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A Spor
• 21 Şubat 2021 - 17:45 • Son Güncelleme:

Son dakika - Galatasaray'da yıldızın isim için ayrılık kararı! Rekor bedel...

Süper Lig'de Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, liderliğini sürdürdü. Kadrosunu devre arasında güçlendiren sarı-kırmızılı takım, sezon sonu için çalışmalarına başladı. Yıldız ismi satış listesine koyan Galatasaray, yerine gelecek ismi belirledi.

A Spor
• 21 Şubat 2021 - 17:45 • Son Güncelleme:
1Liderliğini korudu
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Liderliğini korudu

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Emre Kılınç'ın 18. dakikada kaydettiği golle mağlup etti. Galatasaray bu sonuçla puanını 54'e çıkartarak zirvedeki yerini korudu.

2Galatasaray seriye bağladı

Galatasaray seriye bağladı

Cim-Bom, Süper Lig’de çıktığı son 7 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Ligdeki son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 7 karşılaşmadan da 3 puan çıkardı. Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanya’yı mağlup etti. Bu maçlarda 16 gol atan Aslan, kalesinde sadece 3 gol gördü.

3Transfer çalışmaları başladı

Transfer çalışmaları başladı

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, toplam 13 isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

412 futbolcunun sözleşmesi sona erecek

12 futbolcunun sözleşmesi sona erecek

9 ismin sözleşmesinin sona erecek olması ve 4 futbolcunun da kiralık sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Cimbom, bu oyuncuların yerini doldurmak için harekete geçti.

5Luyindama ve Marcao

Luyindama ve Marcao

Transferde kaynak oluşturmak isteyen sarı-kırmızılı takım, yıldız futbolcuyla yollarını ayırabilir. G.Saray'ın stoper ikilisi Luyindama ve Marcao'nun sözleşmeleri 2022 yılında sona eriyor.

6Luyindamanın satışına sıcak bakılıyor

Luyindama'nın satışına sıcak bakılıyor

Cimbom performasından memnun kaldığı Marcao ile sözleşme uzatmak istiyor. Aslan diğer stoperi Luyindama'yı ise satmaya sıcak bakıyor.

7Beklenti 20 milyon euro

Beklenti 20 milyon euro

Ekonomik olarak satış yaparak rahatlamak isteyen Galatasaray, bu iki futbolcudan birini 20 milyon euro ve üzeri bir teklif gelmesi halinde gitmesine izin verecek. Aslan Luyindama için 8 milyon euro, Marcao için ise 4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

8Sol ayaklı stoper

Sol ayaklı stoper

Galatasaray özellikle Marcao'nun ayrılması halinde sol ayaklı bir stoper almak istiyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların ilk adayı belli oldu. İşte o isim....

9Keven Schlotterbeck listede

Keven Schlotterbeck listede

Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen Keven Schlotterbeck, Cimbom'un transfer listesine girdi. Bu sezon Alman ekibinde 16 maçta forma giyen Alman yıldız, gol veya asist katkısı yapamadı.

10Güncel değeri 7.50 milyon euro

Güncel değeri 7.50 milyon euro

23 yaşındaki sol ayaklı stoperin Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek. Genç defans oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 7.50 milyon euro...

11

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