dakika - Galatasaray'da yıldızın isim için ayrılık kararı! Rekor bedel...
Süper Lig'de Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, liderliğini sürdürdü. Kadrosunu devre arasında güçlendiren sarı-kırmızılı takım, sezon sonu için çalışmalarına başladı. Yıldız ismi satış listesine koyan Galatasaray, yerine gelecek ismi belirledi.
A Spor
• 21 Şubat 2021 - 17:45 • Son Güncelleme:
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Liderliğini korudu
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Emre Kılınç'ın 18. dakikada kaydettiği golle mağlup etti. Galatasaray bu sonuçla puanını 54'e çıkartarak zirvedeki yerini korudu.
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Galatasaray seriye bağladı
Cim-Bom, Süper Lig’de çıktığı son 7 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Ligdeki son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 7 karşılaşmadan da 3 puan çıkardı. Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanya’yı mağlup etti. Bu maçlarda 16 gol atan Aslan, kalesinde sadece 3 gol gördü.
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Transfer çalışmaları başladı
Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, toplam 13 isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
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