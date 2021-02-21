Son dakika - Galatasaray'da yıldızın isim için ayrılık kararı! Rekor bedel...

Beklenti 20 milyon euro Ekonomik olarak satış yaparak rahatlamak isteyen Galatasaray, bu iki futbolcudan birini 20 milyon euro ve üzeri bir teklif gelmesi halinde gitmesine izin verecek. Aslan Luyindama için 8 milyon euro, Marcao için ise 4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.